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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Реал
Атлетик - Реал: обзор матча 18 марта 2017
Атлетик
18.03.2017, суббота, 18:15
Испания. Примера, 28 тур
1 : 2
Завершен
Реал
65'
А. Адурис
25'
К. Бензема
68'
Каземиро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Реал
90'
+3
Желтая карточка
К. Навас
Замена
М. Сусаета
️️️️
Р. Гарсия
86'
85'
Замена
А. Мората
️️️️
К. Бензема
Замена
М. Рико
️️️️
Б. Эчебаррия
80'
79'
Замена
Иско
️️️️
К. Роналду
71'
Желтая карточка
Т. Кроос
68'
ГОЛ! 1:2!
Каземиро
Пас отдал
К. Роналду
ГОЛ! 1:1!
А. Адурис
Пас отдал
Р. Гарсия
65'
62'
Замена
Л. Васкес
️️️️
Л. Модрич
Замена
И. Муньяин
️️️️
И. Леке
59'
31'
Желтая карточка
Каземиро
28'
Желтая карточка
Д. Карвахаль
Желтая карточка
А. Адурис
28'
25'
ГОЛ! 0:1!
К. Бензема
Пас отдал
К. Роналду
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
13
Кепа
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
8
Андер Итурраспе
ЦП
14
Рауль Гарсия
АП
7
Беньят Эчебаррия
ПП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
5
Каземиро
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
9
Карим Бензема
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
18
Гарет Бэйл
РФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
2
Энеко Боведа
ЦЗ
4
Энрик Саборит
ЦЗ
17
Микель Рико
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
6
Горка Элустондо
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
Реал
1
Кико Касилья
ВР
13
Данило
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
22
Иско
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
3-2-2-1-2
13
Кепа
18
де Маркос
5
Альварес
14
Ляпорт
18
Баленсиага
15
Леке
8
Итурраспе
7
Эчебаррия
14
Гарсия
20
Адурис
9
Уильямс
4-1-2-3
1
Навас
14
Карвахаль
6
Начо
93
Рамос
12
Марсело
5
Каземиро
8
Кроос
14
Модрич
18
Бэйл
7
Роналду
9
Бензема
7
Эчебаррия
17
Рико
17
Рико
7
Эчебаррия
14
Гарсия
14
Сусаета
14
Сусаета
14
Гарсия
15
Леке
10
Муньяин
10
Муньяин
15
Леке
7
Роналду
22
Иско
22
Иско
7
Роналду
14
Модрич
17
Васкес
17
Васкес
14
Модрич
9
Бензема
21
Мората
21
Мората
9
Бензема
Остались в запасе
Атлетик
Реал
1
Горка Ирайсос
ВР
2
Энеко Боведа
ЦЗ
4
Энрик Саборит
ЦЗ
6
Горка Элустондо
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
1
Кико Касилья
ВР
13
Данило
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
Главный тренер
Зинедин Зидан
Остались в запасе
1
Горка Ирайсос
ВР
2
Энеко Боведа
ЦЗ
4
Энрик Саборит
ЦЗ
6
Горка Элустондо
ЦП
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
13
Данило
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Зинедин Зидан
Статистика матча Атлетик - Реал
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Сантьяго Хайме Латре
(Сариньена)
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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