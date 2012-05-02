Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Реал
Атлетик - Реал: обзор матча 02 мая 2012
Атлетик
02.05.2012, среда, 23:59
Испания. Примера, 20 тур
0 : 3
Завершен
Реал
16'
Г. Игуаин
20'
М. Озил
50'
К. Роналду
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Реал
Замена
Марсело
️️️️
Х. Кальехон
Желтая карточка
И. Гомес
Замена
Э. Гранеро
️️️️
М. Озил
Желтая карточка
М. Озил
Замена
К. Бензема
️️️️
Г. Игуаин
Вторая желтая
Х. Мартинес
Желтая карточка
Х. Алонсо
Желтая карточка
А. Арбелоа
ГОЛ! 0:3!
К. Роналду
Пас отдал
Х. Алонсо
Замена
А. Ираола
️️️️
М. Сан Хосе
Желтая карточка
Г. Токеро
Желтая карточка
М. Сан Хосе
Желтая карточка
Ф. Коэнтрау
20'
ГОЛ! 0:2!
М. Озил
Пас отдал
К. Роналду
16'
ГОЛ! 0:1!
Г. Игуаин
Пас отдал
М. Озил
13'
Желтая карточка
С. Рамос
12'
Пенальти не реализован!
К. Роналду
Желтая карточка
Х. Мартинес
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
21
Иньиго Перес
ПЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
23
Гаиcка Токеро
ЛВ
88
Хави Мартинес
ОП
11
Ибаи Гомес
ЦП
14
Маркель Сусаета
ПВ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
3
Хаби Алонсо
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
10
Месут Озил
АП
7
Хосе Кальехон
ПВ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Атлетик
1
Рауль Фернандес
ВР
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
27
Давид Лопес
ПП
Реал
1
Антонио Адан
ВР
12
Марсело
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
10
Кака
АП
9
Карим Бензема
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Ирайсос
21
Перес
12
Сан Хосе
5
Экиза
18
Ортенече
88
Мартинес
18
де Маркос
11
Гомес
23
Токеро
14
Сусаета
12
Льоренте
4-2-2-2
12
Касильяс
5
Арбелоа
3
Пепе
93
Рамос
17
Коэнтрау
3
Алонсо
28
Хедира
7
Кальехон
10
Озил
7
Роналду
9
Игуаин
12
Сан Хосе
51
Ираола
51
Ираола
12
Сан Хосе
7
Кальехон
12
Марсело
12
Марсело
7
Кальехон
10
Озил
23
Гранеро
23
Гранеро
10
Озил
9
Игуаин
9
Бензема
9
Бензема
9
Игуаин
Остались в запасе
Атлетик
Реал
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
1
Рауль Фернандес
ВР
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
10
Икер Муньяин
АП
27
Давид Лопес
ПП
Главный тренер
Марсело Бьелса
1
Антонио Адан
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
10
Кака
АП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
1
Рауль Фернандес
ВР
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
10
Икер Муньяин
АП
27
Давид Лопес
ПП
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
10
Кака
АП
Главный тренер
Марсело Бьелса
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Атлетик - Реал
4
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Сан Мамес
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 23:55 (прямая) "НТВ-ПЛЮС Футбол (HD)" 23:55 (прямая)
Новости команд
Все
Атлетик
Реал
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
Вчера, 16:25
9
Мбаппе пропустит матч Франции с Италией в Лиге наций
11 ноября
Зидан рассорился с Мбаппе из-за Дембеле – подробности конфликта
11 ноября
4
Эндрик отказался от перехода в «Милан» из-за прозвища клуба
11 ноября
4
Выявлен самый красивый футболист Земли
11 ноября
6
«Осасуна» – «Атлетик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Осасуны» и «Атлетика» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Атлетик» – «Реал Сосьедад»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Ла Лига Испании: шансы «Атлетика» и «Реал Сосьедада» на победу в матче 11-го тура
31 октября
Лучший вратарь мира объяснил, почему он враг футбола
31 октября
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
Вчера, 16:25
9
Мбаппе пропустит матч Франции с Италией в Лиге наций
11 ноября
Зидан рассорился с Мбаппе из-за Дембеле – подробности конфликта
11 ноября
4
Эндрик отказался от перехода в «Милан» из-за прозвища клуба
11 ноября
4
Выявлен самый красивый футболист Земли
11 ноября
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+