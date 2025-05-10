11 мая на стадионе «Сент-Джеймс Парк» пройдет центральная встреча 36-го тура Английской Премьер-лиги, где сойдутся «Ньюкасл» и «Челси». Оба коллектива ведут ожесточенную борьбу за места в зоне Лиги чемпионов, имея одинаковое количество очков перед этим туром. «Ньюкасл» показывает зрелищный атакующий футбол, особенно на домашней арене, а «Челси» набрал мощный ход и демонстрирует отличную организацию игры под конец сезона. Матч обещает быть боевым и результативным.
«Ньюкасл»
«Сороки» уверенно держатся в топ-4, набрав 63 очка после 35 туров. Александр Исак стал главной ударной силой команды, забив уже 27 мячей. Ньюкасл в потрясающей форме дома – команда забивает в каждом из последних 8 матчей Премьер-лиги и демонстрирует среднюю результативность 2.80 гола за игру за последние 5 туров. Однако оборона команды временами дает сбои: 6 пропущенных мячей за последние 5 матчей, что указывает на уязвимость при быстрых контратаках. Коллектив не проигрывает в 8 из 10 последних игр и показывает стабильность в атакующих действиях.
«Челси»
«Аристократы» также имеют 63 очка после 35 туров и находятся на 5-м месте, плотно дыша в спину конкурентам. Команда выиграла 3 последних матча в Премьер-лиге и недавно уверенно переиграла «Ливерпуль» (3:1). Коул Палмер набрал хорошую форму и забил 15 мячей. «Челси» отличается надежной обороной (только 3 пропущенных мяча в 5 играх) и регулярно забивает (11 голов за 5 последних туров). Подопечные уверенно справляются с любыми соперниками, показывая сбалансированную игру и высокую выносливость.
Факты о командах:
«Ньюкасл»
- Забивает в 10 последних матчах
- В среднем 2.80 гола за игру (последние 5 матчей)
- Пропускает в среднем 1.20 гола за игру (последние 5 матчей)
- Побеждает в 3 последних матчах дома против «Челси»
«Челси»
- Побеждает в 5 последних матчах
- Забивает в 8 последних матчах
- В среднем 2.20 гола за игру (последние 5 матчей)
- Пропускает в среднем 0.60 гола за игру (последние 5 матчей)
Прогноз на матч «Ньюкасл» – «Челси»
С учетом формы команд и их атакующего стиля, ожидается результативный матч с голами обеих сторон. Ньюкасл великолепен дома и стабильно забивает, но «Челси» демонстрирует сильную оборону и не менее опасен впереди. На фоне борьбы за зону Лиги чемпионов настрой будет максимальным у обеих сторон, и небольшое преимущество по классу и свежести может оказаться у гостей. Вероятен обоюдный обмен голами и напряженная концовка.
Прогноз на точный счет: 1:2 в пользу «Челси».
Рекомендованные ставки:
- Точный счет 1:2 в пользу «Челси» – коэффициент 9.50
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.65
- Победа «Челси» и тотал больше 2.5 – коэффициент 3.10