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Расписание матчей
Испания. Кубок
Барселона - Эспаньол
Барселона - Эспаньол: обзор матча 29 января 2009
Барселона
29.01.2009, четверг, 23:30
Испания. Кубок, 1/4 финала
3 : 2
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Эспаньол
34'
Б. Кркич
49'
Б. Кркич
56'
Ж. Пике
58'
С. Санчес
69'
Х. Кальехон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Барселона - Эспаньол
+1
Вторая желтая
Д. Гонсалез Харке
Замена
Д. Гарсиа
️️️️
С. Санчес
Замена
С. Это'О
️️️️
Б. Кркич
Замена
А. Иньеста
️️️️
А. Глеб
Желтая карточка
Д. Гонсалез Харке
ГОЛ! 3:2!
Х. Кальехон
Замена
Х. Кальехон
️️️️
Ф. Руфете
Замена
М. Касерес
️️️️
К. Пуйоль
ГОЛ! 3:1!
С. Санчес
ГОЛ! 3:0!
Ж. Пике
Пас отдал
С. Бускетс
ГОЛ! 2:0!
Б. Кркич
Пас отдал
Хави
Желтая карточка
Х. Чика
ГОЛ! 1:0!
Б. Кркич
Пас отдал
М. Сильвинью
Желтая карточка
С. Бускетс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
0
Мендес Сильвинью
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
11
Александр Глеб
ЛП
6
Хави
(К)
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
22
Эйдур Гудьонсен
ЦФ
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Эспаньол
1
Кристиан Альварес
ВР
4
Хесус Мария Гомес Лакрус
ЛЗ
3
Марк Торрехон
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ЦЗ
10
Коро
ЛП
99
Милан Смилянич
ЦП
20
Серхио Санчес
ЦП
31
Анхель Мартинес
ЦП
7
Франсиско Руфете
ПП
Главный тренер
Хосе Мануэль Эсналь
Барселона
0
Альберт Хоркера
ВР
26
Виктор Вальдес
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
42
Яя Туре
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Эспаньол
13
Идрисс Камени
ВР
3
Давид Гарсиа
ЛЗ
21
Даниэль Гонсалез Харке
ЦЗ
0
Иван Де Ла Пенья
ЦП
10
Луис Гарсия
ПВ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
4-3-1-2
13
Пинто
0
Сильвинью
3
Пике
5
Пуйоль
10
Алвес
11
Глеб
5
Бускетс
6
Хави
10
Месси
9
Кркич
22
Гудьонсен
3-5
1
Альварес
3
Торрехон
2
Чика
4
Лакрус
7
Руфете
99
Смилянич
20
Санчес
31
Анхель Мартинес
10
Коро
5
Пуйоль
4
Касерес
4
Касерес
5
Пуйоль
11
Глеб
8
Иньеста
8
Иньеста
11
Глеб
9
Кркич
9
Это'О
9
Это'О
9
Кркич
20
Санчес
3
Гарсиа
3
Гарсиа
20
Санчес
21
Харке
21
Харке
7
Руфете
7
Кальехон
7
Кальехон
7
Руфете
Остались в запасе
Барселона
Эспаньол
0
Альберт Хоркера
ВР
26
Виктор Вальдес
ВР
42
Яя Туре
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
13
Идрисс Камени
ВР
0
Иван Де Ла Пенья
ЦП
10
Луис Гарсия
ПВ
Главный тренер
Хосе Мануэль Эсналь
Остались в запасе
0
Альберт Хоркера
ВР
26
Виктор Вальдес
ВР
42
Яя Туре
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
Остались в запасе
13
Идрисс Камени
ВР
0
Иван Де Ла Пенья
ЦП
10
Луис Гарсия
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Хосе Мануэль Эсналь
Статистика матча Барселона - Эспаньол
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Мехия Давила
(Мадрид)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 23:25 (прямая)
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