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Прогноз на точный счет матча «Ньюкасл» – «Челси»: Премьер-лига, 11 мая 2025

10 мая 2025 9:42
Ньюкасл - Челси
11 мая 2025, воскресенье 14:00 | Англия. Премьер-лига, 36 тур
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9.5
Точный счет 1:2 в пользу «Челси»
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11 мая на стадионе «Сент-Джеймс Парк» пройдет центральная встреча 36-го тура Английской Премьер-лиги, где сойдутся «Ньюкасл» и «Челси». Оба коллектива ведут ожесточенную борьбу за места в зоне Лиги чемпионов, имея одинаковое количество очков перед этим туром. «Ньюкасл» показывает зрелищный атакующий футбол, особенно на домашней арене, а «Челси» набрал мощный ход и демонстрирует отличную организацию игры под конец сезона. Матч обещает быть боевым и результативным.

«Ньюкасл»

«Сороки» уверенно держатся в топ-4, набрав 63 очка после 35 туров. Александр Исак стал главной ударной силой команды, забив уже 27 мячей. Ньюкасл в потрясающей форме дома – команда забивает в каждом из последних 8 матчей Премьер-лиги и демонстрирует среднюю результативность 2.80 гола за игру за последние 5 туров. Однако оборона команды временами дает сбои: 6 пропущенных мячей за последние 5 матчей, что указывает на уязвимость при быстрых контратаках. Коллектив не проигрывает в 8 из 10 последних игр и показывает стабильность в атакующих действиях.

«Челси»

«Аристократы» также имеют 63 очка после 35 туров и находятся на 5-м месте, плотно дыша в спину конкурентам. Команда выиграла 3 последних матча в Премьер-лиге и недавно уверенно переиграла «Ливерпуль» (3:1). Коул Палмер набрал хорошую форму и забил 15 мячей. «Челси» отличается надежной обороной (только 3 пропущенных мяча в 5 играх) и регулярно забивает (11 голов за 5 последних туров). Подопечные уверенно справляются с любыми соперниками, показывая сбалансированную игру и высокую выносливость.

Факты о командах:

«Ньюкасл»

  • Забивает в 10 последних матчах
  • В среднем 2.80 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Пропускает в среднем 1.20 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Побеждает в 3 последних матчах дома против «Челси»

«Челси»

  • Побеждает в 5 последних матчах
  • Забивает в 8 последних матчах
  • В среднем 2.20 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Пропускает в среднем 0.60 гола за игру (последние 5 матчей)

Личные встречи
30% (11)
19% (7)
51% (19)
42
Забитых мячей
60
1.14
В среднем за матч
1.62
4:3
Крупнейшая победа
5:1
Самый результативный матч:  3:4
Самая крупная ничья:  2:2
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Ньюкасл
2 : 0
11.05.2025
Челси
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ньюкасл
2 : 0
30.10.2024
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 1
27.10.2024
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Челси
3 : 2
11.03.2024
Ньюкасл
Англия. Кубок лиги, 1/4 финала
Челси
1 : 1
19.12.2023
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Ньюкасл
4 : 1
25.11.2023
Челси
Товарищеские матчи,
Ньюкасл
1 : 1
27.07.2023
Челси
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Челси
1 : 1
28.05.2023
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Ньюкасл
1 : 0
12.11.2022
Челси
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Челси
1 : 0
13.03.2022
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ньюкасл
0 : 3
30.10.2021
Челси
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Челси
2 : 0
15.02.2021
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 2
21.11.2020
Челси
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Ньюкасл
1 : 0
18.01.2020
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
1 : 0
19.10.2019
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Челси
2 : 1
12.01.2019
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Ньюкасл
1 : 2
26.08.2018
Челси
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Ньюкасл
3 : 0
13.05.2018
Челси
Англия. Кубок, 1/16 финала
Челси
3 : 0
28.01.2018
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Челси
3 : 1
02.12.2017
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Челси
5 : 1
13.02.2016
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
2 : 2
26.09.2015
Челси
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Челси
2 : 0
10.01.2015
Ньюкасл
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Ньюкасл
2 : 1
06.12.2014
Челси
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Челси
3 : 0
08.02.2014
Ньюкасл
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
Ньюкасл
2 : 0
02.11.2013
Челси
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Ньюкасл
3 : 2
02.02.2013
Челси
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
Челси
2 : 0
25.08.2012
Ньюкасл
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
Челси
0 : 2
02.05.2012
Ньюкасл
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Ньюкасл
0 : 3
03.12.2011
Челси
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
Челси
2 : 2
15.05.2011
Ньюкасл
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Ньюкасл
1 : 1
28.11.2010
Челси
Англия. Кубок лиги,
Челси
3 : 4
22.09.2010
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Ньюкасл
0 : 2
04.04.2009
Челси
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Челси
0 : 0
22.11.2008
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Ньюкасл
0 : 2
05.05.2008
Челси
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Челси
2 : 1
29.12.2007
Ньюкасл
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Прогноз на матч «Ньюкасл» – «Челси»

С учетом формы команд и их атакующего стиля, ожидается результативный матч с голами обеих сторон. Ньюкасл великолепен дома и стабильно забивает, но «Челси» демонстрирует сильную оборону и не менее опасен впереди. На фоне борьбы за зону Лиги чемпионов настрой будет максимальным у обеих сторон, и небольшое преимущество по классу и свежести может оказаться у гостей. Вероятен обоюдный обмен голами и напряженная концовка.

Прогноз на точный счет: 1:2 в пользу «Челси».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счет 1:2 в пользу «Челси» – коэффициент 9.50
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.65
  • Победа «Челси» и тотал больше 2.5 – коэффициент 3.10

9.5
Точный счет 1:2 в пользу «Челси»
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Автор: Бестужев Павел
Англия. Премьер-лига Челси Ньюкасл
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