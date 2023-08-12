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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Реал
Атлетик - Реал: обзор матча 12 августа 2023
Атлетик
12.08.2023, суббота, 22:30
Испания. Примера, 1 тур
0 : 2
Завершен
Реал
28'
Родриго
36'
Д. Беллингем
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетик - Реал
Желтая карточка
И. Уильямс
87'
80'
Замена
Л. Модрич
️️️️
Винисиус
80'
Замена
Хоселу
️️️️
Родриго
76'
Желтая карточка
Д. Алаба
Замена
И. Гарсия де Альбенис
️️️️
И. Леке
71'
71'
Замена
Т. Кроос
️️️️
Э. Камавинга
Желтая карточка
Д. Вивиан
67'
Замена
А. Эррера
️️️️
М. Весга
64'
50'
Замена
А. Рюдигер
️️️️
Э. Милитао
Замена
Г. Гурусета
️️️️
И. Муньяин
46'
Замена
О. Сансет
️️️️
У. Гомес
46'
Замена
А. Беренгер
️️️️
Н. Уильямс
46'
36'
ГОЛ! 0:2!
Д. Беллингем
Пас отдал
Д. Алаба
28'
ГОЛ! 0:1!
Родриго
Пас отдал
Д. Карвахаль
Желтая карточка
И. Муньяин
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
4
Айтор Паредес
ЦЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
46
Унаи Гомес
АП
10
Нико Уильямс
ПВ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
26
Дани Карвахаль
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
8
Федерико Вальверде
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
11
Родриго
ПВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Атлетик
13
Хулен Агирресабала
ВР
3
Иманол Гарсия де Альбенис
ЦЗ
5
Перу Ноласкоайн
ОП
6
Беньят Прадос
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
7
Аду Арес
ПВ
7
Алекс Беренгер
ПВ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
11
Горка Гурусета
ЦФ
20
Хавьер Мартон
ЦФ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Реал
13
Фран Гонсалес
ВР
30
Лукас Каньисарес
ВР
6
Начо
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
14
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
21
Браим Диас
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
13
Хоселу
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Симон
18
де Маркос
4
Паредес
3
Вивиан
15
Леке
6
Весга
16
Руис де Галаррета
10
Муньяин
46
Гомес
10
Уильямс
9
Уильямс
4-1-3-2
13
Лунин
26
Карвахаль
3
Милитао
5
Алаба
11
Гарсия
14
Чуамени
8
Вальверде
6
Камавинга
5
Беллингем
11
Родриго
7
Винисиус
15
Леке
3
Гарсия де Альбенис
3
Гарсия де Альбенис
15
Леке
6
Весга
21
Эррера
21
Эррера
6
Весга
46
Гомес
8
Сансет
8
Сансет
46
Гомес
10
Уильямс
7
Беренгер
7
Беренгер
10
Уильямс
10
Муньяин
11
Гурусета
11
Гурусета
10
Муньяин
3
Милитао
22
Рюдигер
22
Рюдигер
3
Милитао
7
Винисиус
14
Модрич
14
Модрич
7
Винисиус
6
Камавинга
8
Кроос
8
Кроос
6
Камавинга
11
Родриго
13
Хоселу
13
Хоселу
11
Родриго
Остались в запасе
Атлетик
Реал
13
Хулен Агирресабала
ВР
5
Перу Ноласкоайн
ОП
6
Беньят Прадос
ЦП
7
Аду Арес
ПВ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
20
Хавьер Мартон
ЦФ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
13
Фран Гонсалес
ВР
30
Лукас Каньисарес
ВР
6
Начо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
21
Браим Диас
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
13
Хулен Агирресабала
ВР
5
Перу Ноласкоайн
ОП
6
Беньят Прадос
ЦП
7
Аду Арес
ПВ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
20
Хавьер Мартон
ЦФ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Остались в запасе
13
Фран Гонсалес
ВР
30
Лукас Каньисарес
ВР
6
Начо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
21
Браим Диас
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Атлетик - Реал
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Информация о матче
Стадион:
Сан Мамес Баррия
Где смотреть матч:
Okko
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