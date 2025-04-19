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«Динамо» – «Рубин»: прогноз и ставки на матч 20 апреля 2025 с коэффициентом 1.57

19 апреля 2025 8:19
Динамо - Рубин
20 апр. 2025, воскресенье 14:00 | Россия. Премьер-лига, 25 тур
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1.57
обеда «Динамо», коэффициент – 1.57
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20 апреля 2025 года в 14:00 пройдет матч 25-го тура российской Премьер-Лиги. Московское «Динамо» будет принимать гостей из Казани – «Рубин».

«Динамо» Москва

На неделе «бело-голубые» не смогли справиться с ЦСКА в Кубке страны и отправились в Путь регионов, где теперь команду Марцела Лички будет ждать принципиальное противостояние со «Спартаком».

Если говорить о ситуации в Премьер-Лиге, то тут «Динамо» идет на пятой строчке в таблице. За шесть туров до финиша кампании «бело-голубые» отстают от лидера («Краснодар») на девять зачетных баллов и, по сути, уже не принимают участия в чемпионской гонке.

Последние три игры:

  • Динамо М – ЦСКА 0:0
  • Пари НН – Динамо М 1:1
  • ЦСКА – Динамо М 3:1

«Рубин»

Казанцы располагаются на седьмом месте в таблице Премьер-Лиги и доигрывают сезон без особой мотивации. Команда Рашида Рахимова может просто наслаждаться футболом и не задумываться о турнирном положении.

Последние три игры:

  • Рубин – Локомотив 1:0
  • Крылья Советов – Рубин 1:1
  • Зенит – Рубин 4:0

Личные встречи
23% (11)
34% (16)
43% (20)
46
Забитых мячей
61
0.98
В среднем за матч
1.3
4:0
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  2:3
Самая крупная ничья:  2:2
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Динамо
3 : 1
20.04.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 4
20.10.2024
Динамо
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Динамо
1 : 0
04.12.2023
Рубин
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Рубин
2 : 2
26.08.2023
Динамо
Товарищеские матчи,
Динамо
2 : 0
05.07.2022
Рубин
Товарищеские матчи,
Динамо
2 : 2
17.02.2022
Рубин
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
2 : 3
28.11.2021
Динамо
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Динамо
2 : 0
26.09.2021
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Рубин
2 : 0
01.05.2021
Динамо
Товарищеские матчи,
Рубин
2 : 3
05.02.2021
Динамо
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Динамо
0 : 1
13.09.2020
Рубин
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
0 : 1
09.11.2019
Динамо
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Динамо
0 : 1
21.07.2019
Рубин
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
1 : 1
30.11.2018
Динамо
Россия. Кубок, 1/8 финала
Рубин
1 : 0
25.10.2018
Динамо
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Динамо
1 : 1
03.08.2018
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Динамо
0 : 0
30.04.2018
Рубин
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Рубин
0 : 0
21.10.2017
Динамо
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Рубин
4 : 1
09.04.2016
Динамо
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Динамо
0 : 0
21.09.2015
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
1 : 1
30.11.2014
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
0 : 2
27.10.2014
Рубин
Россия. Премьер-Лига, 22 тур
Динамо
0 : 0
23.03.2014
Рубин
Россия. Премьер-Лига, 10 тур
Рубин
2 : 2
26.09.2013
Динамо
Россия. Премьер-Лига, 18 тур
Динамо
3 : 0
01.12.2012
Рубин
Россия. Премьер-Лига, 4 тур
Рубин
2 : 0
12.08.2012
Динамо
Россия. Кубок, Финал
Динамо
0 : 1
09.05.2012
Рубин
Россия. Премьер-лига, 38 тур
Динамо
1 : 1
07.04.2012
Рубин
Россия. Премьер-лига, 32 тур
Рубин
2 : 0
26.11.2011
Динамо
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Динамо
0 : 2
24.10.2011
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
3 : 0
14.06.2011
Динамо
Россия. Премьер-Лига, 28 тур
Динамо
2 : 2
13.11.2010
Рубин
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
Рубин
2 : 0
24.07.2010
Динамо
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Динамо
0 : 3
23.08.2009
Рубин
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Рубин
3 : 0
19.04.2009
Динамо
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Рубин
1 : 0
14.09.2008
Динамо
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Динамо
0 : 2
25.04.2008
Рубин
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Динамо
0 : 1
03.11.2007
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
2 : 1
01.07.2007
Динамо
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Рубин
0 : 1
05.11.2006
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
2 : 2
19.07.2006
Рубин
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Динамо
3 : 1
11.09.2005
Рубин
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Рубин
2 : 1
30.04.2005
Динамо
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Рубин
2 : 2
25.09.2004
Динамо
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Динамо
0 : 0
17.04.2004
Рубин
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Рубин
2 : 1
09.08.2003
Динамо
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Динамо
0 : 0
18.05.2003
Рубин
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Прогноз на матч «Динамо» Москва – «Рубин»

Несмотря на тот факт, что нас ждет «товарняк» с официальным статусом, считаем, что «Динамо» будет больше стремиться к победе. «Бело-голубым» необходимо поддерживать себя в тонусе перед битвой со «Спартаком» в Кубке. К тому же будет нехорошо разочаровывать своих болельщиков.

Прогноз: победа московского «Динамо», коэффициент – 1,57.

1.57
обеда «Динамо», коэффициент – 1.57
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Автор: Воронцов Егор
Россия. Премьер-лига Рубин Динамо
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