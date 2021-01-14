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Расписание матчей
Суперкубок Испании
Реал - Атлетик
Реал - Атлетик: обзор матча 14 января 2021
Реал
14.01.2021, четверг, 23:00
Суперкубок Испании, 1/2 финала
1 : 2
Завершен
Атлетик
73'
К. Бензема
18'
Р. Гарсия
38'
Р. Гарсия (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Реал - Атлетик
88'
Желтая карточка
У. Симон
Замена
М. Диас
️️️️
К. Бензема
88'
84'
Желтая карточка
Д. Гарсия
Желтая карточка
Т. Кроос
83'
79'
Замена
А. Вильялибре
️️️️
Р. Гарсия
79'
Замена
Х. Морсильо
️️️️
М. Баленсиага
ГОЛ! 1:2!
К. Бензема
Пас отдал
Каземиро
73'
71'
Замена
А. Беренгер
️️️️
И. Муньяин
68'
Замена
И. Леке
️️️️
А. Капа
68'
Замена
М. Весга
️️️️
У. Венцедор
Замена
Ф. Вальверде
️️️️
Л. Модрич
68'
Замена
Винисиус
️️️️
Э. Азар
67'
57'
Желтая карточка
А. Капа
Замена
Начо
️️️️
Р. Варан
46'
38'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Р. Гарсия
Желтая карточка
Л. Васкес
37'
18'
ГОЛ! 0:1!
Р. Гарсия
Пас отдал
Д. Гарсия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛВ
5
Каземиро
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
20
Лука Модрич
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
2
Андер Капа
ПЗ
12
Унаи Венцедор
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
8
Федерико Вальверде
ЦП
22
Иско
АП
8
Мартин Эдегор
АП
9
Мариано Диас
ЦФ
Атлетик
13
Хокин Эскьета
ВР
5
Ерай Альварес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
7
Хон Морсильо
ЛВ
6
Микель Весга
ОП
8
Ойан Сансет
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Куртуа
23
Менди
93
Рамос
19
Варан
5
Каземиро
8
Кроос
20
Модрич
10
Азар
10
Асенсио
17
Васкес
9
Бензема
3-2-2-1-2
1
Симон
18
де Маркос
26
Мартинес
14
Нуньес
2
Капа
18
Баленсиага
12
Венцедор
14
Дани Гарсия
10
Муньяин
9
Уильямс
14
Гарсия
10
Азар
7
Винисиус
7
Винисиус
10
Азар
19
Варан
6
Начо
6
Начо
19
Варан
20
Модрич
8
Вальверде
8
Вальверде
20
Модрич
9
Бензема
9
Диас
9
Диас
9
Бензема
10
Муньяин
7
Беренгер
7
Беренгер
10
Муньяин
18
Баленсиага
7
Морсильо
7
Морсильо
18
Баленсиага
2
Капа
15
Леке
15
Леке
2
Капа
12
Венцедор
6
Весга
6
Весга
12
Венцедор
14
Гарсия
12
Вильялибре
12
Вильялибре
14
Гарсия
Остались в запасе
Реал
Атлетик
13
Андрей Лунин
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
22
Иско
АП
8
Мартин Эдегор
АП
Главный тренер
Зинедин Зидан
8
Ойан Сансет
АП
13
Хокин Эскьета
ВР
5
Ерай Альварес
ЦЗ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
22
Иско
АП
8
Мартин Эдегор
АП
Остались в запасе
8
Ойан Сансет
АП
13
Хокин Эскьета
ВР
5
Ерай Альварес
ЦЗ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Реал - Атлетик
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
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