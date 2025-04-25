26 апреля 2025 года в 14:00 пройдет матч 26-го тура российской Премьер-Лиги. Московское «Динамо» будет принимать гегемона РПЛ – питерский «Зенит».
«Динамо» Москва
«Бело-голубые» вновь не смогли по-настоящему поучаствовать в чемпионской гонке и не претендуют на титул за пять туров до финиша кампании. Команда Марцела Лички идет на пятом месте в турнирной таблице и, по сути, доигрывает сезон в Премьер-Лиге. Основная задача – побороться за победу в Кубке России, где «динамоцам» совсем скоро предстоит дерби со «Спартаком».
Последние три игры:
- Динамо Москва – Рубин 3:1
- Динамо Москва – ЦСКА 0:0
- Пари НН – Динамо Москва 1:1
«Зенит»
Питерцы напротив – рвутся к очередному «золоту». Подопечные Сергея Семака сумели сократить отставание от «Краснодара» до минимума – до двух зачетных баллов. Теперь «Зенит» рассчитывает вновь обойти «быков», что называется, на флажке и завоевать очередную победу по итогам сезона в РПЛ.
Последние три игры:
- Зенит – Химки 1:0
- Зенит – Ростов 2:0
- Зенит – Краснодар 4:1
Прогноз на матч «Динамо» Москва – «Зенит»
«Зенит» не лучшим образом выступает на поле «Динамо» – три поражения кряду. К тому же команды давненько не выдавали результативное шоу в официальных поединках. Считаем, что пришло время исправить ситуацию – «Зенит» не очень надежен в обороне, но традиционно опасен в атаке. В «Динамо» тоже хватает исполнителей, способных создать остроту у чужих ворот.
Прогноз: тотал матча больше 2,5 голов, коэффициент – 1,72.