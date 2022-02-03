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Расписание матчей
Испания. Кубок
Атлетик - Реал
Атлетик - Реал: обзор матча 03 февраля 2022
Атлетик
03.02.2022, четверг, 23:30
Испания. Кубок, 1/4 финала
1 : 0
Завершен
Реал
89'
А. Беренгер
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Атлетик - Реал
Замена
М. Баленсиага
️️️️
И. Муньяин
90'
+2
ГОЛ! 1:0!
А. Беренгер
Пас отдал
М. Весга
89'
Замена
Н. Серрано
️️️️
Р. Гарсия
78'
76'
Замена
Э. Камавинга
️️️️
Т. Кроос
Желтая карточка
Ю. Бершиче
68'
Желтая карточка
О. де Маркос
67'
60'
Замена
Иско
️️️️
Винисиус
59'
Желтая карточка
Л. Модрич
Замена
А. Беренгер
️️️️
Н. Уильямс
46'
Желтая карточка
Д. Гарсия
42'
24'
Желтая карточка
Т. Кроос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
13
Хулен Агирресабала
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
10
Икер Муньяин
ЛВ
6
Микель Весга
ОП
14
Дани Гарсия
ЦП
10
Нико Уильямс
ПВ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
3
Эдер Милитао
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
5
Каземиро
ОП
14
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
17
Лукас Васкес
АП
11
Родриго
ПВ
10
Марко Асенсио
ПВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
18
Алейш Петха
ПЗ
2
Андер Капа
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
6
Ойер Саррага
ЦП
7
Алекс Беренгер
ПВ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
40
Тони Фуидиас
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
26
Дани Карвахаль
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
22
Иско
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
9
Лука Йович
ЦФ
4-1-1-2-2
13
Агирресабала
17
Бершиче
5
Альварес
26
Мартинес
18
де Маркос
6
Весга
14
Дани Гарсия
10
Муньяин
10
Уильямс
9
Уильямс
14
Гарсия
3-1-2-3-1
1
Куртуа
3
Милитао
5
Алаба
6
Начо
5
Каземиро
14
Модрич
8
Кроос
10
Асенсио
17
Васкес
7
Винисиус
11
Родриго
10
Муньяин
18
Баленсиага
18
Баленсиага
10
Муньяин
14
Гарсия
22
Серрано
22
Серрано
14
Гарсия
10
Уильямс
7
Беренгер
7
Беренгер
10
Уильямс
8
Кроос
6
Камавинга
6
Камавинга
8
Кроос
7
Винисиус
22
Иско
22
Иско
7
Винисиус
Остались в запасе
Атлетик
Реал
1
Унаи Симон
ВР
3
Дани Вивиан
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
18
Алейш Петха
ПЗ
2
Андер Капа
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Ойер Саррага
ЦП
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
13
Андрей Лунин
ВР
40
Тони Фуидиас
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
26
Дани Карвахаль
ПЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
10
Эден Азар
ЛВ
18
Гарет Бэйл
ПВ
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
1
Унаи Симон
ВР
3
Дани Вивиан
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
18
Алейш Петха
ПЗ
2
Андер Капа
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Ойер Саррага
ЦП
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
40
Тони Фуидиас
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
26
Дани Карвахаль
ПЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
10
Эден Азар
ЛВ
18
Гарет Бэйл
ПВ
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Атлетик - Реал
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Информация о матче
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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