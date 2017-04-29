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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Барселона
Эспаньол - Барселона: обзор матча 29 апреля 2017
Эспаньол
29.04.2017, суббота, 21:45
Испания. Примера, 35 тур
0 : 3
Завершен
Барселона
50'
Л. Суарес
76'
И. Ракитич
87'
Л. Суарес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Барселона
87'
ГОЛ! 0:3!
Л. Суарес
Замена
М. Рока
️️️️
Х. Фуэго
79'
78'
Замена
Х. Маскерано
️️️️
А. Гомеш
76'
ГОЛ! 0:2!
И. Ракитич
Пас отдал
Л. Месси
Желтая карточка
Х. Фуэго
68'
Замена
Э. Перес
️️️️
П. Пьятти
66'
Замена
Л. Баптистао
️️️️
Ф. Кайседо
61'
Желтая карточка
А. Мартин
58'
50'
ГОЛ! 0:1!
Л. Суарес
Желтая карточка
Ж. Морено
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
13
Диего Рейес
ЦЗ
21
Хави Лопес
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
5
Давид Лопес
ОП
4
Виктор Санчес
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ПП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Эспаньол
13
Роберто
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
21
Марк Рока
ОП
18
Папакоули Диоп
ОП
30
Эрнан Перес
ЦФ
12
Лео Баптистао
ЦФ
Барселона
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
66
Арда Туран
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
4
Денис Суарес
АП
9
Пако Алькасер
ЦФ
3-1-3-1-2
13
Лопес
24
Мартин
13
Рейес
21
Лопес
5
Лопес
4
Санчес
18
Фуэго
14
Хурадо
10
Пьятти
7
Морено
10
Кайседо
3-1-3-2-1
1
тер Стеген
14
Умтити
3
Пике
18
Альба
5
Бускетс
6
Роберто
20
Гомеш
11
Ракитич
10
Месси
10
Неймар
9
Суарес
18
Фуэго
21
Рока
21
Рока
18
Фуэго
10
Пьятти
30
Перес
30
Перес
10
Пьятти
10
Кайседо
12
Баптистао
12
Баптистао
10
Кайседо
20
Гомеш
14
Маскерано
14
Маскерано
20
Гомеш
Остались в запасе
Эспаньол
Барселона
13
Роберто
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
66
Арда Туран
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
4
Денис Суарес
АП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
13
Роберто
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
Остались в запасе
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
66
Арда Туран
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
4
Денис Суарес
АП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Эспаньол - Барселона
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Стейдж Фронт
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