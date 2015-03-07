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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Реал
Атлетик - Реал: обзор матча 07 марта 2015
Атлетик
07.03.2015, суббота, 20:00
Испания. Примера, 26 тур
1 : 0
Завершен
Реал
26'
А. Адурис
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Реал
Замена
Г. Токеро
️️️️
М. Рико
90'
+1
85'
Желтая карточка
Марсело
80'
Замена
Чичарито
️️️️
К. Бензема
Желтая карточка
К. Гурпеги
78'
76'
Замена
Л. Силва
️️️️
Т. Кроос
Замена
Г. Фернандес
️️️️
И. Уильямс
74'
73'
Желтая карточка
Иско
71'
Замена
Хесе
️️️️
А. Ильярраменди
Замена
М. Сусаета
️️️️
И. Муньяин
63'
39'
Желтая карточка
А. Ильярраменди
Желтая карточка
Х. Этчейта
37'
Желтая карточка
А. Адурис
30'
30'
Желтая карточка
Т. Кроос
ГОЛ! 1:0!
А. Адурис
Пас отдал
М. Рико
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
18
Карлос Гурпеги
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
17
Микель Рико
ОП
7
Беньят Эчебаррия
ОП
10
Икер Муньяин
АП
20
Ариц Адурис
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
14
Асьер Ильярраменди
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
22
Иско
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Атлетик
18
Йон Ортенече
ЛЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
9
Гилльермо Фернандес
ЦФ
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
10
Хесе
ЛВ
16
Лукас Силва
ОП
28
Сами Хедира
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
3-4-1-2
1
Ирайсос
18
де Маркос
3
Этчейта
18
Гурпеги
18
Баленсиага
17
Рико
7
Эчебаррия
51
Ираола
10
Муньяин
9
Уильямс
20
Адурис
4-1-1-2-2
12
Касильяс
14
Карвахаль
3
Пепе
19
Варан
12
Марсело
14
Ильярраменди
8
Кроос
18
Бэйл
22
Иско
9
Бензема
7
Роналду
10
Муньяин
14
Сусаета
14
Сусаета
10
Муньяин
17
Рико
23
Токеро
23
Токеро
17
Рико
9
Уильямс
9
Фернандес
9
Фернандес
9
Уильямс
8
Кроос
16
Силва
16
Силва
8
Кроос
14
Ильярраменди
10
Хесе
10
Хесе
14
Ильярраменди
9
Бензема
14
Чичарито
14
Чичарито
9
Бензема
Остались в запасе
Атлетик
Реал
18
Йон Ортенече
ЛЗ
8
Унаи Лопес
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
1
Кейлор Навас
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
28
Сами Хедира
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
18
Йон Ортенече
ЛЗ
8
Унаи Лопес
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
28
Сами Хедира
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Атлетик - Реал
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Сан Мамес Баррия
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 1" 19:55 (прямая)
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