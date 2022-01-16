Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Суперкубок Испании
Реал - Атлетик
Реал - Атлетик: обзор матча 16 января 2022
Реал
16.01.2022, воскресенье, 21:30
Суперкубок Испании, Финал
2 : 0
Завершен
Атлетик
38'
Л. Модрич
52'
К. Бензема (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Реал - Атлетик
Замена
Начо
️️️️
Л. Васкес
90'
+1
90'
Желтая карточка
Е. Альварес
89'
Пенальти не реализован!
Р. Гарсия
Красная карточка
Э. Милитао
87'
Замена
Марсело
️️️️
Винисиус
86'
81'
Замена
Н. Серрано
️️️️
И. Муньяин
77'
Желтая карточка
Д. Гарсия
Замена
Ф. Вальверде
️️️️
Родриго
64'
58'
Замена
Ю. Бершиче
️️️️
М. Баленсиага
58'
Замена
М. Весга
️️️️
О. Саррага
58'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
О. Сансет
ГОЛ с пенальти! 2:0!
К. Бензема
52'
46'
Замена
Н. Уильямс
️️️️
А. Беренгер
ГОЛ! 1:0!
Л. Модрич
Пас отдал
Родриго
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
5
Каземиро
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
11
Родриго
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
14
Дани Гарсия
ЦП
6
Ойер Саррага
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
10
Икер Муньяин
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Реал
40
Тони Фуидиас
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
12
Марсело
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛВ
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
22
Иско
АП
9
Лука Йович
ЦФ
Атлетик
13
Хулен Агирресабала
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
18
Алейш Петха
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
5
Перу Ноласкоайн
ОП
6
Микель Весга
ОП
10
Нико Уильямс
ПВ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Куртуа
23
Менди
5
Алаба
3
Милитао
5
Каземиро
8
Кроос
14
Модрич
7
Винисиус
17
Васкес
11
Родриго
9
Бензема
4-2-3-1
1
Симон
18
де Маркос
26
Мартинес
5
Альварес
18
Баленсиага
14
Дани Гарсия
6
Саррага
7
Беренгер
10
Муньяин
8
Сансет
9
Уильямс
7
Винисиус
12
Марсело
12
Марсело
7
Винисиус
17
Васкес
6
Начо
6
Начо
17
Васкес
11
Родриго
8
Вальверде
8
Вальверде
11
Родриго
18
Баленсиага
17
Бершиче
17
Бершиче
18
Баленсиага
6
Саррага
6
Весга
6
Весга
6
Саррага
10
Муньяин
22
Серрано
22
Серрано
10
Муньяин
7
Беренгер
10
Уильямс
10
Уильямс
7
Беренгер
8
Сансет
14
Гарсия
14
Гарсия
8
Сансет
Остались в запасе
Реал
Атлетик
40
Тони Фуидиас
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
22
Иско
АП
10
Эден Азар
ЛВ
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
13
Хулен Агирресабала
ВР
3
Дани Вивиан
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
18
Алейш Петха
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
5
Перу Ноласкоайн
ОП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
40
Тони Фуидиас
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
22
Иско
АП
10
Эден Азар
ЛВ
9
Лука Йович
ЦФ
Остались в запасе
13
Хулен Агирресабала
ВР
3
Дани Вивиан
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
18
Алейш Петха
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
5
Перу Ноласкоайн
ОП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Реал - Атлетик
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Кинг Фахд
Новости команд
Все
Реал
Атлетик
Только одна команда не потеряла ни одного очка в этом розыгрыше ЛЧ
01:03
Аршавин выбрал, кто лучше – «Барселона» или «Реал»
Вчера, 20:46
Мбаппе обогнал Роналдо в списке лучших бомбардиров «Реала»
Вчера, 16:16
Лапорта рассказал, что «Барселона» потребует на суде против «Реала»
Вчера, 14:57
Моуринью – об игроке «Реала»: «Забил фантастический гол, переломил ход матча»
Вчера, 09:54
1
Только одна команда не потеряла ни одного очка в этом розыгрыше ЛЧ
01:03
Аршавин выбрал, кто лучше – «Барселона» или «Реал»
Вчера, 20:46
Мбаппе обогнал Роналдо в списке лучших бомбардиров «Реала»
Вчера, 16:16
Лапорта рассказал, что «Барселона» потребует на суде против «Реала»
Вчера, 14:57
Моуринью – об игроке «Реала»: «Забил фантастический гол, переломил ход матча»
Вчера, 09:54
1
«Атлетик» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
20 ноября
Российский форвард попал в заявку «Эспаньола» на матч Примеры
19 ноября
4
Ла Лига Испания: шансы «Атлетика» и «Эспаньола» на победу в матче 13 тура
19 ноября
«Осасуна» – «Атлетик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Осасуны» и «Атлетика» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+