20 апреля на стадионе Сантьяго Бернабеу в Мадриде состоится матч 32-го тура Ла Лиги, в котором встретятся «Реал» и «Атлетик». «Реал» продолжает бороться за чемпионство, занимая 2-е место, а «Атлетик» стремится укрепить свои позиции в верхней части таблицы, находясь на 4-м месте. Ожидается, что матч будет напряжeнным, с высоким уровнем борьбы и большими ставками.
«Реал»
«Реал» в этом сезоне набрал 66 очков и занимает 2-е место. В последних 5 играх команда забила 7 голов, но и пропустила 11. Атакующая мощь «Реала» не вызывает сомнений, но проблемы в обороне остаются, особенно после неудачного матча с «Валенсией», который закончился поражением 1:2. Лучший бомбардир команды – Килиан Мбаппе, который забил 33 гола в 50 матчах. Несмотря на слабую оборону, «Реал» остаeтся фаворитом встречи на домашнем стадионе, где не проигрывает в 6 из 7 последних матчей.
«Атлетик»
«Атлетик» располагается на 4-м месте с 57 очками после 31 тура. Команда в последние месяцы демонстрирует отличные результаты, не проигрывая в 5 последних матчах Ла Лиги. В последних 5 играх они забили 5 голов, а пропустили всего 1. Главный бомбардир «Атлетика» – Ойан Сансет, который забил 17 голов в 30 матчах. Однако, несмотря на отличные результаты в обороне, «Атлетик» имеет проблемы с результативностью в атаке, забивая в среднем менее 1 гола за игру.
Факты о командах
«Реал»:
- Находится на 2-м месте с 66 очками.
- Забивает в среднем 1.40 гола за игру в последних 5 играх.
- Пропускает в среднем 2.20 гола за игру в последних 5 играх.
- Не проигрывает в 6 из 7 последних матчей дома.
- Лучший бомбардир: Килиан Мбаппе (33 гола в 50 матчах).
«Атлетик»:
- Находится на 4-м месте с 57 очками.
- Забивает в среднем 1.00 гол за игру в последних 5 играх.
- Пропускает в среднем 0.20 гола за игру в последних 5 играх.
- Не проигрывает в 5 последних матчах.
- Лучший бомбардир: Ойан Сансет (17 голов в 30 матчах).
Прогноз на матч «Реал» – «Атлетик»
«Реал» будет фаворитом в этом матче, несмотря на проблемы в обороне. Мадридцы забивают регулярно, и их атака с участием Мбаппе обещает быть опасной для «Атлетика», который в последние годы стабильно показывает крепкую защиту, но иногда испытывает трудности в атаке. В то время как «Атлетик» прекрасно справляется с обороной, они могут столкнуться с трудностями, играя против одного из лучших атакующих коллективов Ла Лиги. Учитывая последние результаты обеих команд и их мотивацию, победа «Реала» выглядит наиболее вероятной.
Рекомендованные ставки
- Победа «Реал» – коэффициент 1.70
- Обе команды забьют – Нет – коэффициент 2.05
- Индивидуальный тотал «Атлетика» меньше 1.5 – коэффициент 1.85
- Тотал меньше 3.5 голов – коэффициент 2.00