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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Динамо
Рубин - Динамо: обзор матча 26 ноября 2011
Рубин
26.11.2011, суббота, 18:30
Россия. Премьер-лига, группа A, 32 тур
2 : 0
Завершен
Динамо
3'
Р. Еременко
20'
Г. Карадениз
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Динамо
Замена
П. Немов
️️️️
Р. Еременко
Замена
В. Дядюн
️️️️
Н. Вальдес
Замена
К. Ансальди
️️️️
Г. Карадениз
Желтая карточка
Л. Уилкшир
Красная карточка
С. Боккетти
Желтая карточка
С. Навас
Замена
Е. Фролов
️️️️
А. Шунин
Замена
П. Нехайчик
️️️️
А. Самедов
Травма
А. Шунин
Желтая карточка
К. Кураньи
Желтая карточка
А. Воронин
Желтая карточка
А. Кокорин
Замена
А. Епуряну
️️️️
М. Ломич
ГОЛ! 2:0!
Г. Карадениз
20'
ГОЛ! 1:0!
Р. Еременко
Пас отдал
Г. Карадениз
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
16
Сальваторе Боккетти
ЛЗ
76
Роман Шаронов
(К)
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
15
Сергей Кисляк
ОП
7
Александр Рязанцев
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
26
Роман Еременко
ЦП
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
8
Звездан Мисимович
ОП
4
Артур Юсупов
ЦП
0
Андрей Воронин
(К)
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
9
Александр Кокорин
ЦФ
22
Кевин Кураньи
ЦФ
Главный тренер
Сергей Силкин
Рубин
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
5
Петр Немов
ОП
10
Алишер Джалилов
АП
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
17
Владимир Дядюн
ЦФ
9
Обафеми Мартинс
ЦФ
Динамо
39
Евгений Фролов
ВР
24
Александр Епуряну
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
41
Александр Сапета
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
4-1-4-1
1
Рыжиков
16
Боккетти
76
Шаронов
44
Навас
17
Калешин
15
Кисляк
61
Карадениз
16
Нобоа
26
Еременко
7
Рязанцев
16
Вальдес
4-1-3-2
1
Шунин
26
Уилкшир
6
Фернандес
13
Гранат
32
Ломич
8
Мисимович
19
Самедов
0
Воронин
4
Юсупов
22
Кураньи
9
Кокорин
61
Карадениз
14
Ансальди
14
Ансальди
61
Карадениз
26
Еременко
5
Немов
5
Немов
26
Еременко
16
Вальдес
17
Дядюн
17
Дядюн
16
Вальдес
1
Шунин
39
Фролов
39
Фролов
1
Шунин
32
Ломич
24
Епуряну
24
Епуряну
32
Ломич
19
Самедов
33
Нехайчик
33
Нехайчик
19
Самедов
Остались в запасе
Рубин
Динамо
10
Алишер Джалилов
АП
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
9
Обафеми Мартинс
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
44
Владимир Рыков
ЦЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
41
Александр Сапета
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Силкин
Остались в запасе
10
Алишер Джалилов
АП
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
9
Обафеми Мартинс
ЦФ
Остались в запасе
44
Владимир Рыков
ЦЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
41
Александр Сапета
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Главный тренер
Сергей Силкин
Статистика матча Рубин - Динамо
1
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Помощники судьи:
Лапидус И.В. (Элиста) Малородов А.В. (Саратов)
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 18:15 (прямая)
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