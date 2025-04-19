20 апреля на стадионе Сантьяго Бернабеу в Мадриде состоится матч 32-го тура Ла Лиги, в котором встретятся «Реал» и «Атлетик». «Реал» продолжает бороться за чемпионство, занимая 2-е место, а «Атлетик» стремится укрепить свои позиции в верхней части таблицы, находясь на 4-м месте. Ожидается, что матч будет напряжeнным, с высоким уровнем борьбы и большими ставками.

«Реал»

«Реал» в этом сезоне набрал 66 очков и занимает 2-е место. В последних 5 играх команда забила 7 голов, но и пропустила 11. Атакующая мощь «Реала» не вызывает сомнений, но проблемы в обороне остаются, особенно после неудачного матча с «Валенсией», который закончился поражением 1:2. Лучший бомбардир команды – Килиан Мбаппе, который забил 33 гола в 50 матчах. Несмотря на слабую оборону, «Реал» остаeтся фаворитом встречи на домашнем стадионе, где не проигрывает в 6 из 7 последних матчей.

«Атлетик»

«Атлетик» располагается на 4-м месте с 57 очками после 31 тура. Команда в последние месяцы демонстрирует отличные результаты, не проигрывая в 5 последних матчах Ла Лиги. В последних 5 играх они забили 5 голов, а пропустили всего 1. Главный бомбардир «Атлетика» – Ойан Сансет, который забил 17 голов в 30 матчах. Однако, несмотря на отличные результаты в обороне, «Атлетик» имеет проблемы с результативностью в атаке, забивая в среднем менее 1 гола за игру.

Факты о командах

«Реал»:

Находится на 2-м месте с 66 очками.

Забивает в среднем 1.40 гола за игру в последних 5 играх.

Пропускает в среднем 2.20 гола за игру в последних 5 играх.

Не проигрывает в 6 из 7 последних матчей дома.

Лучший бомбардир: Килиан Мбаппе (33 гола в 50 матчах).

«Атлетик»:

Находится на 4-м месте с 57 очками.

Забивает в среднем 1.00 гол за игру в последних 5 играх.

Пропускает в среднем 0.20 гола за игру в последних 5 играх.

Не проигрывает в 5 последних матчах.

Лучший бомбардир: Ойан Сансет (17 голов в 30 матчах).

Личные встречи 72% (28) 15% (6) 13% (5) 84 Забитых мячей 27 2.15 В среднем за матч 0.69 5:2 Крупнейшая победа 2:1 Самый результативный матч: 2:5 Самая крупная ничья: 1:1 Испания. Примера, 32 тур Реал 1 : 0 Атлетик Испания. Примера, 19 тур Атлетик 2 : 1 Реал Испания. Примера, 30 тур Реал 2 : 0 Атлетик Испания. Примера, 1 тур Атлетик 0 : 2 Реал Испания. Примера, 38 тур Реал 1 : 1 Атлетик Испания. Примера, 18 тур Атлетик 0 : 2 Реал Испания. Кубок, 1/4 финала Атлетик 1 : 0 Реал Суперкубок Испании, Финал Реал 2 : 0 Атлетик Испания. Примера, 21 тур Атлетик 1 : 2 Реал Испания. Примера, 9 тур Реал 1 : 0 Атлетик Испания. Примера, 37 тур Атлетик 0 : 1 Реал Суперкубок Испании, 1/2 финала Реал 1 : 2 Атлетик Испания. Примера, 19 тур Реал 3 : 1 Атлетик Испания. Примера, 34 тур Атлетик 0 : 1 Реал Испания. Примера, 18 тур Реал 0 : 0 Атлетик Испания. Примера, 33 тур Реал 3 : 0 Атлетик Испания. Примера, 4 тур Атлетик 1 : 1 Реал Испания. Примера, 33 тур Реал 1 : 1 Атлетик Испания. Примера, 14 тур Атлетик 0 : 0 Реал Испания. Примера, 28 тур Атлетик 1 : 2 Реал Испания. Примера, 9 тур Реал 2 : 1 Атлетик Испания. Примера, 24 тур Реал 4 : 2 Атлетик Испания. Примера, 5 тур Атлетик 1 : 2 Реал Испания. Примера, 26 тур Атлетик 1 : 0 Реал Испания. Примера, 7 тур Реал 5 : 0 Атлетик Испания. Примера, 22 тур Атлетик 1 : 1 Реал Испания. Примера, 3 тур Реал 3 : 1 Атлетик Испания. Примера, 31 тур Атлетик 0 : 3 Реал Испания. Примера, 12 тур Реал 5 : 1 Атлетик Испания. Примера, 20 тур Атлетик 0 : 3 Реал Испания. Примера, 1 тур Реал 4 : 1 Атлетик Испания. Примера, 31 тур Атлетик 0 : 3 Реал Испания. Примера, 12 тур Реал 5 : 1 Атлетик Испания. Примера, 37 тур Реал 5 : 1 Атлетик Испания. Примера, 18 тур Атлетик 1 : 0 Реал Испания. Примера, 27 тур Атлетик 2 : 5 Реал Испания. Примера, 8 тур Реал 3 : 2 Атлетик Испания. Примера, 34 тур Реал 3 : 0 Атлетик Испания. Примера, 15 тур Атлетик 0 : 1 Реал

Прогноз на матч «Реал» – «Атлетик»

«Реал» будет фаворитом в этом матче, несмотря на проблемы в обороне. Мадридцы забивают регулярно, и их атака с участием Мбаппе обещает быть опасной для «Атлетика», который в последние годы стабильно показывает крепкую защиту, но иногда испытывает трудности в атаке. В то время как «Атлетик» прекрасно справляется с обороной, они могут столкнуться с трудностями, играя против одного из лучших атакующих коллективов Ла Лиги. Учитывая последние результаты обеих команд и их мотивацию, победа «Реала» выглядит наиболее вероятной.

Рекомендованные ставки