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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Реал
Атлетик - Реал: обзор матча 09 апреля 2011
Атлетик
09.04.2011, суббота, 20:00
Испания. Примера, 31 тур
0 : 3
Завершен
Реал
14'
Кака (П)
54'
Кака (П)
70'
К. Роналду
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Реал
Замена
И. Габилондо
️️️️
Г. Токеро
Замена
Р. Карвалью
️️️️
Э. Гарай
Желтая карточка
А. Арбелоа
ГОЛ! 0:3!
К. Роналду
Замена
Х. Алонсо
️️️️
А. Ди Мария
Замена
А. Итурраспе
️️️️
Х. Мартинес
Замена
К. Роналду
️️️️
Г. Игуаин
Желтая карточка
Х. Мартинес
Желтая карточка
И. Касильяс
Желтая карточка
Л. Диарра
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Кака
Желтая карточка
С. Рамос
Замена
Д. Лопес
️️️️
К. Гурпеги
+1
Желтая карточка
Э. Гранеро
14'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Кака
Желтая карточка
Г. Ирайсос
13'
Желтая карточка
К. Гурпеги
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
19
Хабьер Кастильо
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
88
Хави Мартинес
ОП
6
Пабло Орбаис
(К)
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
18
Карлос Гурпеги
ПП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Реал
12
Икер Касильяс
(К)
ВР
5
Альваро Арбелоа
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
19
Лассана Диарра
ЦП
3
Пепе
ЦП
10
Кака
АП
23
Эстебан Гранеро
ПВ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Атлетик
1
Рауль Фернандес
ВР
20
Айтор Осио
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
8
Андер Итурраспе
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
27
Давид Лопес
ПП
14
Иньиго Де Серио
ЦФ
Реал
1
Антонио Адан
ВР
12
Марсело
ЛЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
3
Хаби Алонсо
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
10
Месут Озил
АП
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Ирайсос
19
Кастильо
12
Сан Хосе
5
Экиза
51
Ираола
88
Мартинес
6
Орбаис
18
Гурпеги
10
Муньяин
23
Токеро
12
Льоренте
4-2-3-1
12
Касильяс
39
Альбиоль
24
Гарай
93
Рамос
5
Арбелоа
19
Диарра
3
Пепе
11
Ди Мария
10
Кака
23
Гранеро
9
Игуаин
23
Токеро
11
Габилондо
11
Габилондо
23
Токеро
88
Мартинес
8
Итурраспе
8
Итурраспе
88
Мартинес
18
Гурпеги
27
Лопес
27
Лопес
18
Гурпеги
24
Гарай
6
Карвалью
6
Карвалью
24
Гарай
11
Ди Мария
3
Алонсо
3
Алонсо
11
Ди Мария
9
Игуаин
7
Роналду
7
Роналду
9
Игуаин
Остались в запасе
Атлетик
Реал
14
Иньиго Де Серио
ЦФ
1
Рауль Фернандес
ВР
20
Айтор Осио
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
Главный тренер
Хоакин Капаррос
1
Антонио Адан
ВР
12
Марсело
ЛЗ
20
Серхио Каналес
АП
10
Месут Озил
АП
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
14
Иньиго Де Серио
ЦФ
1
Рауль Фернандес
ВР
20
Айтор Осио
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
12
Марсело
ЛЗ
20
Серхио Каналес
АП
10
Месут Озил
АП
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Атлетик - Реал
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
Сан Мамес
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 19:55 (прямая)
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