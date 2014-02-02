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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Реал
Атлетик - Реал: обзор матча 02 февраля 2014
Атлетик
02.02.2014, воскресенье, 23:59
Испания. Примера, 22 тур
1 : 1
Завершен
Реал
73'
И. Гомес
65'
Хесе
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Реал
89'
Замена
Р. Варан
️️️️
Д. Карвахаль
87'
Замена
А. Мората
️️️️
К. Бензема
Замена
Б. Эчебаррия
️️️️
М. Рико
87'
83'
Замена
А. Ильярраменди
️️️️
Хесе
Желтая карточка
А. Итурраспе
75'
75'
Красная карточка
К. Роналду
ГОЛ! 1:1!
И. Гомес
73'
Замена
И. Гомес
️️️️
И. Муньяин
72'
65'
ГОЛ! 0:1!
Хесе
Пас отдал
К. Роналду
Замена
А. Ираола
️️️️
О. де Маркос
59'
30'
Желтая карточка
Х. Алонсо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
18
Карлос Гурпеги
(К)
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
8
Андер Итурраспе
ОП
17
Микель Рико
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
14
Маркель Сусаета
ПВ
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Реал
13
Диего Лопес
ВР
12
Марсело
ЛЗ
93
Серхио Рамос
(К)
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
10
Хесе
ЛВ
3
Хаби Алонсо
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
9
Кике Сола
ЦФ
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
22
Иско
АП
21
Альваро Мората
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Ирайсос
18
Баленсиага
14
Ляпорт
18
Гурпеги
18
де Маркос
8
Итурраспе
17
Рико
21
Эррера
10
Муньяин
14
Сусаета
20
Адурис
4-2-2-2
13
Лопес
14
Карвахаль
93
Рамос
3
Пепе
12
Марсело
3
Алонсо
10
Модрич
11
Ди Мария
10
Хесе
9
Бензема
7
Роналду
18
де Маркос
51
Ираола
51
Ираола
18
де Маркос
17
Рико
7
Эчебаррия
7
Эчебаррия
17
Рико
10
Муньяин
11
Гомес
11
Гомес
10
Муньяин
14
Карвахаль
19
Варан
19
Варан
14
Карвахаль
10
Хесе
14
Ильярраменди
14
Ильярраменди
10
Хесе
9
Бензема
21
Мората
21
Мората
9
Бензема
Остались в запасе
Атлетик
Реал
1
Яго Эррерин
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
9
Кике Сола
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
12
Икер Касильяс
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
22
Иско
АП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
9
Кике Сола
ЦФ
Остались в запасе
12
Икер Касильяс
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
22
Иско
АП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Атлетик - Реал
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Айса Гамес
(Валенсия)
Стадион:
Сан Мамес Баррия
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 23:55 (прямая)
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