20 апреля 2025 года в 14:00 пройдет матч 25-го тура российской Премьер-Лиги. Московское «Динамо» будет принимать гостей из Казани – «Рубин».

«Динамо» Москва

На неделе «бело-голубые» не смогли справиться с ЦСКА в Кубке страны и отправились в Путь регионов, где теперь команду Марцела Лички будет ждать принципиальное противостояние со «Спартаком».

Если говорить о ситуации в Премьер-Лиге, то тут «Динамо» идет на пятой строчке в таблице. За шесть туров до финиша кампании «бело-голубые» отстают от лидера («Краснодар») на девять зачетных баллов и, по сути, уже не принимают участия в чемпионской гонке.

Последние три игры:

Динамо М – ЦСКА 0:0

Пари НН – Динамо М 1:1

ЦСКА – Динамо М 3:1

Казанцы располагаются на седьмом месте в таблице Премьер-Лиги и доигрывают сезон без особой мотивации. Команда Рашида Рахимова может просто наслаждаться футболом и не задумываться о турнирном положении.

Последние три игры:

Рубин – Локомотив 1:0

Крылья Советов – Рубин 1:1

Зенит – Рубин 4:0

Личные встречи 23% (11) 34% (16) 43% (20) 46 Забитых мячей 61 0.98 В среднем за матч 1.3 4:0 Крупнейшая победа 4:1 Самый результативный матч: 2:3 Самая крупная ничья: 2:2 Россия. Премьер-лига, 25 тур Динамо 3 : 1 Рубин Россия. Премьер-лига, 12 тур Рубин 0 : 4 Динамо Россия. Премьер-лига, 17 тур Динамо 1 : 0 Рубин Россия. Премьер-лига, 6 тур Рубин 2 : 2 Динамо Товарищеские матчи, Динамо 2 : 0 Рубин Товарищеские матчи, Динамо 2 : 2 Рубин Россия. Премьер-лига, 16 тур Рубин 2 : 3 Динамо Россия. Премьер-лига, 9 тур Динамо 2 : 0 Рубин Россия. Премьер-лига, 28 тур Рубин 2 : 0 Динамо Товарищеские матчи, Рубин 2 : 3 Динамо Россия. Премьер-лига, 7 тур Динамо 0 : 1 Рубин Россия. Премьер-лига, 16 тур Рубин 0 : 1 Динамо Россия. Премьер-лига, 2 тур Динамо 0 : 1 Рубин Россия. Премьер-лига, 16 тур Рубин 1 : 1 Динамо Россия. Кубок, 1/8 финала Рубин 1 : 0 Динамо Россия. Премьер-лига, 2 тур Динамо 1 : 1 Рубин Россия. Премьер-лига, 28 тур Динамо 0 : 0 Рубин Россия. Премьер-лига, 14 тур Рубин 0 : 0 Динамо Россия. Премьер-лига, 23 тур Рубин 4 : 1 Динамо Россия. Премьер-лига, 9 тур Динамо 0 : 0 Рубин Россия. Премьер-лига, 15 тур Рубин 1 : 1 Динамо Россия. Премьер-лига, 11 тур Динамо 0 : 2 Рубин Россия. Премьер-Лига, 22 тур Динамо 0 : 0 Рубин Россия. Премьер-Лига, 10 тур Рубин 2 : 2 Динамо Россия. Премьер-Лига, 18 тур Динамо 3 : 0 Рубин Россия. Премьер-Лига, 4 тур Рубин 2 : 0 Динамо Россия. Кубок, Финал Динамо 0 : 1 Рубин Россия. Премьер-лига, 38 тур Динамо 1 : 1 Рубин Россия. Премьер-лига, 32 тур Рубин 2 : 0 Динамо Россия. Премьер-лига, 28 тур Динамо 0 : 2 Рубин Россия. Премьер-лига, 13 тур Рубин 3 : 0 Динамо Россия. Премьер-Лига, 28 тур Динамо 2 : 2 Рубин Россия. Премьер-Лига, 14 тур Рубин 2 : 0 Динамо Россия. Премьер-лига, 19 тур Динамо 0 : 3 Рубин Россия. Премьер-лига, 5 тур Рубин 3 : 0 Динамо Россия. Премьер-лига, 21 тур Рубин 1 : 0 Динамо Россия. Премьер-лига, 7 тур Динамо 0 : 2 Рубин Россия. Премьер-лига, 29 тур Динамо 0 : 1 Рубин Россия. Премьер-лига, 15 тур Рубин 2 : 1 Динамо Россия. Премьер-лига, 26 тур Рубин 0 : 1 Динамо Россия. Премьер-лига, 11 тур Динамо 2 : 2 Рубин Россия. Премьер-лига, 22 тур Динамо 3 : 1 Рубин Россия. Премьер-лига, 7 тур Рубин 2 : 1 Динамо Россия. Премьер-лига, 24 тур Рубин 2 : 2 Динамо Россия. Премьер-лига, 7 тур Динамо 0 : 0 Рубин Россия. Премьер-лига, 20 тур Рубин 2 : 1 Динамо Россия. Премьер-лига, 9 тур Динамо 0 : 0 Рубин

Прогноз на матч «Динамо» Москва – «Рубин»

Несмотря на тот факт, что нас ждет «товарняк» с официальным статусом, считаем, что «Динамо» будет больше стремиться к победе. «Бело-голубым» необходимо поддерживать себя в тонусе перед битвой со «Спартаком» в Кубке. К тому же будет нехорошо разочаровывать своих болельщиков.

Прогноз: победа московского «Динамо», коэффициент – 1,57.