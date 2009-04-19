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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Динамо
Рубин - Динамо: обзор матча 19 апреля 2009
Рубин
19.04.2009, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 5 тур
3 : 0
Завершен
Динамо
10'
Р. Шаронов
19'
А. Домингес (П)
77'
К. Комбаров (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Динамо
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
К. Комбаров
Замена
А. Бухаров
️️️️
Р. Адамов
Замена
П. Быстров
️️️️
Г. Карадениз
Замена
Ф. Смолов
️️️️
Й. Танасиевич
Замена
Д. Квирквелия
️️️️
Л. Салуквадзе
Травма
Л. Салуквадзе
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Домингес
19'
ГОЛ! 1:0!
Р. Шаронов
Пас отдал
А. Домингес
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
3
Лаша Салуквадзе
ЛЗ
76
Роман Шаронов
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
14
Кристиан Ансальди
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
37
Сергей Семак
(К)
ОП
40
МакБет Сибайя
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
10
Алехандро Домингес
АП
21
Роман Адамов
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
71
Александр Денисов
ЛЗ
8
Денис Колодин
ЦЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
66
Йован Танасиевич
ПЗ
23
Дмитрий Комбаров
ЛП
2
Александр Димидко
ОП
26
Люк Уилкшир
ЦП
25
Дмитрий Хохлов
(К)
ЦП
9
Кирилл Комбаров
ПП
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Рубин
0
Евгений Черемисин
ВР
16
Дато Квирквелия
ЛЗ
9
Александр Орехов
ЦЗ
0
Петр Быстров
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
11
Александр Бухаров
ЦФ
99
Хасан Кабзе
ЦФ
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
5
Марцин Ковальчик
ПЗ
19
Владимир Рыховский
ЦП
13
Наиль Замалиев
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
18
Цветан Генков
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Рыжиков
3
Салуквадзе
76
Шаронов
44
Навас
14
Ансальди
37
Семак
61
Карадениз
7
Рязанцев
40
Сибайя
10
Домингес
21
Адамов
4-1-4-1
30
Габулов
66
Танасиевич
8
Колодин
13
Гранат
71
Денисов
2
Димидко
9
Комбаров
26
Уилкшир
25
Хохлов
23
Комбаров
9
Кокорин
3
Салуквадзе
16
Квирквелия
16
Квирквелия
3
Салуквадзе
61
Карадениз
0
Быстров
0
Быстров
61
Карадениз
21
Адамов
11
Бухаров
11
Бухаров
21
Адамов
66
Танасиевич
90
Смолов
90
Смолов
66
Танасиевич
Остались в запасе
Рубин
Динамо
0
Евгений Черемисин
ВР
9
Александр Орехов
ЦЗ
16
Кристиан Нобоа
ЦП
99
Хасан Кабзе
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
19
Владимир Рыховский
ЦП
13
Наиль Замалиев
ЦП
1
Антон Шунин
ВР
5
Марцин Ковальчик
ПЗ
6
Виктор Свежов
ЦП
18
Цветан Генков
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Остались в запасе
0
Евгений Черемисин
ВР
9
Александр Орехов
ЦЗ
16
Кристиан Нобоа
ЦП
99
Хасан Кабзе
ЦФ
Остались в запасе
19
Владимир Рыховский
ЦП
13
Наиль Замалиев
ЦП
1
Антон Шунин
ВР
5
Марцин Ковальчик
ПЗ
6
Виктор Свежов
ЦП
18
Цветан Генков
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Главный тренер
Андрей Кобелев
Статистика матча Рубин - Динамо
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Сухина
(Малаховка)
Помощники судьи:
Е. Волнин (Владимир)
С. Пантелеев (Тула)
Делегат:
И. Синер (Омск)
Стадион:
Центральный
Посещаемость:
15000 из 25400 зрителей (59%)
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 18:45 (прямая); "Спорт" 18:55 (прямая)
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