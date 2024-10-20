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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Динамо
Рубин - Динамо: обзор матча 20 октября 2024
Рубин
20.10.2024, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 12 тур
0 : 4
Завершен
Динамо
4'
К. Тюкавин (П)
38'
А. Гомес (П)
62'
Ф. Бальбуэна
88'
Я. Гладышев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рубин - Динамо
Замена
Р. Безруков
️️️️
Д. Фамейе
90'
88'
ГОЛ! 0:4!
Я. Гладышев
Желтая карточка
О. Иванов
85'
81'
Замена
Д. Скопинцев
️️️️
Ф. Бальбуэна
Желтая карточка
И. Рожков
80'
78'
Замена
Д. Макаров
️️️️
А. Гомес
78'
Замена
Я. Гладышев
️️️️
М. Нгамале
Желтая карточка
Д. Кабутов
77'
75'
Желтая карточка
А. Гомес
69'
Замена
Х. Карраскаль
️️️️
Бителло
69'
Замена
Э. Маухуб
️️️️
К. Тюкавин
62'
ГОЛ! 0:3!
Ф. Бальбуэна
Пас отдал
Л. Чавес
Замена
В. Вада
️️️️
Н. Чумич
46'
Замена
О. Иванов
️️️️
А. Зотов
46'
Желтая карточка
Н. Чумич
43'
Желтая карточка
А. Зотов
41'
Замена
К. Нижегородов
️️️️
Э. Мукба
40'
38'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
А. Гомес
35'
Желтая карточка
Бителло
4'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
К. Тюкавин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
38
Евгений Ставер
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
5
Игор Вуячич
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
71
Илья Рожков
ПЗ
22
Велдин Ходжа
ОП
6
Угочукву Иву
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
27
Никола Чумич
ПВ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
12
Энри Мукба
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Динамо
99
Андрей Лунев
ВР
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
11
Артур Гомес
ЛВ
50
Александр Кутицкий
ОП
74
Даниил Фомин
ОП
24
Луис Чавес
ОП
10
Бителло
ЦП
70
Константин Тюкавин
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Рубин
86
Никита Корец
ВР
39
Илья Ежов
ВР
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
23
Валентин Вада
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
6
Марат Апшацев
ЦП
23
Руслан Безруков
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
18
Иван Лепский
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
23
Лука Гагнидзе
ЦП
15
Хорхе Карраскаль
АП
77
Денис Макаров
ПВ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
49
Эль-Мехди Маухуб
ЦФ
4-2-1-1-2
38
Ставер
70
Кабутов
5
Ашурматов
5
Вуячич
71
Рожков
22
Ходжа
6
Иву
21
Зотов
27
Чумич
12
Мукба
7
Фамейе
3-3-1-2-1
99
Лунев
2
Бальбуэна
2
Маричаль
6
Фернандес
50
Кутицкий
74
Фомин
24
Чавес
10
Бителло
13
Нгамале
11
Гомес
70
Тюкавин
12
Мукба
4
Нижегородов
4
Нижегородов
12
Мукба
27
Чумич
23
Вада
23
Вада
27
Чумич
21
Зотов
19
Иванов
19
Иванов
21
Зотов
7
Фамейе
23
Безруков
23
Безруков
7
Фамейе
2
Бальбуэна
7
Скопинцев
7
Скопинцев
2
Бальбуэна
10
Бителло
15
Карраскаль
15
Карраскаль
10
Бителло
11
Гомес
77
Макаров
77
Макаров
11
Гомес
13
Нгамале
91
Гладышев
91
Гладышев
13
Нгамале
70
Тюкавин
49
Маухуб
49
Маухуб
70
Тюкавин
Остались в запасе
Рубин
Динамо
86
Никита Корец
ВР
39
Илья Ежов
ВР
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
6
Марат Апшацев
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
11
Александр Ломовицкий
ПВ
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
31
Игорь Лещук
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
18
Иван Лепский
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
23
Лука Гагнидзе
ЦП
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
Главный тренер
Марцел Личка
Остались в запасе
86
Никита Корец
ВР
39
Илья Ежов
ВР
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
6
Марат Апшацев
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
11
Александр Ломовицкий
ПВ
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
Остались в запасе
31
Игорь Лещук
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
18
Иван Лепский
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
23
Лука Гагнидзе
ЦП
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Марцел Личка
Статистика матча Рубин - Динамо
5
2
Всего ударов по воротам
17
15
Удары в створ
1
7
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Угловые удары
5
5
Нарушения
13
10
Офсайды
0
1
Количество передач
410
474
Сейвы
3
1
Точность передач %
79
77
Удары мимо ворот
10
6
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
12
10
Удары из-за пределов штрафной
5
5
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Краснодар
- : -
06.12.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
3 : 0
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Динамо
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
0 : 0
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
2 : 1
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Помощники судьи:
Арам Петросян
Михаил Иванов
Дополнительные помощники:
VAR – Андрей Фисенко; АVAR – Артур Фёдоров
Резервный судья:
Николай Волошин
Инспектор:
Андрей Бутенко
Стадион:
Совкомбанк Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер (Шнякин, Быков)
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