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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Барселона
Эспаньол - Барселона: обзор матча 08 декабря 2018
Эспаньол
08.12.2018, суббота, 22:45
Испания. Примера, 15 тур
0 : 4
Завершен
Барселона
17'
Л. Месси
26'
У. Дембеле
45'
Л. Суарес
65'
Л. Месси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Барселона
82'
Замена
Д. Суарес
️️️️
И. Ракитич
Желтая карточка
Д. Вила
79'
79'
Замена
М. Эль-Хаддади
️️️️
Л. Суарес
Замена
Э. Гранеро
️️️️
С. Дардер
74'
68'
Замена
Ф. Коутиньо
️️️️
У. Дембеле
65'
ГОЛ! 0:4!
Л. Месси
Замена
С. Гарсия
️️️️
О. Мелендо
63'
Замена
Л. Баптистао
️️️️
Э. Перес
59'
45'
ГОЛ! 0:3!
Л. Суарес
Пас отдал
У. Дембеле
26'
ГОЛ! 0:2!
У. Дембеле
Пас отдал
Л. Месси
17'
ГОЛ! 0:1!
Л. Месси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
25
Марк Рока
ОП
5
Давид Лопес
ОП
10
Серхи Дардер
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
30
Эрнан Перес
ЦФ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
23
Артуро Видаль
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
10
Усман Дембеле
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Эспаньол
13
Роберто
ВР
16
Роберто Росалес
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
9
Серхио Гарсия
ЦФ
12
Лео Баптистао
ЦФ
Барселона
24
Яспер Силлессен
ВР
4
Томас Вермален
ЦЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
10
Карлес Аленья
ЦП
4
Денис Суарес
АП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
2-2-3-1-2
13
Лопес
12
Вила
6
Дуарте
25
Рока
5
Лопес
10
Дардер
21
Лопес
4
Санчес
21
Мелендо
7
Иглесиас
30
Перес
4-1-2-2-1
1
тер Стеген
27
Семеду
3
Пике
2
Лангле
18
Альба
5
Бускетс
23
Видаль
11
Ракитич
10
Дембеле
10
Месси
9
Суарес
10
Дардер
23
Гранеро
23
Гранеро
10
Дардер
21
Мелендо
9
Гарсия
9
Гарсия
21
Мелендо
30
Перес
12
Баптистао
12
Баптистао
30
Перес
10
Дембеле
11
Коутиньо
11
Коутиньо
10
Дембеле
11
Ракитич
4
Суарес
4
Суарес
11
Ракитич
9
Суарес
16
Эль-Хаддади
16
Эль-Хаддади
9
Суарес
Остались в запасе
Эспаньол
Барселона
13
Роберто
ВР
16
Роберто Росалес
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
24
Яспер Силлессен
ВР
4
Томас Вермален
ЦЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
13
Роберто
ВР
16
Роберто Росалес
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
Остались в запасе
24
Яспер Силлессен
ВР
4
Томас Вермален
ЦЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Эспаньол - Барселона
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Стадион:
Стейдж Фронт
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