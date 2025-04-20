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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - Рубин
Динамо - Рубин: обзор матча 20 апреля 2025
Динамо
20.04.2025, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 25 тур
3 : 1
Завершен
Рубин
23'
Я. Гладышев
61'
Я. Гладышев
90+9'
Бителло
25'
Р. Безруков
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо - Рубин
ГОЛ! 3:1!
Бителло
Пас отдал
М. Нгамале
90'
+9
90'
Вторая желтая
М. Даку
Замена
Д. Макаров
️️️️
Э. Маухуб
88'
Замена
Р. Фернандес
️️️️
Д. Скопинцев
88'
80'
Желтая карточка
В. Вада
Замена
М. Нгамале
️️️️
Д. Лаксальт
69'
65'
Замена
А. Зотов
️️️️
У. Иву
65'
Замена
О. Иванов
️️️️
В. Ходжа
ГОЛ! 2:1!
Я. Гладышев
Пас отдал
Д. Скопинцев
61'
57'
Замена
Н. Чумич
️️️️
Д. Шабанхаджай
33'
Желтая карточка
У. Иву
25'
ГОЛ! 1:1!
Р. Безруков
Пас отдал
М. Даку
ГОЛ! 1:0!
Я. Гладышев
Пас отдал
Х. Хосе Касерес
23'
19'
Замена
В. Вада
️️️️
Б. Йочич
10'
Желтая карточка
М. Даку
4'
Желтая карточка
Е. Тесленко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
99
Андрей Лунев
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
4
Хуан Хосе Касерес
ПЗ
15
Данил Глебов
ОП
93
Диего Лаксальт
ОП
74
Даниил Фомин
ЦП
10
Бителло
ЦП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
49
Эль-Мехди Маухуб
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Рубин
38
Евгений Ставер
ВР
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
5
Игор Вуячич
ЦЗ
2
Егор Тесленко
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
6
Угочукву Иву
ОП
22
Велдин Ходжа
ОП
23
Руслан Безруков
ЦП
8
Богдан Йочич
АП
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
19
Мирлинд Даку
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Динамо
1
Курбан Расулов
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
50
Александр Кутицкий
ОП
30
Дмитрий Александров
ОП
24
Луис Чавес
ОП
88
Виктор Окишор
АП
52
Егор Смелов
АП
77
Денис Макаров
ПВ
11
Денис Боков
ЦФ
Рубин
86
Никита Корец
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
96
Никита Васильев
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
6
Марат Апшацев
ЦП
23
Валентин Вада
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
27
Никола Чумич
ПВ
12
Энри Мукба
ПВ
11
Касра Тахери
ЦФ
4-2-2-2
99
Лунев
7
Скопинцев
2
Бальбуэна
2
Маричаль
4
Касерес
15
Глебов
93
Лаксальт
74
Фомин
10
Бителло
49
Маухуб
91
Гладышев
4-2-1-1-2
38
Ставер
70
Кабутов
5
Вуячич
2
Тесленко
27
Грицаенко
6
Иву
22
Ходжа
23
Безруков
8
Йочич
19
Даку
99
Шабанхаджай
7
Скопинцев
6
Фернандес
6
Фернандес
7
Скопинцев
93
Лаксальт
13
Нгамале
13
Нгамале
93
Лаксальт
49
Маухуб
77
Макаров
77
Макаров
49
Маухуб
6
Иву
21
Зотов
21
Зотов
6
Иву
8
Йочич
23
Вада
23
Вада
8
Йочич
22
Ходжа
19
Иванов
19
Иванов
22
Ходжа
99
Шабанхаджай
27
Чумич
27
Чумич
99
Шабанхаджай
Остались в запасе
Динамо
Рубин
1
Курбан Расулов
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
2
Эли Даса
ПЗ
50
Александр Кутицкий
ОП
30
Дмитрий Александров
ОП
24
Луис Чавес
ОП
88
Виктор Окишор
АП
52
Егор Смелов
АП
11
Денис Боков
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
86
Никита Корец
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
96
Никита Васильев
ОП
6
Марат Апшацев
ЦП
12
Энри Мукба
ПВ
11
Касра Тахери
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
1
Курбан Расулов
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
2
Эли Даса
ПЗ
50
Александр Кутицкий
ОП
30
Дмитрий Александров
ОП
24
Луис Чавес
ОП
88
Виктор Окишор
АП
52
Егор Смелов
АП
11
Денис Боков
ЦФ
Остались в запасе
86
Никита Корец
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
96
Никита Васильев
ОП
6
Марат Апшацев
ЦП
12
Энри Мукба
ПВ
11
Касра Тахери
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Динамо - Рубин
1
4
Всего ударов по воротам
17
10
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
10
6
Нарушения
7
18
Офсайды
5
1
Количество передач
438
293
Сейвы
4
5
Точность передач %
81
69
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
9
9
Удары из-за пределов штрафной
8
1
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Спартак
- : -
06.12.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
0 : 0
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
2 : 1
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Рубин
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Краснодар
- : -
06.12.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
3 : 0
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Чебан
(Москва)
Стадион:
ВТБ Арена
Посещаемость:
12494 из 25716 зрителей (48%)
Где смотреть матч:
Матч ТВ (Неценко, Дурасов)
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