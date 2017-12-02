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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Реал
Атлетик - Реал: обзор матча 02 декабря 2017
Атлетик
02.12.2017, суббота, 22:45
Испания. Примера, 14 тур
0 : 0
Завершен
Реал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Реал
90'
+1
Желтая карточка
Д. Карвахаль
87'
Вторая желтая
С. Рамос
73'
Желтая карточка
Каземиро
Желтая карточка
Х. Этчейта
57'
Желтая карточка
О. де Маркос
45'
11'
Желтая карточка
С. Рамос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
13
Кепа
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
5
Каземиро
ОП
14
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
22
Иско
АП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
2
Энеко Боведа
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
47
Агер Акетче
АП
9
Сабин Мерино
ЦФ
Реал
1
Кико Касилья
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
4-3-3
13
Кепа
18
Баленсиага
14
Нуньес
3
Этчейта
18
де Маркос
14
Сусаета
8
Итурраспе
17
Рико
20
Адурис
14
Гарсия
9
Уильямс
4-1-2-1-2
1
Навас
14
Карвахаль
93
Рамос
19
Варан
12
Марсело
5
Каземиро
14
Модрич
8
Кроос
22
Иско
9
Бензема
7
Роналду
Остались в запасе
Атлетик
Реал
47
Агер Акетче
АП
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
1
Яго Эррерин
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
2
Энеко Боведа
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
9
Сабин Мерино
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
1
Кико Касилья
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
47
Агер Акетче
АП
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
1
Яго Эррерин
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
2
Энеко Боведа
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
9
Сабин Мерино
ЦФ
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Атлетик - Реал
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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