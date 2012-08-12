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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Динамо
Рубин - Динамо: обзор матча 12 августа 2012
Рубин
12.08.2012, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-Лига, 4 тур
2 : 0
Завершен
Динамо
78'
Б. Натхо
90+2'
Р. Еременко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Динамо
ГОЛ! 2:0!
Р. Еременко
Пас отдал
А. Касаев
90'
+2
90'
Желтая карточка
А. Кокорин
80'
Замена
А. Панюков
️️️️
З. Мисимович
ГОЛ! 1:0!
Б. Натхо
78'
Замена
А. Касаев
️️️️
Н. Вальдес
72'
71'
Замена
А. Сапета
️️️️
И. Семшов
Желтая карточка
К. Ансальди
67'
Замена
Х. Саломон Рондон
️️️️
Г. Карадениз
63'
57'
Желтая карточка
А. Юсупов
26'
Желтая карточка
Л. Уилкшир
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
44
Сесар Навас
(К)
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
10
Бибрас Натхо
ОП
26
Роман Еременко
ЦП
6
Пабло Орбаис
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
61
Гекдениз Карадениз
ПП
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Динамо
21
Роман Березовский
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
10
Балаж Джуджак
ЛВ
20
Игорь Семшов
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
8
Звездан Мисимович
АП
22
Кевин Кураньи
(К)
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Рубин
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
17
Виталий Калешин
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
30
Гекхан Торе
ЦП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
10
Сергей Давыдов
ЦФ
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
23
Гордон Шильденфельд
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
17
Отман Баккал
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
11
Андрей Панюков
ЦФ
4-1-4-1
1
Рыжиков
14
Ансальди
5
Маркано
44
Навас
23
Кузьмин
10
Натхо
26
Еременко
6
Орбаис
7
Рязанцев
61
Карадениз
16
Вальдес
4-2-2-2
21
Березовский
26
Уилкшир
6
Фернандес
44
Рыков
32
Ломич
20
Семшов
4
Юсупов
8
Мисимович
10
Джуджак
9
Кокорин
22
Кураньи
16
Вальдес
11
Касаев
11
Касаев
16
Вальдес
61
Карадениз
23
Рондон
23
Рондон
61
Карадениз
20
Семшов
41
Сапета
41
Сапета
20
Семшов
8
Мисимович
11
Панюков
11
Панюков
8
Мисимович
Остались в запасе
Рубин
Динамо
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
17
Виталий Калешин
ПЗ
30
Гекхан Торе
ЦП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
10
Сергей Давыдов
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
1
Антон Шунин
ВР
23
Гордон Шильденфельд
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
17
Отман Баккал
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Остались в запасе
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
17
Виталий Калешин
ПЗ
30
Гекхан Торе
ЦП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
10
Сергей Давыдов
ЦФ
Остались в запасе
1
Антон Шунин
ВР
23
Гордон Шильденфельд
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
17
Отман Баккал
ЦП
Главный тренер
Курбан Бердыев
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Статистика матча Рубин - Динамо
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Казьменко
(Ростов-на-Дону)
Помощники судьи:
Михаил Еровенко (Краснодар)
Ильдар Зарипов (Ленинградская область)
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 18:55 (прямая)
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