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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Реал
Атлетик - Реал: обзор матча 14 марта 2009
Атлетик
14.03.2009, суббота, 23:55
Испания. Примера, 27 тур
2 : 5
Завершен
Реал
36'
Г. Хайнце (АГ)
45+1'
Ф. Льоренте
22'
А. Роббен
34'
Г. Хайнце
85'
Г. Игуаин (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Реал
+3
Травма
Пепе
Желтая карточка
К. Гурпеги
ГОЛ с пенальти! 2:3!
Г. Игуаин
Желтая карточка
Г. Игуаин
Желтая карточка
Д. Парехо
Замена
Ж. Фобер
️️️️
А. Роббен
Замена
️️️️
Рауль
Желтая карточка
Ф. Аморебиета
Красная карточка
Иньиго
Замена
М. Сусаета
️️️️
П. Орбаис
Замена
К. Гурпеги
️️️️
Д. Лопес
Замена
М. Баленсиага
️️️️
Койкили
+4
Желтая карточка
У. Снейдер
ГОЛ! 2:2!
Ф. Льоренте
Пас отдал
Д. Лопес
+1
Желтая карточка
Х. Мартинес
Красная карточка
Ф. Йесте
Желтая карточка
А. Осио
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
Г. Хайнце
ГОЛ! 0:2!
Г. Хайнце
Пас отдал
У. Снейдер
ГОЛ! 0:1!
А. Роббен
Пас отдал
У. Снейдер
Травма
Х. Мартинес
Желтая карточка
Койкили
Желтая карточка
А. Ираола
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
3
Койкили
ЛЗ
20
Айтор Осио
ЦЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
23
Гаиcка Токеро
ЛВ
88
Хави Мартинес
ОП
6
Пабло Орбаис
ОП
33
Франсиско Йесте
АП
27
Давид Лопес
ПВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
5
Габриэль Хайнце
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
10
Арьен Роббен
ЛП
19
Лассана Диарра
ЦП
10
Уэсли Снейдер
ЦП
9
Гонсало Игуаин
ПП
7
Рауль
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Атлетик
0
Армандо
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
0
Иньиго
ЦФ
Реал
25
Ежи Дудек
ВР
12
Марсело
ЛЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
36
Жюльен Фобер
ПЗ
10
Даниэль Парехо
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
16
Хавьер Савиола
ЦФ
4-2-3-1
1
Ирайсос
3
Койкили
20
Осио
45
Аморебиета
51
Ираола
88
Мартинес
6
Орбаис
23
Токеро
33
Йесте
27
Лопес
12
Льоренте
4-4-1
12
Касильяс
3
Пепе
21
Метцельдер
93
Рамос
5
Хайнце
9
Игуаин
19
Диарра
10
Снейдер
10
Роббен
7
Рауль
3
Койкили
18
Баленсиага
18
Баленсиага
3
Койкили
27
Лопес
18
Гурпеги
18
Гурпеги
27
Лопес
6
Орбаис
14
Сусаета
14
Сусаета
6
Орбаис
10
Роббен
36
Фобер
36
Фобер
10
Роббен
Хунтелаар
10
Парехо
10
Парехо
Хунтелаар
Остались в запасе
Атлетик
Реал
0
Армандо
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
0
Иньиго
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
25
Ежи Дудек
ВР
12
Марсело
ЛЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
16
Хавьер Савиола
ЦФ
Главный тренер
Хуанде Рамос
Остались в запасе
0
Армандо
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
0
Иньиго
ЦФ
Остались в запасе
25
Ежи Дудек
ВР
12
Марсело
ЛЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
16
Хавьер Савиола
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Главный тренер
Хуанде Рамос
Статистика матча Атлетик - Реал
6
2
4
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
6
4
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Сесар Муньес Фернандес
(Хихон)
Стадион:
Сан Мамес
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 23:55 (прямая)
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