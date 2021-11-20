Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Эспаньол
Барселона - Эспаньол: обзор матча 20 ноября 2021
Барселона
20.11.2021, суббота, 23:00
Испания. Примера, 14 тур
1 : 0
Завершен
Эспаньол
48'
М. Депай (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Эспаньол
90'
+5
Замена
Л. Морон
️️️️
С. Дардер
90'
+3
Желтая карточка
Л. Кабрера
Желтая карточка
М. тер Стеген
90'
Замена
Р. Араухо
️️️️
О. Мингеса
88'
Замена
Ю. Демир
️️️️
Н. Гонсалес
88'
Желтая карточка
Ф. де Йонг
83'
Замена
Р. Пуч
️️️️
С. Бускетс
78'
78'
Замена
В. Лей
️️️️
А. Эмбарба
78'
Замена
Л. Димата
️️️️
Я. Эррера
Замена
Ф. Коутиньо
️️️️
Гави
70'
Желтая карточка
О. Мингеса
64'
59'
Желтая карточка
А. Педроса
56'
Замена
М. Морланес
️️️️
Д. Лопес
56'
Замена
Н. Меламед
️️️️
Х. Пуадо
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Депай
48'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
30
Оскар Мингеса
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Нико Гонсалес
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
6
Гави
ЦП
10
Мемфис Депай
ЦФ
11
Илиас Акомах
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
7
Хави Пуадо
ЛВ
5
Давид Лопес
ОП
21
Янхель Эррера
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
9
Рауль де Томас
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Барселона
1
Иньяки Пенья
ВР
33
Нето
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
10
Эз Абде
ЛВ
6
Серджи Роберто
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
22
Юсуф Демир
ЦФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Эспаньол
1
Жоан Гарсия
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
14
Мигелон
ПЗ
10
Нико Меламед
ЛВ
7
Ву Лей
ЛВ
88
Кейди Баре
ЦП
8
Мануэль Морланес
ЦП
8
Фран Мерида
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
11
Ландри Димата
ЦФ
80
Лорен Морон
ЦФ
4-1-3-2
1
тер Стеген
18
Альба
3
Пике
24
Гарсия
30
Мингеса
5
Бускетс
6
Гонсалес
21
де Йонг
6
Гави
11
Акомах
10
Депай
4-1-2-2-1
13
Лопес
22
Видаль
21
Гомес
6
Кабрера
17
Педроса
5
Лопес
21
Эррера
10
Дардер
23
Эмбарба
7
Пуадо
9
де Томас
6
Гави
11
Коутиньо
11
Коутиньо
6
Гави
30
Мингеса
33
Араухо
33
Араухо
30
Мингеса
5
Бускетс
10
Пуч
10
Пуч
5
Бускетс
6
Гонсалес
22
Демир
22
Демир
6
Гонсалес
5
Лопес
8
Морланес
8
Морланес
5
Лопес
7
Пуадо
10
Меламед
10
Меламед
7
Пуадо
23
Эмбарба
7
Лей
7
Лей
23
Эмбарба
21
Эррера
11
Димата
11
Димата
21
Эррера
10
Дардер
80
Морон
80
Морон
10
Дардер
Остались в запасе
Барселона
Эспаньол
6
Серджи Роберто
ЦП
1
Иньяки Пенья
ВР
33
Нето
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
10
Эз Абде
ЛВ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
1
Жоан Гарсия
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
14
Мигелон
ПЗ
88
Кейди Баре
ЦП
8
Фран Мерида
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
Главный тренер
Висенте Морено
Остались в запасе
6
Серджи Роберто
ЦП
1
Иньяки Пенья
ВР
33
Нето
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
10
Эз Абде
ЛВ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Остались в запасе
1
Жоан Гарсия
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
14
Мигелон
ПЗ
88
Кейди Баре
ЦП
8
Фран Мерида
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Главный тренер
Висенте Морено
Статистика матча Барселона - Эспаньол
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
- : -
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Камп Ноу
Новости команд
Все
Барселона
Эспаньол
«Сабах» – «Барселона» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
Вчера, 10:26
Лига чемпионов: шансы «Сабаха» и «Барселоны» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 09:36
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
23 ноября
Ямаль пропустит матч Лиги чемпионов из-за повреждения
23 ноября
1
Примера. «Барселона» победила «Вильярреал» с 0:2 (3:2) перед матчем с «Сабахом»
22 ноября
1
«Сабах» – «Барселона» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
Вчера, 10:26
Лига чемпионов: шансы «Сабаха» и «Барселоны» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 09:36
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
23 ноября
Ямаль пропустит матч Лиги чемпионов из-за повреждения
23 ноября
1
Примера. «Барселона» победила «Вильярреал» с 0:2 (3:2) перед матчем с «Сабахом»
22 ноября
1
«Атлетик» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
20 ноября
Российский форвард попал в заявку «Эспаньола» на матч Примеры
19 ноября
4
Ла Лига Испания: шансы «Атлетика» и «Эспаньола» на победу в матче 13 тура
19 ноября
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эспаньола» и «Депортиво» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+