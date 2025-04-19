20 апреля 2025 года в 14:00 пройдет матч 25-го тура российской Премьер-Лиги. Московское «Динамо» будет принимать гостей из Казани – «Рубин».
«Динамо» Москва
На неделе «бело-голубые» не смогли справиться с ЦСКА в Кубке страны и отправились в Путь регионов, где теперь команду Марцела Лички будет ждать принципиальное противостояние со «Спартаком».
Если говорить о ситуации в Премьер-Лиге, то тут «Динамо» идет на пятой строчке в таблице. За шесть туров до финиша кампании «бело-голубые» отстают от лидера («Краснодар») на девять зачетных баллов и, по сути, уже не принимают участия в чемпионской гонке.
Последние три игры:
- Динамо М – ЦСКА 0:0
- Пари НН – Динамо М 1:1
- ЦСКА – Динамо М 3:1
«Рубин»
Казанцы располагаются на седьмом месте в таблице Премьер-Лиги и доигрывают сезон без особой мотивации. Команда Рашида Рахимова может просто наслаждаться футболом и не задумываться о турнирном положении.
Последние три игры:
- Рубин – Локомотив 1:0
- Крылья Советов – Рубин 1:1
- Зенит – Рубин 4:0
Прогноз на матч «Динамо» Москва – «Рубин»
Несмотря на тот факт, что нас ждет «товарняк» с официальным статусом, считаем, что «Динамо» будет больше стремиться к победе. «Бело-голубым» необходимо поддерживать себя в тонусе перед битвой со «Спартаком» в Кубке. К тому же будет нехорошо разочаровывать своих болельщиков.
Прогноз: победа московского «Динамо», коэффициент – 1,57.