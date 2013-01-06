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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Эспаньол
Барселона - Эспаньол: обзор матча 06 января 2013
Барселона
06.01.2013, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 18 тур
4 : 0
Завершен
Эспаньол
10'
Хави
16'
Педро
27'
Педро
29'
Л. Месси (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Эспаньол
85'
Желтая карточка
Э. Морено
77'
Замена
Х. Анхель Альбин
️️️️
Симау
Замена
А. Санчес
️️️️
Педро
75'
73'
Желтая карточка
К. Стуани
Замена
Д. Вилья
️️️️
С. Фабрегас
66'
63'
Замена
К. Стуани
️️️️
Х. Верду
Замена
Т. Алькантара
️️️️
Хави
63'
60'
Замена
Кристиан
️️️️
Р. Баэна
53'
Желтая карточка
Р. Баэна
ГОЛ с пенальти! 4:0!
Л. Месси
29'
28'
Желтая карточка
К. Касилья
ГОЛ! 3:0!
Педро
Пас отдал
С. Бускетс
27'
ГОЛ! 2:0!
Педро
Пас отдал
Л. Месси
16'
ГОЛ! 1:0!
Хави
Пас отдал
А. Иньеста
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
18
Жорди Альба
ЛАЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
5
Карлес Пуйоль
(К)
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
8
Андрес Иньеста
ЛВ
6
Хави
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Тито Виланова
Эспаньол
1
Кико Касилья
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
21
Хави Лопес
ПЗ
20
Симау
ЛВ
18
Хуан Форлин
ОП
4
Виктор Санчес
ОП
15
Рауль Баэна
ЦП
25
Хоан Верду
(К)
ПВ
9
Серхио Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
7
Давид Вилья
ЦФ
Эспаньол
1
Херман Парреньо
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
5
Рауль Родригес
ЦЗ
16
Кристиан
ЦП
6
Кристиан Гомес
ЦП
25
Хуан Анхель Альбин
ЦФ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
3-1-3-3
26
Вальдес
3
Пике
5
Пуйоль
10
Алвес
18
Альба
6
Хави
5
Бускетс
4
Фабрегас
8
Иньеста
10
Месси
9
Педро
4-2-1-2-1
1
Касилья
21
Лопес
15
Морено
19
Колотто
6
Капдевила
18
Форлин
4
Санчес
15
Баэна
25
Верду
20
Симау
9
Гарсия
6
Хави
6
Алькантара
6
Алькантара
6
Хави
9
Педро
4
Санчес
4
Санчес
9
Педро
4
Фабрегас
7
Вилья
7
Вилья
4
Фабрегас
15
Баэна
16
Кристиан
16
Кристиан
15
Баэна
20
Симау
25
Альбин
25
Альбин
20
Симау
25
Верду
7
Стуани
7
Стуани
25
Верду
Остались в запасе
Барселона
Эспаньол
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
8
Александр Сонг
ЦП
Главный тренер
Тито Виланова
1
Херман Парреньо
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
5
Рауль Родригес
ЦЗ
6
Кристиан Гомес
ЦП
Главный тренер
Хавьер Агирре
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
8
Александр Сонг
ЦП
Остались в запасе
1
Херман Парреньо
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
5
Рауль Родригес
ЦЗ
6
Кристиан Гомес
ЦП
Главный тренер
Тито Виланова
Главный тренер
Хавьер Агирре
Статистика матча Барселона - Эспаньол
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 21:55 (прямая)
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