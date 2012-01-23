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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Атлетик
Реал - Атлетик: обзор матча 23 января 2012
Реал
23.01.2012, понедельник, 00:30
Испания. Примера, 1 тур
4 : 1
Завершен
Атлетик
25'
Марсело
47'
К. Роналду (П)
67'
К. Роналду (П)
86'
Х. Кальехон
13'
Ф. Льоренте
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Атлетик
ГОЛ! 4:1!
Х. Кальехон
Пас отдал
Г. Игуаин
Замена
Х. Кальехон
️️️️
Кака
Желтая карточка
А. Арбелоа
Замена
Л. Диарра
️️️️
Э. Гранеро
Замена
И. Перес
️️️️
М. Сусаета
Замена
Г. Игуаин
️️️️
К. Бензема
ГОЛ с пенальти! 3:1!
К. Роналду
Красная карточка
О. де Маркос
Замена
И. Гомес
️️️️
Ф. Аморебиета
Замена
Г. Токеро
️️️️
Ф. Льоренте
Желтая карточка
С. Рамос
ГОЛ с пенальти! 2:1!
К. Роналду
Желтая карточка
А. Итурраспе
Травма
И. Касильяс
Желтая карточка
К. Роналду
Желтая карточка
О. де Маркос
ГОЛ! 1:1!
Марсело
Пас отдал
К. Бензема
13'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Льоренте
Пас отдал
Х. Мартинес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
12
Марсело
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
3
Хаби Алонсо
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
10
Месут Озил
АП
10
Кака
АП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
45
Фернандо Аморебиета
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
88
Хави Мартинес
ОП
8
Андер Итурраспе
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
14
Маркель Сусаета
РФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Реал
1
Антонио Адан
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
19
Лассана Диарра
ЦП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Атлетик
1
Рауль Фернандес
ВР
3
Койкили
ЛЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
21
Иньиго Перес
ЦП
27
Давид Лопес
ПП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
4-2-2-2
12
Касильяс
12
Марсело
93
Рамос
19
Варан
5
Арбелоа
3
Алонсо
23
Гранеро
10
Кака
10
Озил
9
Бензема
7
Роналду
4-1-2-1-2
1
Ирайсос
51
Ираола
18
де Маркос
12
Сан Хосе
45
Аморебиета
88
Мартинес
8
Итурраспе
21
Эррера
10
Муньяин
14
Сусаета
12
Льоренте
23
Гранеро
19
Диарра
19
Диарра
23
Гранеро
9
Бензема
9
Игуаин
9
Игуаин
9
Бензема
10
Кака
7
Кальехон
7
Кальехон
10
Кака
14
Сусаета
21
Перес
21
Перес
14
Сусаета
12
Льоренте
23
Токеро
23
Токеро
12
Льоренте
45
Аморебиета
11
Гомес
11
Гомес
45
Аморебиета
Остались в запасе
Реал
Атлетик
1
Антонио Адан
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
34
Хамит Алтынтоп
ПП
Главный тренер
Жозе Моуринью
1
Рауль Фернандес
ВР
3
Койкили
ЛЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
27
Давид Лопес
ПП
Главный тренер
Марсело Бьелса
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
34
Хамит Алтынтоп
ПП
Остались в запасе
1
Рауль Фернандес
ВР
3
Койкили
ЛЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
27
Давид Лопес
ПП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Марсело Бьелса
Статистика матча Реал - Атлетик
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
"СПОРТ ПЛЮС" 00:25 (прямая)
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