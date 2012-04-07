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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - Рубин
Динамо - Рубин: обзор матча 07 апреля 2012
Динамо
07.04.2012, суббота, 15:00
Россия. Премьер-лига, группа A, 38 тур
1 : 1
Завершен
Рубин
10'
З. Мисимович
67'
Н. Вальдес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Рубин
Желтая карточка
С. Боккетти
Замена
С. Давыдов
️️️️
Н. Вальдес
Желтая карточка
Л. Фернандес
Замена
Б. Джуджак
️️️️
А. Кокорин
ГОЛ! 1:1!
Н. Вальдес
Пас отдал
Б. Натхо
Замена
А. Юсупов
️️️️
З. Мисимович
Желтая карточка
К. Кураньи
Замена
Г. Карадениз
️️️️
О. Мартинс
Желтая карточка
В. Калешин
Замена
В. Калешин
️️️️
К. Ансальди
Желтая карточка
С. Навас
16'
Желтая карточка
О. Кузьмин
ГОЛ! 1:0!
З. Мисимович
10'
Желтая карточка
А. Касаев
Желтая карточка
Л. Уилкшир
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
13
Владимир Гранат
ЦЗ
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
20
Игорь Семшов
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
8
Звездан Мисимович
АП
19
Александр Самедов
ПП
9
Александр Кокорин
ЦФ
22
Кевин Кураньи
ЦФ
Главный тренер
Сергей Силкин
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
10
Бибрас Натхо
ОП
26
Роман Еременко
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
9
Обафеми Мартинс
ПВ
11
Алан Касаев
ЛФ
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Динамо
21
Роман Березовский
ВР
24
Александр Епуряну
ЦЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
10
Балаж Джуджак
ЛП
4
Артур Юсупов
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
0
Андрей Воронин
ЦФ
Рубин
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
15
Сергей Кисляк
ОП
34
Никита Бочаров
ЦП
10
Сергей Давыдов
ЦФ
4-3-1-2
1
Шунин
13
Гранат
6
Фернандес
44
Рыков
26
Уилкшир
20
Семшов
16
Нобоа
19
Самедов
8
Мисимович
22
Кураньи
9
Кокорин
4-1-2-1-2
1
Рыжиков
23
Кузьмин
44
Навас
16
Боккетти
14
Ансальди
10
Натхо
26
Еременко
7
Рязанцев
9
Мартинс
16
Вальдес
11
Касаев
9
Кокорин
10
Джуджак
10
Джуджак
9
Кокорин
8
Мисимович
4
Юсупов
4
Юсупов
8
Мисимович
14
Ансальди
17
Калешин
17
Калешин
14
Ансальди
9
Мартинс
61
Карадениз
61
Карадениз
9
Мартинс
16
Вальдес
10
Давыдов
10
Давыдов
16
Вальдес
Остались в запасе
Динамо
Рубин
21
Роман Березовский
ВР
24
Александр Епуряну
ЦЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
41
Александр Сапета
ЦП
0
Андрей Воронин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Силкин
34
Никита Бочаров
ЦП
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
21
Роман Березовский
ВР
24
Александр Епуряну
ЦЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
41
Александр Сапета
ЦП
0
Андрей Воронин
ЦФ
Остались в запасе
34
Никита Бочаров
ЦП
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
Главный тренер
Сергей Силкин
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Динамо - Рубин
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Николай Голубев (Санкт-Петербург)
Андрей Малородов (Саратов)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"Россия 2" 14:55 (прямая)
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