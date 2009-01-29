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    Хосе Мануэль Эсналь

    Тренер
    Имя Хосе Мануэль
    Фамилия Эсналь
    Гражданство Испания
    Дата рождения 25 марта 1950
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Эспаньол 3 1 2 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    29.01.2009 Барселона 3 : 2 Эспаньол
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