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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Реал
Атлетик - Реал: обзор матча 14 апреля 2013
Атлетик
14.04.2013, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 31 тур
0 : 3
Завершен
Реал
3'
К. Роналду
67'
К. Роналду
75'
Г. Игуаин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Реал
Замена
Э. Моран
️️️️
И. Муньяин
80'
78'
Замена
А. Мората
️️️️
К. Роналду
75'
ГОЛ! 0:3!
Г. Игуаин
Пас отдал
К. Роналду
Желтая карточка
Г. Токеро
73'
70'
Замена
Г. Игуаин
️️️️
К. Бензема
Замена
Г. Токеро
️️️️
И. Гомес
69'
Замена
А. Ираола
️️️️
Х. Рамальо
68'
67'
ГОЛ! 0:2!
К. Роналду
Пас отдал
Х. Алонсо
59'
Замена
Х. Кальехон
️️️️
А. Ди Мария
Желтая карточка
И. Муньяин
57'
39'
Желтая карточка
Х. Алонсо
16'
Желтая карточка
Л. Модрич
3'
ГОЛ! 0:1!
К. Роналду
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
11
Ибаи Гомес
ЛП
21
Андер Эррера
ОП
8
Андер Итурраспе
ОП
10
Икер Муньяин
АП
14
Маркель Сусаета
ПП
12
Фернандо Льоренте
(К)
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Реал
13
Диего Лопес
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
93
Серхио Рамос
(К)
ЦЗ
3
Хаби Алонсо
ОП
10
Лука Модрич
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Атлетик
1
Рауль Фернандес
ВР
19
Хабьер Кастильо
ЛЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
18
Исмаэль Лопес Бланко
ЦП
39
Эрик Моран
ЦП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
21
Альваро Мората
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Ирайсос
18
Ортенече
5
Экиза
12
Сан Хосе
22
Рамальо
21
Эррера
8
Итурраспе
11
Гомес
14
Сусаета
10
Муньяин
12
Льоренте
4-1-2-1-2
13
Лопес
3
Пепе
39
Альбиоль
93
Рамос
12
Марсело
3
Алонсо
10
Модрич
28
Хедира
11
Ди Мария
9
Бензема
7
Роналду
22
Рамальо
51
Ираола
51
Ираола
22
Рамальо
10
Муньяин
39
Моран
39
Моран
10
Муньяин
11
Гомес
23
Токеро
23
Токеро
11
Гомес
7
Роналду
21
Мората
21
Мората
7
Роналду
9
Бензема
9
Игуаин
9
Игуаин
9
Бензема
11
Ди Мария
7
Кальехон
7
Кальехон
11
Ди Мария
Остались в запасе
Атлетик
Реал
1
Рауль Фернандес
ВР
19
Хабьер Кастильо
ЛЗ
18
Исмаэль Лопес Бланко
ЦП
Главный тренер
Марсело Бьелса
12
Икер Касильяс
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
1
Рауль Фернандес
ВР
19
Хабьер Кастильо
ЛЗ
18
Исмаэль Лопес Бланко
ЦП
Остались в запасе
12
Икер Касильяс
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Атлетик - Реал
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Антонио Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Сан Мамес
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 22:55 (прямая)
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