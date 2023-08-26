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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Динамо
Рубин - Динамо: обзор матча 26 августа 2023
Рубин
26.08.2023, суббота, 17:30
Россия. Премьер-лига, 6 тур
2 : 2
Завершен
Динамо
45+1'
М. Даку (П)
90+5'
Д. Фамейе
60'
Д. Макаров
75'
Д. Скопинцев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рубин - Динамо
ГОЛ! 2:2!
Д. Фамейе
Пас отдал
А. Ломовицкий
90'
+5
Желтая карточка
И. Вуячич
90'
+1
Замена
О. Иванов
️️️️
А. Зотов
82'
Замена
В. Лисакович
️️️️
А. Мартынович
82'
81'
Замена
С. Паршивлюк
️️️️
М. Нгамале
75'
ГОЛ! 1:2!
Д. Скопинцев
Пас отдал
Д. Лаксальт
72'
Замена
А. Кутицкий
️️️️
Д. Макаров
72'
Замена
В. Грулев
️️️️
Ф. Смолов
Замена
Д. Фамейе
️️️️
Д. Кузнецов
70'
Замена
М. Апшацев
️️️️
У. Рахмоналиев
70'
64'
Замена
С. Сазонов
️️️️
К. Тюкавин
63'
Желтая карточка
Д. Макаров
60'
ГОЛ! 1:1!
Д. Макаров
56'
Вторая желтая
Н. Маричаль
45'
+2
Желтая карточка
Д. Лаксальт
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Даку
45'
+1
44'
Желтая карточка
Н. Маричаль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
99
Юрий Дюпин
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
5
Игор Вуячич
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
6
Угочукву Иву
ОП
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
19
Мирлинд Даку
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
74
Даниил Фомин
ОП
77
Денис Макаров
ПВ
90
Федор Смолов
ЦФ
70
Константин Тюкавин
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Рубин
66
Никита Янович
ВР
86
Никита Корец
ВР
2
Егор Тесленко
ЦЗ
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
6
Марат Апшацев
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
23
Руслан Безруков
ЦП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
77
Михаил Костюков
ПВ
25
Мераби Уридия
ЦФ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
1
Курбан Расулов
ВР
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
50
Александр Кутицкий
ОП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
17
Иван Зазвонкин
АП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
4-2-1-2-1
99
Дюпин
14
Мартынович
5
Вуячич
27
Грицаенко
70
Кабутов
6
Иву
7
Рахмоналиев
21
Зотов
44
Кузнецов
11
Ломовицкий
19
Даку
3-3-2-2
1
Шунин
7
Скопинцев
2
Бальбуэна
2
Маричаль
2
Даса
74
Фомин
93
Лаксальт
77
Макаров
13
Нгамале
70
Тюкавин
90
Смолов
7
Рахмоналиев
6
Апшацев
6
Апшацев
7
Рахмоналиев
21
Зотов
19
Иванов
19
Иванов
21
Зотов
14
Мартынович
99
Лисакович
99
Лисакович
14
Мартынович
44
Кузнецов
7
Фамейе
7
Фамейе
44
Кузнецов
90
Смолов
27
Грулев
27
Грулев
90
Смолов
77
Макаров
50
Кутицкий
50
Кутицкий
77
Макаров
70
Тюкавин
4
Сазонов
4
Сазонов
70
Тюкавин
13
Нгамале
18
Паршивлюк
18
Паршивлюк
13
Нгамале
Остались в запасе
Рубин
Динамо
66
Никита Янович
ВР
86
Никита Корец
ВР
2
Егор Тесленко
ЦЗ
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
23
Руслан Безруков
ЦП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
77
Михаил Костюков
ПВ
25
Мераби Уридия
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
31
Игорь Лещук
ВР
1
Курбан Расулов
ВР
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
17
Иван Зазвонкин
АП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Остались в запасе
66
Никита Янович
ВР
86
Никита Корец
ВР
2
Егор Тесленко
ЦЗ
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
23
Руслан Безруков
ЦП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
77
Михаил Костюков
ПВ
25
Мераби Уридия
ЦФ
Остались в запасе
31
Игорь Лещук
ВР
1
Курбан Расулов
ВР
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
17
Иван Зазвонкин
АП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Марцел Личка
Статистика матча Рубин - Динамо
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
- : -
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Динамо
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
2 : 1
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Помощники судьи:
Алексей Лунев
Игорь Демешко
Дополнительные помощники:
VAR – Евгений Турбин; AVAR – Сергей Цыганок
Резервный судья:
Антон Фролов
Инспектор:
Вячеслав Харламов
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
Где смотреть матч:
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