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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Реал
Атлетик - Реал: обзор матча 22 декабря 2021
Атлетик
22.12.2021, среда, 23:30
Испания. Примера, 21 тур
1 : 2
Завершен
Реал
10'
О. Сансет
4'
К. Бензема
7'
К. Бензема
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Реал
90'
Замена
Л. Йович
️️️️
К. Бензема
85'
Замена
М. Диас
️️️️
Винисиус
Замена
Н. Серрано
️️️️
И. Муньяин
84'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
О. Сансет
63'
Замена
И. Леке
️️️️
М. Баленсиага
63'
62'
Желтая карточка
Э. Камавинга
Желтая карточка
Д. Гарсия
61'
Замена
Н. Уильямс
️️️️
О. Саррага
57'
Желтая карточка
У. Венцедор
43'
42'
Желтая карточка
Винисиус
ГОЛ! 1:2!
О. Сансет
Пас отдал
О. де Маркос
10'
7'
ГОЛ! 0:2!
К. Бензема
4'
ГОЛ! 0:1!
К. Бензема
Пас отдал
Т. Кроос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
13
Хулен Агирресабала
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
12
Унаи Венцедор
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
6
Ойер Саррага
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
10
Икер Муньяин
АП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛВ
7
Винисиус
ЛВ
8
Федерико Вальверде
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Атлетик
35
Андер Иру
ВР
4
Айтор Паредес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
18
Алейш Петха
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
7
Хон Морсильо
ЛВ
6
Микель Весга
ОП
10
Нико Уильямс
ПВ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Реал
40
Тони Фуидиас
ВР
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
8
Антонио Бланко
ЦП
9
Лука Йович
ЦФ
9
Мариано Диас
ЦФ
4-3-2-1
13
Агирресабала
18
Баленсиага
14
Нуньес
5
Альварес
18
де Маркос
12
Венцедор
14
Дани Гарсия
6
Саррага
10
Муньяин
8
Сансет
9
Уильямс
3-3-3-1
1
Куртуа
3
Милитао
6
Начо
23
Менди
8
Вальверде
6
Камавинга
8
Кроос
17
Васкес
10
Азар
7
Винисиус
9
Бензема
18
Баленсиага
15
Леке
15
Леке
18
Баленсиага
10
Муньяин
22
Серрано
22
Серрано
10
Муньяин
6
Саррага
10
Уильямс
10
Уильямс
6
Саррага
8
Сансет
14
Гарсия
14
Гарсия
8
Сансет
9
Бензема
9
Йович
9
Йович
9
Бензема
7
Винисиус
9
Диас
9
Диас
7
Винисиус
Остались в запасе
Атлетик
Реал
35
Андер Иру
ВР
4
Айтор Паредес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
18
Алейш Петха
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
7
Хон Морсильо
ЛВ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
40
Тони Фуидиас
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
8
Антонио Бланко
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
35
Андер Иру
ВР
4
Айтор Паредес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
18
Алейш Петха
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
7
Хон Морсильо
ЛВ
Остались в запасе
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
40
Тони Фуидиас
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
8
Антонио Бланко
ЦП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Атлетик - Реал
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Информация о матче
Стадион:
Сан Мамес Баррия
Где смотреть матч:
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