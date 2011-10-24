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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - Рубин
Динамо - Рубин: обзор матча 24 октября 2011
Динамо
24.10.2011, понедельник, 20:00
Россия. Премьер-лига, 28 тур
0 : 2
Завершен
Рубин
59'
А. Рязанцев
68'
Б. Натхо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Рубин
+3
Желтая карточка
А. Касаев
Желтая карточка
Л. Уилкшир
+3
Замена
А. Еременко
️️️️
Г. Карадениз
Замена
А. Касаев
️️️️
А. Рязанцев
Замена
Ф. Смолов
️️️️
А. Кокорин
Желтая карточка
А. Воронин
ГОЛ! 0:2!
Б. Натхо
Замена
З. Мисимович
️️️️
А. Сапета
Желтая карточка
К. Кураньи
ГОЛ! 0:1!
А. Рязанцев
Замена
В. Калешин
️️️️
О. Кузьмин
19'
Желтая карточка
Р. Шаронов
Желтая карточка
Н. Вальдес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
20
Игорь Семшов
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
0
Андрей Воронин
(К)
ЦФ
22
Кевин Кураньи
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Силкин
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
16
Сальваторе Боккетти
ЛЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
76
Роман Шаронов
(К)
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
26
Роман Еременко
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Динамо
39
Евгений Фролов
ВР
24
Александр Епуряну
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
8
Звездан Мисимович
АП
90
Федор Смолов
ЦФ
Рубин
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
66
Максим Жестоков
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
20
Алексей Еременко
ЦП
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
13
Алексей Медведев
ЦФ
4-3-3
1
Шунин
32
Ломич
13
Гранат
6
Фернандес
26
Уилкшир
20
Семшов
41
Сапета
19
Самедов
9
Кокорин
22
Кураньи
0
Воронин
4-5-1
1
Рыжиков
23
Кузьмин
44
Навас
76
Шаронов
16
Боккетти
26
Еременко
10
Натхо
16
Нобоа
7
Рязанцев
61
Карадениз
16
Вальдес
41
Сапета
8
Мисимович
8
Мисимович
41
Сапета
9
Кокорин
90
Смолов
90
Смолов
9
Кокорин
23
Кузьмин
17
Калешин
17
Калешин
23
Кузьмин
7
Рязанцев
11
Касаев
11
Касаев
7
Рязанцев
61
Карадениз
20
Еременко
20
Еременко
61
Карадениз
Остались в запасе
Динамо
Рубин
39
Евгений Фролов
ВР
24
Александр Епуряну
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
Главный тренер
Сергей Силкин
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
66
Максим Жестоков
ЦЗ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
13
Алексей Медведев
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
24
Александр Епуряну
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
Остались в запасе
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
66
Максим Жестоков
ЦЗ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
13
Алексей Медведев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Силкин
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Динамо - Рубин
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Максим Лаюшкин
(Москва)
Помощники судьи:
Олег Целовальников (Астрахань)
Алексей Воронцов (Ярославль).
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"Россия 2" 19:55 (прямая) "НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 19:45 (прямая) 09:55 16:35 (вторник, 25 октября)
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