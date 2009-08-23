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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - Рубин
Динамо - Рубин: обзор матча 23 августа 2009
Динамо
23.08.2009, воскресенье, 18:15
Россия. Премьер-лига, 19 тур
0 : 3
Завершен
Рубин
28'
А. Домингес (П)
79'
А. Домингес (П)
90'
А. Рязанцев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Рубин
ГОЛ! 0:3!
А. Рязанцев
Пас отдал
А. Бухаров
Замена
Е. Баляйкин
️️️️
Г. Карадениз
Замена
Р. Муравски
️️️️
А. Домингес
Желтая карточка
А. Ропотан
Желтая карточка
В. Калешин
ГОЛ с пенальти! 0:2!
А. Домингес
Замена
А. Рязанцев
️️️️
К. Нобоа
Замена
В. Гранат
️️️️
Д. Хохлов
Вторая желтая
Л. Уилкшир
Желтая карточка
Р. Шаронов
Желтая карточка
К. Комбаров
Замена
Ф. Смолов
️️️️
А. Кокорин
Желтая карточка
А. Кержаков
+1
Желтая карточка
Г. Карадениз
Желтая карточка
Л. Уилкшир
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Домингес
Желтая карточка
А. Бухаров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
8
Денис Колодин
ЦЗ
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
22
Луис Агийяр
ЛП
26
Люк Уилкшир
ЦП
25
Дмитрий Хохлов
(К)
ЦП
19
Адриан Ропотан
ПП
9
Александр Кокорин
ЦФ
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
76
Роман Шаронов
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
16
Кристиан Нобоа
ЦП
40
МакБет Сибайя
ЦП
37
Сергей Семак
(К)
ЦП
10
Алехандро Домингес
АП
61
Гекдениз Карадениз
ПП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Динамо
13
Сергей Панов
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
66
Йован Танасиевич
ПЗ
2
Александр Димидко
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
Рубин
0
Евгений Черемисин
ВР
24
Алексей Попов
ЦЗ
3
Лаша Салуквадзе
ПЗ
32
Евгений Баляйкин
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
15
Рафал Муравски
ЦП
99
Хасан Кабзе
ЦФ
4-4-2
1
Шунин
23
Комбаров
8
Колодин
6
Фернандес
9
Комбаров
22
Агийяр
26
Уилкшир
25
Хохлов
19
Ропотан
11
Кержаков
9
Кокорин
4-4-1-1
1
Рыжиков
17
Калешин
76
Шаронов
44
Навас
14
Ансальди
61
Карадениз
40
Сибайя
37
Семак
16
Нобоа
10
Домингес
11
Бухаров
25
Хохлов
13
Гранат
13
Гранат
25
Хохлов
9
Кокорин
90
Смолов
90
Смолов
9
Кокорин
61
Карадениз
32
Баляйкин
32
Баляйкин
61
Карадениз
16
Нобоа
7
Рязанцев
7
Рязанцев
16
Нобоа
10
Домингес
15
Муравски
15
Муравски
10
Домингес
Остались в запасе
Динамо
Рубин
13
Сергей Панов
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
66
Йован Танасиевич
ПЗ
2
Александр Димидко
ЦП
Главный тренер
Андрей Кобелев
0
Евгений Черемисин
ВР
24
Алексей Попов
ЦЗ
3
Лаша Салуквадзе
ПЗ
99
Хасан Кабзе
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
13
Сергей Панов
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
66
Йован Танасиевич
ПЗ
2
Александр Димидко
ЦП
Остались в запасе
0
Евгений Черемисин
ВР
24
Алексей Попов
ЦЗ
3
Лаша Салуквадзе
ПЗ
99
Хасан Кабзе
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Динамо - Рубин
4
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Ильдус Биглов
(Уфа)
Помощники судьи:
Н. Голубев (Санкт-Петербург)
М. Еровенко (Краснодар)
Делегат:
А. Сафонов (Москва)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 18:00 (прямая); 24.08 "Спорт" 19:15 (в записи)
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