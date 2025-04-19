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«Реал» – «Атлетик»: прогноз и ставки на матч 20 апреля с коэффициентом 1.70

19 апреля 2025 9:36
Реал - Атлетик
20 апр. 2025, воскресенье 22:00 | Испания. Примера, 32 тур
Перейти в онлайн матча
1.7
Победа «Реал» – коэффициент 1.70
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20 апреля на стадионе Сантьяго Бернабеу в Мадриде состоится матч 32-го тура Ла Лиги, в котором встретятся «Реал» и «Атлетик». «Реал» продолжает бороться за чемпионство, занимая 2-е место, а «Атлетик» стремится укрепить свои позиции в верхней части таблицы, находясь на 4-м месте. Ожидается, что матч будет напряжeнным, с высоким уровнем борьбы и большими ставками.

«Реал»

«Реал» в этом сезоне набрал 66 очков и занимает 2-е место. В последних 5 играх команда забила 7 голов, но и пропустила 11. Атакующая мощь «Реала» не вызывает сомнений, но проблемы в обороне остаются, особенно после неудачного матча с «Валенсией», который закончился поражением 1:2. Лучший бомбардир команды – Килиан Мбаппе, который забил 33 гола в 50 матчах. Несмотря на слабую оборону, «Реал» остаeтся фаворитом встречи на домашнем стадионе, где не проигрывает в 6 из 7 последних матчей.

«Атлетик»

«Атлетик» располагается на 4-м месте с 57 очками после 31 тура. Команда в последние месяцы демонстрирует отличные результаты, не проигрывая в 5 последних матчах Ла Лиги. В последних 5 играх они забили 5 голов, а пропустили всего 1. Главный бомбардир «Атлетика» – Ойан Сансет, который забил 17 голов в 30 матчах. Однако, несмотря на отличные результаты в обороне, «Атлетик» имеет проблемы с результативностью в атаке, забивая в среднем менее 1 гола за игру.

Факты о командах

«Реал»:

  • Находится на 2-м месте с 66 очками.
  • Забивает в среднем 1.40 гола за игру в последних 5 играх.
  • Пропускает в среднем 2.20 гола за игру в последних 5 играх.
  • Не проигрывает в 6 из 7 последних матчей дома.
  • Лучший бомбардир: Килиан Мбаппе (33 гола в 50 матчах).

«Атлетик»:

  • Находится на 4-м месте с 57 очками.
  • Забивает в среднем 1.00 гол за игру в последних 5 играх.
  • Пропускает в среднем 0.20 гола за игру в последних 5 играх.
  • Не проигрывает в 5 последних матчах.
  • Лучший бомбардир: Ойан Сансет (17 голов в 30 матчах).

Личные встречи
72% (28)
15% (6)
13% (5)
84
Забитых мячей
27
2.15
В среднем за матч
0.69
5:2
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  2:5
Самая крупная ничья:  1:1
Испания. Примера, 32 тур
Реал
1 : 0
20.04.2025
Атлетик
Испания. Примера, 19 тур
Атлетик
2 : 1
04.12.2024
Реал
Испания. Примера, 30 тур
Реал
2 : 0
31.03.2024
Атлетик
Испания. Примера, 1 тур
Атлетик
0 : 2
12.08.2023
Реал
Испания. Примера, 38 тур
Реал
1 : 1
04.06.2023
Атлетик
Испания. Примера, 18 тур
Атлетик
0 : 2
22.01.2023
Реал
Испания. Кубок, 1/4 финала
Атлетик
1 : 0
03.02.2022
Реал
Суперкубок Испании, Финал
Реал
2 : 0
16.01.2022
Атлетик
Испания. Примера, 21 тур
Атлетик
1 : 2
22.12.2021
Реал
Испания. Примера, 9 тур
Реал
1 : 0
01.12.2021
Атлетик
Испания. Примера, 37 тур
Атлетик
0 : 1
16.05.2021
Реал
Суперкубок Испании, 1/2 финала
Реал
1 : 2
14.01.2021
Атлетик
Испания. Примера, 19 тур
Реал
3 : 1
16.12.2020
Атлетик
Испания. Примера, 34 тур
Атлетик
0 : 1
05.07.2020
Реал
Испания. Примера, 18 тур
Реал
0 : 0
22.12.2019
Атлетик
Испания. Примера, 33 тур
Реал
3 : 0
21.04.2019
Атлетик
Испания. Примера, 4 тур
Атлетик
1 : 1
15.09.2018
Реал
Испания. Примера, 33 тур
Реал
1 : 1
18.04.2018
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Атлетик
0 : 0
02.12.2017
Реал
Испания. Примера, 28 тур
Атлетик
1 : 2
18.03.2017
Реал
Испания. Примера, 9 тур
Реал
2 : 1
23.10.2016
Атлетик
Испания. Примера, 24 тур
Реал
4 : 2
13.02.2016
Атлетик
Испания. Примера, 5 тур
Атлетик
1 : 2
23.09.2015
Реал
Испания. Примера, 26 тур
Атлетик
1 : 0
07.03.2015
Реал
Испания. Примера, 7 тур
Реал
5 : 0
05.10.2014
Атлетик
Испания. Примера, 22 тур
Атлетик
1 : 1
02.02.2014
Реал
Испания. Примера, 3 тур
Реал
3 : 1
01.09.2013
Атлетик
Испания. Примера, 31 тур
Атлетик
0 : 3
14.04.2013
Реал
Испания. Примера, 12 тур
Реал
5 : 1
18.11.2012
Атлетик
Испания. Примера, 20 тур
Атлетик
0 : 3
02.05.2012
Реал
Испания. Примера, 1 тур
Реал
4 : 1
23.01.2012
Атлетик
Испания. Примера, 31 тур
Атлетик
0 : 3
09.04.2011
Реал
Испания. Примера, 12 тур
Реал
5 : 1
20.11.2010
Атлетик
Испания. Примера, 37 тур
Реал
5 : 1
08.05.2010
Атлетик
Испания. Примера, 18 тур
Атлетик
1 : 0
16.01.2010
Реал
Испания. Примера, 27 тур
Атлетик
2 : 5
14.03.2009
Реал
Испания. Примера, 8 тур
Реал
3 : 2
26.10.2008
Атлетик
Испания. Примера, 34 тур
Реал
3 : 0
27.04.2008
Атлетик
Испания. Примера, 15 тур
Атлетик
0 : 1
08.12.2007
Реал
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Прогноз на матч «Реал» – «Атлетик»

«Реал» будет фаворитом в этом матче, несмотря на проблемы в обороне. Мадридцы забивают регулярно, и их атака с участием Мбаппе обещает быть опасной для «Атлетика», который в последние годы стабильно показывает крепкую защиту, но иногда испытывает трудности в атаке. В то время как «Атлетик» прекрасно справляется с обороной, они могут столкнуться с трудностями, играя против одного из лучших атакующих коллективов Ла Лиги. Учитывая последние результаты обеих команд и их мотивацию, победа «Реала» выглядит наиболее вероятной.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Реал» – коэффициент 1.70
  • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 2.05
  • Индивидуальный тотал «Атлетика» меньше 1.5 – коэффициент 1.85
  • Тотал меньше 3.5 голов – коэффициент 2.00

1.7
Победа «Реал» – коэффициент 1.70
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Автор: Орлов Максим
Испания. Примера Атлетик Реал
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