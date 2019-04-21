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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Атлетик
Реал - Атлетик: обзор матча 21 апреля 2019
Реал
21.04.2019, воскресенье, 17:15
Испания. Примера, 33 тур
3 : 0
Завершен
Атлетик
47'
К. Бензема
76'
К. Бензема
90'
К. Бензема
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Атлетик
ГОЛ! 3:0!
К. Бензема
Пас отдал
Г. Бэйл
90'
Замена
Б. Диас
️️️️
М. Асенсио
84'
Желтая карточка
К. Навас
82'
ГОЛ! 2:0!
К. Бензема
Пас отдал
Л. Модрич
76'
76'
Замена
А. Адурис
️️️️
И. Кордоба
76'
Замена
У. Лопес
️️️️
Р. Гарсия
Замена
Г. Бэйл
️️️️
Л. Васкес
70'
Замена
Иско
️️️️
Т. Кроос
70'
Желтая карточка
Т. Кроос
69'
53'
Желтая карточка
И. Мартинес
ГОЛ! 1:0!
К. Бензема
Пас отдал
М. Асенсио
47'
45'
Желтая карточка
Р. Гарсия
15'
Желтая карточка
Ю. Бершиче
3'
Желтая карточка
И. Кордоба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
5
Каземиро
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Реал
13
Люка Зидан
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
8
Федерико Вальверде
ЦП
18
Гарет Бэйл
ЦП
21
Браим Диас
ЦП
22
Иско
АП
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
8
Унаи Лопес
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
20
Ариц Адурис
ЦФ
19
Кенан Кодро
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Навас
12
Марсело
19
Варан
24
Вальехо
14
Карвахаль
5
Каземиро
8
Кроос
14
Модрич
10
Асенсио
17
Васкес
9
Бензема
3-2-1-2-2
1
Эррерин
12
Сан Хосе
26
Мартинес
5
Альварес
15
Леке
17
Бершиче
7
Эчебаррия
10
Муньяин
14
Кордоба
14
Гарсия
9
Уильямс
17
Васкес
18
Бэйл
18
Бэйл
17
Васкес
10
Асенсио
21
Диас
21
Диас
10
Асенсио
8
Кроос
22
Иско
22
Иско
8
Кроос
14
Гарсия
8
Лопес
8
Лопес
14
Гарсия
14
Кордоба
20
Адурис
20
Адурис
14
Кордоба
Остались в запасе
Реал
Атлетик
13
Люка Зидан
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
8
Федерико Вальверде
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
1
Унаи Симон
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
19
Кенан Кодро
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Остались в запасе
13
Люка Зидан
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
8
Федерико Вальверде
ЦП
Остались в запасе
1
Унаи Симон
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
19
Кенан Кодро
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Эдин Терзич
Статистика матча Реал - Атлетик
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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