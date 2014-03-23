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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - Рубин
Динамо - Рубин: обзор матча 23 марта 2014
Динамо
23.03.2014, воскресенье, 13:30
Россия. Премьер-Лига, 22 тур
0 : 0
Завершен
Рубин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Рубин
Замена
П. Соломатин
️️️️
Ю. Жирков
84'
81'
Замена
А. Прудников
️️️️
М. Девич
Замена
В. Дядюн
️️️️
К. Кураньи
76'
Желтая карточка
К. Кураньи
73'
69'
Замена
К. Муллин
️️️️
С. Азмун
55'
Замена
В. Кулик
️️️️
П. Могилевец
50'
Желтая карточка
С. Кисляк
31'
Желтая карточка
С. Кверквелия
29'
Желтая карточка
О. Кузьмин
10'
Желтая карточка
С. Навас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
18
Юрий Жирков
ЛП
27
Игорь Денисов
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
10
Балаж Джуджак
ПП
9
Александр Кокорин
ЦФ
22
Кевин Кураньи
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
22
Мубарак Вакасо
ЛП
15
Сергей Кисляк
ОП
26
Роман Еременко
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
32
Марко Девич
ЦФ
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Владимир Маминов
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
21
Роман Березовский
ВР
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
5
Георге Флореску
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
17
Владимир Дядюн
ЦФ
31
Павел Соломатин
ЦФ
Рубин
1
Юрий Нестеренко
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
76
Роман Шаронов
ЦЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
88
Руслан Камболов
ОП
55
Владислав Кулик
ЦП
94
Георгий Нуров
АП
89
Александр Прудников
ЦФ
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
18
Артурс Карашаускс
ЦФ
9
Камиль Муллин
ЦФ
4-4-2
30
Габулов
32
Ломич
13
Гранат
4
Самба
26
Уилкшир
18
Жирков
27
Денисов
16
Нобоа
10
Джуджак
22
Кураньи
9
Кокорин
4-1-3-2
1
Рыжиков
23
Кузьмин
44
Навас
4
Кверквелия
3
Набиуллин
15
Кисляк
26
Еременко
28
Могилевец
22
Вакасо
20
Азмун
32
Девич
22
Кураньи
17
Дядюн
17
Дядюн
22
Кураньи
18
Жирков
31
Соломатин
31
Соломатин
18
Жирков
28
Могилевец
55
Кулик
55
Кулик
28
Могилевец
32
Девич
89
Прудников
89
Прудников
32
Девич
20
Азмун
9
Муллин
9
Муллин
20
Азмун
Остались в запасе
Динамо
Рубин
1
Антон Шунин
ВР
21
Роман Березовский
ВР
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
5
Георге Флореску
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
Главный тренер
Дан Петреску
1
Юрий Нестеренко
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
76
Роман Шаронов
ЦЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
88
Руслан Камболов
ОП
94
Георгий Нуров
АП
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
18
Артурс Карашаускс
ЦФ
Главный тренер
Владимир Маминов
Остались в запасе
1
Антон Шунин
ВР
21
Роман Березовский
ВР
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
5
Георге Флореску
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
Остались в запасе
1
Юрий Нестеренко
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
76
Роман Шаронов
ЦЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
88
Руслан Камболов
ОП
94
Георгий Нуров
АП
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
18
Артурс Карашаускс
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Главный тренер
Владимир Маминов
Статистика матча Динамо - Рубин
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 13:10 (прямая) "НТВ" 13:20 (прямая)
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