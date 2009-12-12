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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Эспаньол
Барселона - Эспаньол: обзор матча 12 декабря 2009
Барселона
12.12.2009, суббота, 22:00
Испания. Примера, 14 тур
1 : 0
Завершен
Эспаньол
39'
З. Ибрагимович (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Эспаньол
Желтая карточка
К. Пуйоль
Замена
С. Бускетс
️️️️
Я. Туре
Желтая карточка
Ж. Пике
Замена
Б. Кркич
️️️️
З. Ибрагимович
Замена
Б. Саар
️️️️
Коро
Замена
С. Кейта
️️️️
Педро
Замена
Ф. Маркес
️️️️
Р. Баэна
Замена
Х. Кальехон
️️️️
Х. Верду
ГОЛ с пенальти! 1:0!
З. Ибрагимович
Желтая карточка
Р. Баэна
Желтая карточка
З. Ибрагимович
Желтая карточка
Х. Чика
19'
Желтая карточка
Х. Форлин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
5
Карлес Пуйоль
(К)
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
6
Хави
ЦП
42
Яя Туре
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
9
Педро
ПВ
12
Тьерри Анри
ЛФ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Эспаньол
13
Идрисс Камени
ВР
2
Хавьер Чика
ЛЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
10
Луис Гарсия
(К)
ЛВ
18
Хуан Форлин
ЦП
15
Рауль Баэна
ЦП
25
Хоан Верду
АП
10
Коро
ПВ
24
Иван Алонсо
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
20
Сейду Кейта
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
Эспаньол
1
Кристиан Альварес
ВР
20
Иван Пильюд
ПЗ
4
Хосе Сиерколес
ЦП
25
Шунсуке Накамура
АП
0
Фернандо Маркес
ЦФ
9
Бен Саар
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
4-3-1-2
26
Вальдес
17
Максвелл
5
Пуйоль
3
Пике
10
Алвес
6
Хави
42
Туре
8
Иньеста
9
Педро
12
Анри
11
Ибрагимович
4-2-3-1
13
Камени
14
Ронкалья
2
Пареха
4
Руис
2
Чика
18
Форлин
15
Баэна
10
Коро
25
Верду
10
Луис Гарсия
24
Алонсо
42
Туре
5
Бускетс
5
Бускетс
42
Туре
9
Педро
20
Кейта
20
Кейта
9
Педро
11
Ибрагимович
9
Кркич
9
Кркич
11
Ибрагимович
15
Баэна
0
Маркес
0
Маркес
15
Баэна
10
Коро
9
Саар
9
Саар
10
Коро
25
Верду
7
Кальехон
7
Кальехон
25
Верду
Остались в запасе
Барселона
Эспаньол
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
4
Хосе Сиерколес
ЦП
1
Кристиан Альварес
ВР
20
Иван Пильюд
ПЗ
25
Шунсуке Накамура
АП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
Остались в запасе
4
Хосе Сиерколес
ЦП
1
Кристиан Альварес
ВР
20
Иван Пильюд
ПЗ
25
Шунсуке Накамура
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Барселона - Эспаньол
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Эдуардо Итурральде Гонсалес
(Бильбао)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"Спорт-Плюс" 21:55 (прямая)
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