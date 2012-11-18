Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Атлетик
Реал - Атлетик: обзор матча 18 ноября 2012
Реал
18.11.2012, воскресенье, 01:00
Испания. Примера, 12 тур
5 : 1
Завершен
Атлетик
12'
К. Бензема
30'
С. Рамос
32'
К. Бензема
56'
М. Озил
72'
С. Хедира
42'
И. Гомес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Атлетик
86'
Желтая карточка
М. Сусаета
79'
Замена
Х. Кастильо
️️️️
К. Гурпеги
Желтая карточка
С. Рамос
75'
Замена
А. Мората
️️️️
К. Бензема
74'
73'
Желтая карточка
К. Гурпеги
ГОЛ! 5:1!
С. Хедира
Пас отдал
А. Арбелоа
72'
Замена
А. Ди Мария
️️️️
Х. Кальехон
70'
68'
Замена
Г. Токеро
️️️️
А. Адурис
Замена
С. Хедира
️️️️
М. Озил
62'
ГОЛ! 4:1!
М. Озил
Пас отдал
К. Бензема
56'
48'
Желтая карточка
А. Итурраспе
46'
Замена
Ф. Льоренте
️️️️
И. Муньяин
45'
+1
Желтая карточка
А. Адурис
42'
ГОЛ! 3:1!
И. Гомес
Пас отдал
М. Сусаета
ГОЛ! 3:0!
К. Бензема
Пас отдал
Х. Кальехон
32'
ГОЛ! 2:0!
С. Рамос
Пас отдал
М. Озил
30'
ГОЛ! 1:0!
К. Бензема
Пас отдал
Л. Модрич
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
3
Хаби Алонсо
ОП
10
Лука Модрич
ЦП
10
Месут Озил
АП
7
Хосе Кальехон
ПП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
11
Ибаи Гомес
ЛП
18
Карлос Гурпеги
ОП
8
Андер Итурраспе
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
14
Маркель Сусаета
ПП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Реал
1
Антонио Адан
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
28
Сами Хедира
ЦП
10
Кака
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
Атлетик
1
Рауль Фернандес
ВР
19
Хабьер Кастильо
ЛЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
18
Исмаэль Лопес Бланко
ЦП
26
Игор Мартинес
АП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
4-1-2-1-2
12
Касильяс
17
Коэнтрау
3
Пепе
93
Рамос
5
Арбелоа
3
Алонсо
10
Модрич
7
Кальехон
10
Озил
9
Бензема
7
Роналду
4-1-3-1-1
1
Ирайсос
51
Ираола
12
Сан Хосе
5
Экиза
18
Ортенече
18
Гурпеги
14
Сусаета
8
Итурраспе
11
Гомес
10
Муньяин
20
Адурис
10
Озил
28
Хедира
28
Хедира
10
Озил
7
Кальехон
11
Ди Мария
11
Ди Мария
7
Кальехон
9
Бензема
21
Мората
21
Мората
9
Бензема
18
Гурпеги
19
Кастильо
19
Кастильо
18
Гурпеги
10
Муньяин
12
Льоренте
12
Льоренте
10
Муньяин
20
Адурис
23
Токеро
23
Токеро
20
Адурис
Остались в запасе
Реал
Атлетик
1
Антонио Адан
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
10
Кака
АП
Главный тренер
Жозе Моуринью
1
Рауль Фернандес
ВР
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
18
Исмаэль Лопес Бланко
ЦП
26
Игор Мартинес
АП
Главный тренер
Марсело Бьелса
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
10
Кака
АП
Остались в запасе
1
Рауль Фернандес
ВР
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
18
Исмаэль Лопес Бланко
ЦП
26
Игор Мартинес
АП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Марсело Бьелса
Статистика матча Реал - Атлетик
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Бернабеу
Новости команд
Все
Реал
Атлетик
Моуринью попросил «Реал» продлить контракты с четырьмя футболистами
00:31
Моуринью помогает Винисиусу справиться с психологическими проблемами
Вчера, 23:37
2
Шомуродов: «Реал» уже следит за Батраковым»
Вчера, 17:21
1
Игрок «Реала» раздает деньги в Кот-д’Ивуаре
Вчера, 11:09
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
11
Моуринью попросил «Реал» продлить контракты с четырьмя футболистами
00:31
Моуринью помогает Винисиусу справиться с психологическими проблемами
Вчера, 23:37
2
Шомуродов: «Реал» уже следит за Батраковым»
Вчера, 17:21
1
Игрок «Реала» раздает деньги в Кот-д’Ивуаре
Вчера, 11:09
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
11
«Осасуна» – «Атлетик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Осасуны» и «Атлетика» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Атлетик» – «Реал Сосьедад»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Ла Лига Испании: шансы «Атлетика» и «Реал Сосьедада» на победу в матче 11-го тура
31 октября
Лучший вратарь мира объяснил, почему он враг футбола
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+