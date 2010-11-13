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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - Рубин
Динамо - Рубин: обзор матча 13 ноября 2010
Динамо
13.11.2010, суббота, 19:00
Россия. Премьер-Лига, 28 тур
2 : 2
Завершен
Рубин
24'
А. Епуряну
36'
К. Кураньи
49'
А. Касаев
65'
К. Нобоа
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Рубин
Желтая карточка
А. Воронин
Замена
Д. Хохлов
️️️️
И. Семшов
Желтая карточка
Л. Уилкшир
Желтая карточка
А. Ропотан
Замена
Э. Чеснаускис
️️️️
Т. Дуймович
Желтая карточка
В. Калешин
ГОЛ! 2:2!
К. Нобоа
Пас отдал
С. Боккетти
Замена
Б. Натхо
️️️️
Р. Муравски
ГОЛ! 2:1!
А. Касаев
Пас отдал
О. Кузьмин
Замена
Г. Карадениз
️️️️
П. Быстров
Замена
О. Кузьмин
️️️️
К. Ансальди
Желтая карточка
И. Семшов
ГОЛ! 2:0!
К. Кураньи
Пас отдал
И. Семшов
ГОЛ! 1:0!
А. Епуряну
Пас отдал
А. Воронин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
13
Владимир Гранат
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
0
Андрей Воронин
ЛП
19
Адриан Ропотан
ЦП
19
Томислав Дуймович
ЦП
20
Игорь Семшов
(К)
АП
19
Александр Самедов
ПП
22
Кевин Кураньи
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
0
Петр Быстров
ЛП
7
Александр Рязанцев
ЦП
16
Кристиан Нобоа
(К)
ЦП
15
Рафал Муравски
ЦП
11
Алан Касаев
ПП
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
88
Эдгарас Чеснаускис
ЛП
25
Дмитрий Хохлов
ЦП
17
Алексей Ребко
ЦП
26
Мартин Якубко
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Рубин
1
Юрий Нестеренко
ВР
76
Роман Шаронов
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
13
Алексей Медведев
ЦФ
4-4-1-1
1
Шунин
13
Гранат
24
Епуряну
6
Фернандес
26
Уилкшир
0
Воронин
19
Ропотан
19
Дуймович
19
Самедов
20
Семшов
22
Кураньи
4-5-1
1
Рыжиков
17
Калешин
44
Навас
16
Боккетти
14
Ансальди
11
Касаев
7
Рязанцев
16
Нобоа
15
Муравски
0
Быстров
12
Корниленко
19
Дуймович
88
Чеснаускис
88
Чеснаускис
19
Дуймович
20
Семшов
25
Хохлов
25
Хохлов
20
Семшов
14
Ансальди
23
Кузьмин
23
Кузьмин
14
Ансальди
0
Быстров
61
Карадениз
61
Карадениз
0
Быстров
15
Муравски
10
Натхо
10
Натхо
15
Муравски
Остались в запасе
Динамо
Рубин
30
Владимир Габулов
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
17
Алексей Ребко
ЦП
26
Мартин Якубко
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
1
Юрий Нестеренко
ВР
76
Роман Шаронов
ЦЗ
32
Евгений Баляйкин
ЦП
13
Алексей Медведев
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
30
Владимир Габулов
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
17
Алексей Ребко
ЦП
26
Мартин Якубко
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Остались в запасе
1
Юрий Нестеренко
ВР
76
Роман Шаронов
ЦЗ
32
Евгений Баляйкин
ЦП
13
Алексей Медведев
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Динамо - Рубин
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Егоров
(Нижний Новгород)
Помощники судьи:
А.Харламов (Тюмень)
А.Лагун (Санкт-Петербург)
Делегат:
Г.Жафяров (Москва)
Стадион:
Арена-Химки
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