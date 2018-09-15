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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Реал
Атлетик - Реал: обзор матча 15 сентября 2018
Атлетик
15.09.2018, суббота, 21:45
Испания. Примера, 4 тур
1 : 1
Завершен
Реал
32'
И. Муньяин
64'
Иско
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Реал
Желтая карточка
У. Симон
90'
+2
87'
Желтая карточка
Л. Васкес
85'
Желтая карточка
Д. Карвахаль
Замена
М. Рико
️️️️
Б. Эчебаррия
81'
Желтая карточка
Б. Эчебаррия
79'
Замена
М. Сан Хосе
️️️️
И. Уильямс
76'
75'
Замена
Л. Васкес
️️️️
Г. Бэйл
Желтая карточка
Ю. Бершиче
73'
Желтая карточка
А. Капа
68'
64'
ГОЛ! 1:1!
Иско
Пас отдал
Г. Бэйл
61'
Замена
Иско
️️️️
Л. Модрич
Желтая карточка
Р. Гарсия
60'
Замена
А. Капа
️️️️
И. Муньяин
53'
46'
Замена
Каземиро
️️️️
Д. Себальос
Желтая карточка
Е. Альварес
45'
ГОЛ! 1:0!
И. Муньяин
Пас отдал
И. Уильямс
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
12
Марсело
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
14
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
18
Гарет Бэйл
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Атлетик
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
17
Микель Рико
ЦП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
6
Начо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
5
Каземиро
ОП
22
Иско
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
4-3-1-2
1
Симон
17
Бершиче
5
Альварес
26
Мартинес
18
де Маркос
14
Сусаета
14
Дани Гарсия
7
Эчебаррия
10
Муньяин
14
Гарсия
9
Уильямс
4-3-2-1
1
Куртуа
14
Карвахаль
93
Рамос
19
Варан
12
Марсело
14
Модрич
8
Кроос
25
Себальос
18
Бэйл
10
Асенсио
9
Бензема
9
Уильямс
12
Сан Хосе
12
Сан Хосе
9
Уильямс
10
Муньяин
2
Капа
2
Капа
10
Муньяин
7
Эчебаррия
17
Рико
17
Рико
7
Эчебаррия
25
Себальос
5
Каземиро
5
Каземиро
25
Себальос
14
Модрич
22
Иско
22
Иско
14
Модрич
18
Бэйл
17
Васкес
17
Васкес
18
Бэйл
Остались в запасе
Атлетик
Реал
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
1
Кейлор Навас
ВР
6
Начо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Остались в запасе
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
20
Ариц Адурис
ЦФ
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
6
Начо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Статистика матча Атлетик - Реал
6
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
2
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
Сан Мамес Баррия
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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