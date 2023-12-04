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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - Рубин
Динамо - Рубин: обзор матча 04 декабря 2023
Динамо
04.12.2023, понедельник, 19:30
Россия. Премьер-лига, 17 тур
1 : 0
Завершен
Рубин
26'
К. Тюкавин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо - Рубин
Замена
Я. Гладышев
️️️️
М. Нгамале
90'
+4
89'
Замена
Д. Фамейе
️️️️
А. Мартынович
Замена
Д. Макаров
️️️️
Бителло
86'
Замена
Н. Маричаль
️️️️
Х. Карраскаль
86'
79'
Замена
А. Ломовицкий
️️️️
Н. Чумич
Замена
Л. Гагнидзе
️️️️
Д. Лаксальт
65'
Замена
Ф. Смолов
️️️️
К. Тюкавин
65'
Травма
Д. Лаксальт
61'
ГОЛ! 1:0!
К. Тюкавин
Пас отдал
Д. Скопинцев
26'
2'
Желтая карточка
А. Мартынович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
74
Даниил Фомин
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
10
Бителло
ЛП
24
Луис Чавес
ОП
93
Диего Лаксальт
ОП
15
Хорхе Карраскаль
ЦП
13
Муми Нгамале
ПП
70
Константин Тюкавин
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Рубин
99
Юрий Дюпин
ВР
23
Руслан Безруков
ЛАЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
5
Игор Вуячич
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПАЗ
23
Валентин Вада
ЛВ
6
Угочукву Иву
ОП
77
Лазар Ранджелович
ЦП
27
Никола Чумич
ПВ
19
Мирлинд Даку
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
18
Иван Лепский
ЦЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
10
Руслан Шагиахметов
ОП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
17
Иван Зазвонкин
АП
77
Денис Макаров
ПВ
90
Федор Смолов
ЦФ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
38
Александр Чупаев
ЦФ
Рубин
66
Никита Янович
ВР
50
Егор Шамов
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
26
Урош Дрезгич
ЦЗ
71
Илья Рожков
ПЗ
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
19
Олег Иванов
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
6
Марат Апшацев
ЦП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
4-2-3-1
31
Лещук
7
Скопинцев
2
Бальбуэна
74
Фомин
18
Паршивлюк
24
Чавес
93
Лаксальт
10
Бителло
15
Карраскаль
13
Нгамале
70
Тюкавин
3-3-1-2-1
99
Дюпин
27
Грицаенко
5
Вуячич
14
Мартынович
70
Кабутов
6
Иву
23
Безруков
77
Ранджелович
27
Чумич
23
Вада
19
Даку
10
Бителло
77
Макаров
77
Макаров
10
Бителло
15
Карраскаль
2
Маричаль
2
Маричаль
15
Карраскаль
93
Лаксальт
23
Гагнидзе
23
Гагнидзе
93
Лаксальт
70
Тюкавин
90
Смолов
90
Смолов
70
Тюкавин
13
Нгамале
91
Гладышев
91
Гладышев
13
Нгамале
27
Чумич
11
Ломовицкий
11
Ломовицкий
27
Чумич
14
Мартынович
7
Фамейе
7
Фамейе
14
Мартынович
Остались в запасе
Динамо
Рубин
1
Антон Шунин
ВР
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
18
Иван Лепский
ЦЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
10
Руслан Шагиахметов
ОП
17
Иван Зазвонкин
АП
38
Александр Чупаев
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
66
Никита Янович
ВР
50
Егор Шамов
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
26
Урош Дрезгич
ЦЗ
71
Илья Рожков
ПЗ
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
19
Олег Иванов
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
6
Марат Апшацев
ЦП
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
1
Антон Шунин
ВР
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
18
Иван Лепский
ЦЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
10
Руслан Шагиахметов
ОП
17
Иван Зазвонкин
АП
38
Александр Чупаев
ЦФ
Остались в запасе
66
Никита Янович
ВР
50
Егор Шамов
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
26
Урош Дрезгич
ЦЗ
71
Илья Рожков
ПЗ
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
19
Олег Иванов
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
6
Марат Апшацев
ЦП
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
Главный тренер
Марцел Личка
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Динамо - Рубин
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
2 : 1
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Рубин
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
- : -
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Цыганок
(Владивосток)
Помощники судьи:
Варанцо Петросян
Денис Березнов
Дополнительные помощники:
VAR – Артем Любимов; AVAR – Вера Опейкина
Резервный судья:
Александр Машлякевич
Инспектор:
Олег Соколов
Стадион:
ВТБ Арена
Где смотреть матч:
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