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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Эспаньол
Барселона - Эспаньол: обзор матча 08 июля 2020
Барселона
08.07.2020, среда, 23:00
Испания. Примера, 35 тур
1 : 0
Завершен
Эспаньол
56'
Л. Суарес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Эспаньол
90'
+4
Желтая карточка
Д. Лопес
Замена
Р. Араухо
️️️️
И. Ракитич
90'
+2
86'
Замена
В. Лей
️️️️
М. Рока
Замена
М. Брейтуэйт
️️️️
Л. Суарес
82'
74'
Замена
В. Кампусано
️️️️
А. Эмбарба
Замена
А. Видаль
️️️️
А. Гризманн
71'
66'
Замена
С. Дардер
️️️️
Ф. Калеро
ГОЛ! 1:0!
Л. Суарес
56'
53'
Красная карточка
П. Лосано
Красная карточка
А. Фати
50'
Замена
А. Фати
️️️️
Н. Семеду
46'
45'
Желтая карточка
Р. де Томас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
2
Виктор Гомес
ПЗ
25
Марк Рока
ОП
5
Давид Лопес
ОП
10
Поль Лосано
ЦП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
9
Рауль де Томас
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Руфете
Барселона
33
Нето
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
2
Дани Морер
ЦЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
10
Рики Пуч
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
6
Мончу
ЦП
6
Артур
ЦП
10
Алекс Кольядо
ПВ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Эспаньол
13
Ойер
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
5
Налдо
ЦЗ
10
Нико Меламед
ЛВ
8
Матиас Варгас
ЛВ
7
Ву Лей
ЛВ
6
Даниэль Вильяэрмоса
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
9
Виктор Кампусано
ЦФ
4-1-2-1-2
1
тер Стеген
18
Альба
3
Пике
2
Лангле
27
Семеду
5
Бускетс
6
Роберто
11
Ракитич
10
Месси
7
Гризманн
9
Суарес
3-4-1-1-1
13
Лопес
6
Кабрера
20
Эспиноcа
20
Калеро
2
Гомес
25
Рока
5
Лопес
12
Вила
10
Лосано
23
Эмбарба
9
де Томас
27
Семеду
31
Фати
31
Фати
27
Семеду
11
Ракитич
33
Араухо
33
Араухо
11
Ракитич
7
Гризманн
23
Видаль
23
Видаль
7
Гризманн
9
Суарес
22
Брейтуэйт
22
Брейтуэйт
9
Суарес
25
Рока
7
Лей
7
Лей
25
Рока
20
Калеро
10
Дардер
10
Дардер
20
Калеро
23
Эмбарба
9
Кампусано
9
Кампусано
23
Эмбарба
Остались в запасе
Барселона
Эспаньол
2
Дани Морер
ЦЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
10
Алекс Кольядо
ПВ
33
Нето
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
10
Рики Пуч
ЦП
6
Мончу
ЦП
6
Артур
ЦП
Главный тренер
Энрике Сетьен
21
Оскар Мелендо
ПВ
10
Нико Меламед
ЛВ
6
Даниэль Вильяэрмоса
ЦП
8
Матиас Варгас
ЛВ
13
Ойер
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
5
Налдо
ЦЗ
21
Хави Лопес
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
Главный тренер
Франсиско Руфете
Остались в запасе
2
Дани Морер
ЦЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
10
Алекс Кольядо
ПВ
33
Нето
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
10
Рики Пуч
ЦП
6
Мончу
ЦП
6
Артур
ЦП
Остались в запасе
21
Оскар Мелендо
ПВ
10
Нико Меламед
ЛВ
6
Даниэль Вильяэрмоса
ЦП
8
Матиас Варгас
ЛВ
13
Ойер
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
5
Налдо
ЦЗ
21
Хави Лопес
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
Главный тренер
Энрике Сетьен
Главный тренер
Франсиско Руфете
Статистика матча Барселона - Эспаньол
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
- : -
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Информация о матче
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