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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Атлетик
Реал - Атлетик: обзор матча 01 декабря 2021
Реал
01.12.2021, среда, 23:00
Испания. Примера, 9 тур
1 : 0
Завершен
Атлетик
40'
К. Бензема
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Атлетик
82'
Замена
М. Весга
️️️️
Д. Гарсия
Замена
Начо
️️️️
Л. Васкес
80'
Замена
Э. Камавинга
️️️️
Т. Кроос
80'
Желтая карточка
Каземиро
77'
77'
Желтая карточка
И. Уильямс
70'
Замена
А. Беренгер
️️️️
И. Муньяин
70'
Замена
О. Сансет
️️️️
Р. Гарсия
Замена
Ф. Вальверде
️️️️
Л. Модрич
70'
Желтая карточка
Л. Модрич
68'
Замена
Родриго
️️️️
М. Асенсио
64'
63'
Замена
Н. Уильямс
️️️️
У. Венцедор
46'
Замена
О. де Маркос
️️️️
И. Леке
43'
Желтая карточка
И. Леке
ГОЛ! 1:0!
К. Бензема
Пас отдал
Л. Модрич
40'
31'
Желтая карточка
О. Саррага
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
5
Каземиро
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
20
Лука Модрич
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
10
Марко Асенсио
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Ойер Саррага
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
12
Унаи Венцедор
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
12
Марсело
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
22
Иско
АП
11
Родриго
ПВ
9
Лука Йович
ЦФ
9
Мариано Диас
ЦФ
Атлетик
13
Хулен Агирресабала
ВР
4
Айтор Паредес
ЦЗ
18
Алейш Петха
ПЗ
2
Андер Капа
ПЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
7
Хон Морсильо
ЛВ
6
Микель Весга
ОП
8
Ойан Сансет
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
10
Нико Уильямс
ПВ
3-1-2-3-1
1
Куртуа
23
Менди
5
Алаба
3
Милитао
5
Каземиро
8
Кроос
20
Модрич
7
Винисиус
17
Васкес
10
Асенсио
9
Бензема
4-3-1-2
1
Симон
15
Леке
14
Нуньес
5
Альварес
18
Баленсиага
6
Саррага
14
Дани Гарсия
12
Венцедор
10
Муньяин
14
Гарсия
9
Уильямс
17
Васкес
6
Начо
6
Начо
17
Васкес
8
Кроос
6
Камавинга
6
Камавинга
8
Кроос
20
Модрич
8
Вальверде
8
Вальверде
20
Модрич
10
Асенсио
11
Родриго
11
Родриго
10
Асенсио
14
Гарсия
8
Сансет
8
Сансет
14
Гарсия
15
Леке
18
де Маркос
18
де Маркос
15
Леке
14
Дани Гарсия
6
Весга
6
Весга
14
Дани Гарсия
10
Муньяин
7
Беренгер
7
Беренгер
10
Муньяин
12
Венцедор
10
Уильямс
10
Уильямс
12
Венцедор
Остались в запасе
Реал
Атлетик
13
Андрей Лунин
ВР
12
Марсело
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
22
Иско
АП
10
Эден Азар
ЛВ
9
Лука Йович
ЦФ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
13
Хулен Агирресабала
ВР
4
Айтор Паредес
ЦЗ
18
Алейш Петха
ПЗ
2
Андер Капа
ПЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
7
Хон Морсильо
ЛВ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
12
Марсело
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
22
Иско
АП
10
Эден Азар
ЛВ
9
Лука Йович
ЦФ
9
Мариано Диас
ЦФ
Остались в запасе
13
Хулен Агирресабала
ВР
4
Айтор Паредес
ЦЗ
18
Алейш Петха
ПЗ
2
Андер Капа
ПЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
7
Хон Морсильо
ЛВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Реал - Атлетик
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
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