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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Атлетик
Реал - Атлетик: обзор матча 20 ноября 2010
Реал
20.11.2010, суббота, 23:55
Испания. Примера, 12 тур
5 : 1
Завершен
Атлетик
19'
Г. Игуаин
30'
К. Роналду
57'
С. Рамос (П)
62'
К. Роналду
90+2'
К. Роналду (П)
40'
Ф. Льоренте
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Атлетик
ГОЛ с пенальти! 5:1!
К. Роналду
+2
Замена
Э. Гранеро
️️️️
М. Озил
Замена
К. Бензема
️️️️
Г. Игуаин
Замена
Д. Лопес
️️️️
И. Габилондо
Замена
Л. Диарра
️️️️
С. Хедира
ГОЛ! 4:1!
К. Роналду
Желтая карточка
Ф. Аморебиета
Замена
И. Перес
️️️️
И. Муньяин
Травма
И. Муньяин
ГОЛ с пенальти! 3:1!
С. Рамос
Желтая карточка
Р. Карвалью
Желтая карточка
М. Сан Хосе
Замена
Й. Ортенече
️️️️
А. Устариц
ГОЛ! 2:1!
Ф. Льоренте
Пас отдал
А. Ираола
Травма
М. Сусаета
ГОЛ! 2:0!
К. Роналду
Пас отдал
М. Озил
ГОЛ! 1:0!
Г. Игуаин
Пас отдал
А. Ди Мария
19'
Желтая карточка
Х. Алонсо
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
12
Марсело
ЛЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
28
Сами Хедира
ЦП
3
Хаби Алонсо
ЦП
10
Месут Озил
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
45
Фернандо Аморебиета
ЛЗ
29
Астарлоа Устариц
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
11
Игор Габилондо
ЛВ
88
Хави Мартинес
ОП
6
Пабло Орбаис
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
14
Маркель Сусаета
ПВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Реал
25
Ежи Дудек
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
19
Лассана Диарра
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Атлетик
1
Рауль Фернандес
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
18
Йон Ортенече
ЛЗ
21
Иньиго Перес
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
27
Давид Лопес
ПП
21
Йон Велес
ЦФ
4-2-2-2
12
Касильяс
12
Марсело
3
Пепе
93
Рамос
6
Карвалью
28
Хедира
3
Алонсо
10
Озил
11
Ди Мария
9
Игуаин
7
Роналду
4-1-1-3-1
1
Ирайсос
51
Ираола
29
Устариц
12
Сан Хосе
45
Аморебиета
88
Мартинес
6
Орбаис
14
Сусаета
10
Муньяин
11
Габилондо
12
Льоренте
28
Хедира
19
Диарра
19
Диарра
28
Хедира
10
Озил
23
Гранеро
23
Гранеро
10
Озил
9
Игуаин
9
Бензема
9
Бензема
9
Игуаин
29
Устариц
18
Ортенече
18
Ортенече
29
Устариц
10
Муньяин
21
Перес
21
Перес
10
Муньяин
11
Габилондо
27
Лопес
27
Лопес
11
Габилондо
Остались в запасе
Реал
Атлетик
25
Ежи Дудек
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
14
Педро Леон
ПВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
1
Рауль Фернандес
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
8
Андер Итурраспе
ЦП
21
Йон Велес
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Остались в запасе
25
Ежи Дудек
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
14
Педро Леон
ПВ
Остались в запасе
1
Рауль Фернандес
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
8
Андер Итурраспе
ЦП
21
Йон Велес
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Статистика матча Реал - Атлетик
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 23:55 (прямая)
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