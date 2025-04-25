26 апреля 2025 года в 14:00 пройдет матч 26-го тура российской Премьер-Лиги. Московское «Динамо» будет принимать гегемона РПЛ – питерский «Зенит».

«Динамо» Москва

«Бело-голубые» вновь не смогли по-настоящему поучаствовать в чемпионской гонке и не претендуют на титул за пять туров до финиша кампании. Команда Марцела Лички идет на пятом месте в турнирной таблице и, по сути, доигрывает сезон в Премьер-Лиге. Основная задача – побороться за победу в Кубке России, где «динамоцам» совсем скоро предстоит дерби со «Спартаком».

Последние три игры:

Динамо Москва – Рубин 3:1

Динамо Москва – ЦСКА 0:0

Пари НН – Динамо Москва 1:1

«Зенит»

Питерцы напротив – рвутся к очередному «золоту». Подопечные Сергея Семака сумели сократить отставание от «Краснодара» до минимума – до двух зачетных баллов. Теперь «Зенит» рассчитывает вновь обойти «быков», что называется, на флажке и завоевать очередную победу по итогам сезона в РПЛ.

Последние три игры:

Зенит – Химки 1:0

Зенит – Ростов 2:0

Зенит – Краснодар 4:1

Личные встречи 25% (16) 25% (16) 50% (32) 62 Забитых мячей 100 0.97 В среднем за матч 1.56 7:1 Крупнейшая победа 9:3 Самый результативный матч: 9:3 Самая крупная ничья: 2:2 Товарищеские матчи, Зенит 1 : 3 Динамо Россия. Премьер-лига, 4 тур Зенит 1 : 0 Динамо Россия. Премьер-лига, 26 тур Динамо 1 : 0 Зенит Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала Зенит 2 : 0 Динамо Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала Динамо 1 : 0 Зенит Россия. Премьер-лига, 3 тур Зенит 2 : 3 Динамо Россия. Премьер-лига, 24 тур Зенит 3 : 1 Динамо Россия. Кубок, 1/4 финала Зенит 1 : 1 Динамо Россия. Премьер-лига, 10 тур Динамо 0 : 2 Зенит Россия. Премьер-лига, 18 тур Динамо 1 : 1 Зенит Россия. Премьер-лига, 13 тур Зенит 4 : 1 Динамо Россия. Премьер-лига, 18 тур Зенит 3 : 1 Динамо Россия. Премьер-лига, 5 тур Динамо 1 : 0 Зенит Россия. Премьер-лига, 19 тур Зенит 3 : 0 Динамо Россия. Премьер-лига, 5 тур Динамо 0 : 2 Зенит Россия. Премьер-лига, 25 тур Зенит 2 : 0 Динамо Россия. Премьер-лига, 11 тур Динамо 1 : 0 Зенит Товарищеские матчи, Зенит 5 : 0 Динамо Россия. Премьер-лига, 23 тур Зенит 2 : 1 Динамо Россия. Премьер-лига, 9 тур Динамо 0 : 0 Зенит Россия. Премьер-лига, 30 тур Динамо 0 : 3 Зенит Россия. Премьер-лига, 1 тур Зенит 2 : 1 Динамо Россия. Премьер-лига, 20 тур Динамо 0 : 1 Зенит Россия. Премьер-лига, 7 тур Зенит 3 : 2 Динамо Россия. Премьер-Лига, 29 тур Зенит 0 : 3 Динамо Россия. Премьер-Лига, 6 тур Динамо 1 : 1 Зенит Россия. Премьер-Лига, 16 тур Динамо 3 : 0 Зенит Россия. Премьер-Лига, 2 тур Зенит 2 : 0 Динамо Россия. Премьер-лига, 41 тур Зенит 2 : 1 Динамо Россия. Кубок, 1/4 финала Зенит 0 : 1 Динамо Россия. Премьер-лига, 35 тур Динамо 1 : 5 Зенит Россия. Премьер-лига, 27 тур Зенит 0 : 0 Динамо Россия. Премьер-лига, 12 тур Динамо 1 : 1 Зенит Россия. Премьер-Лига, 17 тур Зенит 1 : 1 Динамо Россия. Премьер-Лига, 3 тур Динамо 1 : 2 Зенит Россия. Премьер-лига, 24 тур Зенит 2 : 1 Динамо Россия. Премьер-лига, 10 тур Динамо 1 : 0 Зенит Россия. Премьер-лига, 29 тур Зенит 1 : 1 Динамо Россия. Премьер-лига, 15 тур Динамо 1 : 0 Зенит Россия. Кубок, 1/8 финала Зенит 9 : 3 Динамо Россия. Премьер-лига, 19 тур Динамо 4 : 2 Зенит Россия. Премьер-лига, 5 тур Зенит 3 : 0 Динамо Россия. Премьер-лига, 13 тур Динамо 2 : 2 Зенит Россия. Премьер-лига, 28 тур Зенит 0 : 0 Динамо Россия. Премьер-лига, 16 тур Динамо 1 : 2 Зенит Россия. Премьер-лига, 1 тур Зенит 4 : 1 Динамо Россия. Премьер-лига, 21 тур Динамо 0 : 2 Зенит Россия. Премьер-лига, 10 тур Зенит 2 : 0 Динамо Россия. Премьер-лига, 23 тур Зенит 0 : 0 Динамо Россия. Премьер-лига, 8 тур Динамо 7 : 1 Зенит Россия. Премьер-лига, 20 тур Зенит 1 : 2 Динамо Россия. Премьер-лига, 9 тур Динамо 0 : 2 Зенит Чемпионат России, 20 тур Динамо 1 : 3 Зенит Чемпионат России, 6 тур Зенит 2 : 1 Динамо Чемпионат России, 18 тур Динамо 1 : 2 Зенит Чемпионат России, 4 тур Зенит 0 : 1 Динамо Чемпионат России, 27 тур Зенит 0 : 0 Динамо Чемпионат России, 13 тур Динамо 0 : 1 Зенит Чемпионат России, 24 тур Зенит 1 : 1 Динамо Чемпионат России, 9 тур Динамо 0 : 0 Зенит Чемпионат России, 19 тур Динамо 0 : 0 Зенит Чемпионат России, 2 тур Зенит 0 : 0 Динамо Чемпионат России, 19 тур Зенит 1 : 0 Динамо Чемпионат России, 5 тур Динамо 1 : 0 Зенит

Прогноз на матч «Динамо» Москва – «Зенит»

«Зенит» не лучшим образом выступает на поле «Динамо» – три поражения кряду. К тому же команды давненько не выдавали результативное шоу в официальных поединках. Считаем, что пришло время исправить ситуацию – «Зенит» не очень надежен в обороне, но традиционно опасен в атаке. В «Динамо» тоже хватает исполнителей, способных создать остроту у чужих ворот.

Прогноз: тотал матча больше 2,5 голов, коэффициент – 1,72.