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«Динамо» – «Зенит»: прогноз и ставки на матч 26 апреля 2025 с коэффициентом 1.72

25 апреля 2025 9:15
Динамо - Зенит
26 апр. 2025, суббота 14:00 | Россия. Премьер-лига, 26 тур
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1.7
тотал матча больше 2,5 голов, коэфф. – 1.72
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26 апреля 2025 года в 14:00 пройдет матч 26-го тура российской Премьер-Лиги. Московское «Динамо» будет принимать гегемона РПЛ – питерский «Зенит».

«Динамо» Москва

«Бело-голубые» вновь не смогли по-настоящему поучаствовать в чемпионской гонке и не претендуют на титул за пять туров до финиша кампании. Команда Марцела Лички идет на пятом месте в турнирной таблице и, по сути, доигрывает сезон в Премьер-Лиге. Основная задача – побороться за победу в Кубке России, где «динамоцам» совсем скоро предстоит дерби со «Спартаком».

Последние три игры:

  • Динамо Москва – Рубин 3:1
  • Динамо Москва – ЦСКА 0:0
  • Пари НН – Динамо Москва 1:1

«Зенит»

Питерцы напротив – рвутся к очередному «золоту». Подопечные Сергея Семака сумели сократить отставание от «Краснодара» до минимума – до двух зачетных баллов. Теперь «Зенит» рассчитывает вновь обойти «быков», что называется, на флажке и завоевать очередную победу по итогам сезона в РПЛ.

Последние три игры:

  • Зенит – Химки 1:0
  • Зенит – Ростов 2:0
  • Зенит – Краснодар 4:1

Личные встречи
25% (16)
25% (16)
50% (32)
62
Забитых мячей
100
0.97
В среднем за матч
1.56
7:1
Крупнейшая победа
9:3
Самый результативный матч:  9:3
Самая крупная ничья:  2:2
Товарищеские матчи,
Зенит
1 : 3
27.01.2025
Динамо
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Зенит
1 : 0
10.08.2024
Динамо
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Динамо
1 : 0
28.04.2024
Зенит
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала
Зенит
2 : 0
13.03.2024
Динамо
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала
Динамо
1 : 0
29.11.2023
Зенит
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Зенит
2 : 3
06.08.2023
Динамо
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Зенит
3 : 1
22.04.2023
Динамо
Россия. Кубок, 1/4 финала
Зенит
1 : 1
15.03.2023
Динамо
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Динамо
0 : 2
17.09.2022
Зенит
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Динамо
1 : 1
12.12.2021
Зенит
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Зенит
4 : 1
29.10.2021
Динамо
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Зенит
3 : 1
12.12.2020
Динамо
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Динамо
1 : 0
26.08.2020
Зенит
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Зенит
3 : 0
06.12.2019
Динамо
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Динамо
0 : 2
10.08.2019
Зенит
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Зенит
2 : 0
24.04.2019
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
1 : 0
21.10.2018
Зенит
Товарищеские матчи,
Зенит
5 : 0
08.07.2018
Динамо
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Зенит
2 : 1
18.04.2018
Динамо
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Динамо
0 : 0
10.09.2017
Зенит
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Динамо
0 : 3
21.05.2016
Зенит
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Зенит
2 : 1
19.07.2015
Динамо
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Динамо
0 : 1
22.03.2015
Зенит
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Зенит
3 : 2
13.09.2014
Динамо
Россия. Премьер-Лига, 29 тур
Зенит
0 : 3
11.05.2014
Динамо
Россия. Премьер-Лига, 6 тур
Динамо
1 : 1
24.08.2013
Зенит
Россия. Премьер-Лига, 16 тур
Динамо
3 : 0
17.11.2012
Зенит
Россия. Премьер-Лига, 2 тур
Зенит
2 : 0
28.07.2012
Динамо
Россия. Премьер-лига, 41 тур
Зенит
2 : 1
28.04.2012
Динамо
Россия. Кубок, 1/4 финала
Зенит
0 : 1
21.03.2012
Динамо
Россия. Премьер-лига, 35 тур
Динамо
1 : 5
16.03.2012
Зенит
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Зенит
0 : 0
15.10.2011
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Динамо
1 : 1
10.06.2011
Зенит
Россия. Премьер-Лига, 17 тур
Зенит
1 : 1
14.08.2010
Динамо
Россия. Премьер-Лига, 3 тур
Динамо
1 : 2
27.03.2010
Зенит
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Зенит
2 : 1
04.10.2009
Динамо
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Динамо
1 : 0
24.05.2009
Зенит
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Зенит
1 : 1
16.11.2008
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 0
26.07.2008
Зенит
Россия. Кубок, 1/8 финала
Зенит
9 : 3
08.08.2007
Динамо
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Динамо
4 : 2
04.08.2007
Зенит
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Зенит
3 : 0
14.04.2007
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 2
30.07.2006
Зенит
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Зенит
0 : 0
06.07.2006
Динамо
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Динамо
1 : 2
17.07.2005
Зенит
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Зенит
4 : 1
12.03.2005
Динамо
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Динамо
0 : 2
30.08.2004
Зенит
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Зенит
2 : 0
08.05.2004
Динамо
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Зенит
0 : 0
30.08.2003
Динамо
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Динамо
7 : 1
10.05.2003
Зенит
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Зенит
1 : 2
19.08.2002
Динамо
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Динамо
0 : 2
28.04.2002
Зенит
Чемпионат России, 20 тур
Динамо
1 : 3
05.08.2001
Зенит
Чемпионат России, 6 тур
Зенит
2 : 1
18.04.2001
Динамо
Чемпионат России, 18 тур
Динамо
1 : 2
05.07.2000
Зенит
Чемпионат России, 4 тур
Зенит
0 : 1
15.04.2000
Динамо
Чемпионат России, 27 тур
Зенит
0 : 0
16.10.1999
Динамо
Чемпионат России, 13 тур
Динамо
0 : 1
27.06.1999
Зенит
Чемпионат России, 24 тур
Зенит
1 : 1
09.09.1998
Динамо
Чемпионат России, 9 тур
Динамо
0 : 0
23.05.1998
Зенит
Чемпионат России, 19 тур
Динамо
0 : 0
23.07.1997
Зенит
Чемпионат России, 2 тур
Зенит
0 : 0
22.03.1997
Динамо
Чемпионат России, 19 тур
Зенит
1 : 0
27.07.1996
Динамо
Чемпионат России, 5 тур
Динамо
1 : 0
31.03.1996
Зенит
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Прогноз на матч «Динамо» Москва – «Зенит»

«Зенит» не лучшим образом выступает на поле «Динамо» – три поражения кряду. К тому же команды давненько не выдавали результативное шоу в официальных поединках. Считаем, что пришло время исправить ситуацию – «Зенит» не очень надежен в обороне, но традиционно опасен в атаке. В «Динамо» тоже хватает исполнителей, способных создать остроту у чужих ворот.

Прогноз: тотал матча больше 2,5 голов, коэффициент – 1,72.

1.7
тотал матча больше 2,5 голов, коэфф. – 1.72
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Автор: Воронцов Егор
Россия. Премьер-лига Зенит Динамо
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