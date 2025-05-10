11 мая на стадионе «Сент-Джеймс Парк» пройдет центральная встреча 36-го тура Английской Премьер-лиги, где сойдутся «Ньюкасл» и «Челси». Оба коллектива ведут ожесточенную борьбу за места в зоне Лиги чемпионов, имея одинаковое количество очков перед этим туром. «Ньюкасл» показывает зрелищный атакующий футбол, особенно на домашней арене, а «Челси» набрал мощный ход и демонстрирует отличную организацию игры под конец сезона. Матч обещает быть боевым и результативным.

«Ньюкасл»

«Сороки» уверенно держатся в топ-4, набрав 63 очка после 35 туров. Александр Исак стал главной ударной силой команды, забив уже 27 мячей. Ньюкасл в потрясающей форме дома – команда забивает в каждом из последних 8 матчей Премьер-лиги и демонстрирует среднюю результативность 2.80 гола за игру за последние 5 туров. Однако оборона команды временами дает сбои: 6 пропущенных мячей за последние 5 матчей, что указывает на уязвимость при быстрых контратаках. Коллектив не проигрывает в 8 из 10 последних игр и показывает стабильность в атакующих действиях.

«Челси»

«Аристократы» также имеют 63 очка после 35 туров и находятся на 5-м месте, плотно дыша в спину конкурентам. Команда выиграла 3 последних матча в Премьер-лиге и недавно уверенно переиграла «Ливерпуль» (3:1). Коул Палмер набрал хорошую форму и забил 15 мячей. «Челси» отличается надежной обороной (только 3 пропущенных мяча в 5 играх) и регулярно забивает (11 голов за 5 последних туров). Подопечные уверенно справляются с любыми соперниками, показывая сбалансированную игру и высокую выносливость.

Факты о командах:

«Ньюкасл»

Забивает в 10 последних матчах

В среднем 2.80 гола за игру (последние 5 матчей)

Пропускает в среднем 1.20 гола за игру (последние 5 матчей)

Побеждает в 3 последних матчах дома против «Челси»

«Челси»

Побеждает в 5 последних матчах

Забивает в 8 последних матчах

В среднем 2.20 гола за игру (последние 5 матчей)

Пропускает в среднем 0.60 гола за игру (последние 5 матчей)

Личные встречи 30% (11) 19% (7) 51% (19) 42 Забитых мячей 60 1.14 В среднем за матч 1.62 4:3 Крупнейшая победа 5:1 Самый результативный матч: 3:4 Самая крупная ничья: 2:2 Англия. Премьер-лига, 36 тур Ньюкасл 2 : 0 Челси Англия. Кубок лиги, 1/8 финала Ньюкасл 2 : 0 Челси Англия. Премьер-лига, 9 тур Челси 2 : 1 Ньюкасл Англия. Премьер-лига, 28 тур Челси 3 : 2 Ньюкасл Англия. Кубок лиги, 1/4 финала Челси 1 : 1 Ньюкасл Англия. Премьер-лига, 13 тур Ньюкасл 4 : 1 Челси Товарищеские матчи, Ньюкасл 1 : 1 Челси Англия. Премьер-лига, 38 тур Челси 1 : 1 Ньюкасл Англия. Премьер-лига, 16 тур Ньюкасл 1 : 0 Челси Англия. Премьер-лига, 29 тур Челси 1 : 0 Ньюкасл Англия. Премьер-лига, 10 тур Ньюкасл 0 : 3 Челси Англия. Премьер-лига, 24 тур Челси 2 : 0 Ньюкасл Англия. Премьер-лига, 9 тур Ньюкасл 0 : 2 Челси Англия. Премьер-лига, 23 тур Ньюкасл 1 : 0 Челси Англия. Премьер-лига, 9 тур Челси 1 : 0 Ньюкасл Англия. Премьер-лига, 22 тур Челси 2 : 1 Ньюкасл Англия. Премьер-лига, 3 тур Ньюкасл 1 : 2 Челси Англия. Премьер-лига, 38 тур Ньюкасл 3 : 0 Челси Англия. Кубок, 1/16 финала Челси 3 : 0 Ньюкасл Англия. Премьер-лига, 15 тур Челси 3 : 1 Ньюкасл Англия. Премьер-лига, 26 тур Челси 5 : 1 Ньюкасл Англия. Премьер-лига, 7 тур Ньюкасл 2 : 2 Челси Англия. Премьер-Лига, 21 тур Челси 2 : 0 Ньюкасл Англия. Премьер-Лига, 15 тур Ньюкасл 2 : 1 Челси Англия. Премьер-Лига, 25 тур Челси 3 : 0 Ньюкасл Англия. Премьер-Лига, 10 тур Ньюкасл 2 : 0 Челси Англия. Премьер-Лига, 25 тур Ньюкасл 3 : 2 Челси Англия. Премьер-Лига, 2 тур Челси 2 : 0 Ньюкасл Англия. Премьер-Лига, 34 тур Челси 0 : 2 Ньюкасл Англия. Премьер-Лига, 14 тур Ньюкасл 0 : 3 Челси Англия. Премьер-Лига, 37 тур Челси 2 : 2 Ньюкасл Англия. Премьер-Лига, 15 тур Ньюкасл 1 : 1 Челси Англия. Кубок лиги, Челси 3 : 4 Ньюкасл Англия. Премьер-лига, 31 тур Ньюкасл 0 : 2 Челси Англия. Премьер-лига, 14 тур Челси 0 : 0 Ньюкасл Англия. Премьер-лига, 37 тур Ньюкасл 0 : 2 Челси Англия. Премьер-лига, 20 тур Челси 2 : 1 Ньюкасл

Прогноз на матч «Ньюкасл» – «Челси»

С учетом формы команд и их атакующего стиля, ожидается результативный матч с голами обеих сторон. Ньюкасл великолепен дома и стабильно забивает, но «Челси» демонстрирует сильную оборону и не менее опасен впереди. На фоне борьбы за зону Лиги чемпионов настрой будет максимальным у обеих сторон, и небольшое преимущество по классу и свежести может оказаться у гостей. Вероятен обоюдный обмен голами и напряженная концовка.

Прогноз на точный счет: 1:2 в пользу «Челси».

Рекомендованные ставки: