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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Атлетик
Реал - Атлетик: обзор матча 16 декабря 2020
Реал
16.12.2020, среда, 00:01
Испания. Примера, 19 тур
3 : 1
Завершен
Атлетик
45+1'
Т. Кроос
74'
К. Бензема
90+2'
К. Бензема
52'
А. Капа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Атлетик
ГОЛ! 3:1!
К. Бензема
90'
+2
80'
Желтая карточка
Е. Альварес
80'
Замена
И. Муньяин
️️️️
О. де Маркос
80'
Замена
И. Леке
️️️️
А. Капа
Замена
Родриго
️️️️
Л. Васкес
75'
ГОЛ! 2:1!
К. Бензема
Пас отдал
Д. Карвахаль
74'
67'
Замена
А. Вильялибре
️️️️
И. Уильямс
67'
Замена
М. Весга
️️️️
У. Венцедор
Замена
Иско
️️️️
Ф. Вальверде
64'
Замена
М. Асенсио
️️️️
Винисиус
63'
59'
Замена
И. Кордоба
️️️️
А. Беренгер
52'
ГОЛ! 1:1!
А. Капа
ГОЛ! 1:0!
Т. Кроос
Пас отдал
Винисиус
45'
+1
Желтая карточка
Л. Васкес
42'
13'
Вторая желтая
Р. Гарсия
8'
Желтая карточка
Р. Гарсия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
8
Тони Кроос
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
20
Лука Модрич
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
12
Унаи Венцедор
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
7
Алекс Беренгер
ПВ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
13
Диего Альтубе
ВР
12
Марсело
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
22
Иско
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
11
Родриго
ПВ
Атлетик
13
Хокин Эскьета
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
7
Хон Морсильо
ЛВ
6
Микель Весга
ОП
8
Унаи Лопес
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
10
Икер Муньяин
АП
19
Кенан Кодро
ЦФ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
4-3-2-1
1
Куртуа
23
Менди
19
Варан
93
Рамос
14
Карвахаль
8
Кроос
8
Вальверде
20
Модрич
7
Винисиус
17
Васкес
9
Бензема
3-2-2-1-2
1
Симон
2
Капа
5
Альварес
26
Мартинес
18
де Маркос
17
Бершиче
12
Венцедор
14
Дани Гарсия
7
Беренгер
9
Уильямс
14
Гарсия
7
Винисиус
10
Асенсио
10
Асенсио
7
Винисиус
17
Васкес
11
Родриго
11
Родриго
17
Васкес
8
Вальверде
22
Иско
22
Иско
8
Вальверде
7
Беренгер
14
Кордоба
14
Кордоба
7
Беренгер
2
Капа
15
Леке
15
Леке
2
Капа
12
Венцедор
6
Весга
6
Весга
12
Венцедор
18
де Маркос
10
Муньяин
10
Муньяин
18
де Маркос
9
Уильямс
12
Вильялибре
12
Вильялибре
9
Уильямс
Остались в запасе
Реал
Атлетик
13
Андрей Лунин
ВР
13
Диего Альтубе
ВР
12
Марсело
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
Главный тренер
Зинедин Зидан
8
Ойан Сансет
АП
7
Хон Морсильо
ЛВ
13
Хокин Эскьета
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
8
Унаи Лопес
ЦП
19
Кенан Кодро
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
13
Диего Альтубе
ВР
12
Марсело
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
Остались в запасе
8
Ойан Сансет
АП
7
Хон Морсильо
ЛВ
13
Хокин Эскьета
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
8
Унаи Лопес
ЦП
19
Кенан Кодро
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Статистика матча Реал - Атлетик
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
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