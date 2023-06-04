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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Атлетик
Реал - Атлетик: обзор матча 04 июня 2023
Реал
04.06.2023, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 38 тур
1 : 1
Завершен
Атлетик
72'
К. Бензема (П)
49'
О. Сансет
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал - Атлетик
Замена
Л. Васкес
️️️️
М. Асенсио
90'
+2
Желтая карточка
Д. Карвахаль
84'
77'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
Г. Гурусета
77'
Замена
И. Муньяин
️️️️
О. Сансет
Замена
Л. Модрич
️️️️
К. Бензема
74'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Бензема
72'
71'
Желтая карточка
Ю. Бершиче
67'
Замена
У. Венцедор
️️️️
М. Весга
64'
Замена
А. Беренгер
️️️️
Н. Уильямс
64'
Замена
О. Саррага
️️️️
А. Эррера
Замена
М. Асенсио
️️️️
Д. Себальос
58'
Замена
О. Чуамени
️️️️
Э. Камавинга
58'
57'
Желтая карточка
О. Сансет
49'
ГОЛ! 0:1!
О. Сансет
11'
Пенальти не реализован!
М. Весга
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
6
Начо
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
26
Дани Карвахаль
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
8
Тони Кроос
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
11
Родриго
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
8
Ойан Сансет
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
11
Горка Гурусета
ЛФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
10
Нико Уильямс
РФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
8
Федерико Вальверде
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Атлетик
13
Хулен Агирресабала
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
2
Андер Капа
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
33
Хуниор Бита
ЦП
12
Унаи Венцедор
ЦП
6
Ойер Саррага
ЦП
46
Унаи Гомес
АП
10
Икер Муньяин
АП
7
Аду Арес
ПВ
7
Алекс Беренгер
ПВ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
4-3-2-1
1
Куртуа
6
Начо
22
Рюдигер
3
Милитао
26
Карвахаль
8
Кроос
6
Камавинга
25
Себальос
7
Винисиус
11
Родриго
9
Бензема
4-1-2-3
1
Симон
18
де Маркос
4
Паредес
3
Вивиан
17
Бершиче
6
Весга
8
Сансет
21
Эррера
10
Уильямс
9
Уильямс
11
Гурусета
6
Камавинга
14
Чуамени
14
Чуамени
6
Камавинга
9
Бензема
14
Модрич
14
Модрич
9
Бензема
25
Себальос
10
Асенсио
10
Асенсио
25
Себальос
Асенсио
17
Васкес
17
Васкес
Асенсио
6
Весга
12
Венцедор
12
Венцедор
6
Весга
21
Эррера
6
Саррага
6
Саррага
21
Эррера
8
Сансет
10
Муньяин
10
Муньяин
8
Сансет
10
Уильямс
7
Беренгер
7
Беренгер
10
Уильямс
11
Гурусета
14
Гарсия
14
Гарсия
11
Гурусета
Остались в запасе
Реал
Атлетик
13
Андрей Лунин
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Федерико Вальверде
ЦП
10
Эден Азар
ЛВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
46
Унаи Гомес
АП
33
Хуниор Бита
ЦП
13
Хулен Агирресабала
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
2
Андер Капа
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
7
Аду Арес
ПВ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
8
Федерико Вальверде
ЦП
10
Эден Азар
ЛВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Остались в запасе
46
Унаи Гомес
АП
33
Хуниор Бита
ЦП
13
Хулен Агирресабала
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
2
Андер Капа
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
7
Аду Арес
ПВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Реал - Атлетик
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
Okko
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