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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Динамо
Рубин - Динамо: обзор матча 24 июля 2010
Рубин
24.07.2010, суббота, 21:00
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
2 : 0
Завершен
Динамо
56'
А. Касаев
63'
А. Касаев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Динамо
+2
Желтая карточка
Д. Хохлов
+1
Желтая карточка
В. Гранат
Замена
Е. Баляйкин
️️️️
Г. Карадениз
Замена
А. Горбанец
️️️️
П. Быстров
Замена
М. Ковальчик
️️️️
А. Ребко
Замена
А. Рязанцев
️️️️
А. Касаев
Желтая карточка
Д. Колодин
Замена
И. Логуа
️️️️
А. Кокорин
ГОЛ! 2:0!
А. Касаев
Желтая карточка
И. Семшов
ГОЛ! 1:0!
А. Касаев
Пас отдал
Г. Карадениз
Желтая карточка
К. Ансальди
16'
Желтая карточка
Л. Уилкшир
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
9
Александр Орехов
ЦЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
3
Лаша Салуквадзе
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
15
Рафал Муравски
ЦП
40
МакБет Сибайя
ЦП
37
Сергей Семак
АП
0
Петр Быстров
ПП
61
Гекдениз Карадениз
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
8
Денис Колодин
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
23
Дмитрий Комбаров
ЛП
17
Алексей Ребко
ОП
20
Игорь Семшов
ЦП
25
Дмитрий Хохлов
(К)
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Рубин
25
Илья Чебану
ВР
21
Жорди Фигерас
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
32
Андрей Горбанец
АП
22
Даврон Мирзаев
ЦФ
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
5
Неманья Мьюшкович
ЦЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
5
Марцин Ковальчик
ПЗ
17
Виталий Комисов
ЦП
0
Андрей Воронин
ЦФ
4-4-1-1
1
Рыжиков
14
Ансальди
9
Орехов
44
Навас
3
Салуквадзе
11
Касаев
15
Муравски
40
Сибайя
0
Быстров
37
Семак
61
Карадениз
4-1-4-1
30
Габулов
26
Уилкшир
13
Гранат
8
Колодин
6
Фернандес
17
Ребко
19
Самедов
20
Семшов
25
Хохлов
23
Комбаров
9
Кокорин
0
Быстров
32
Горбанец
32
Горбанец
0
Быстров
61
Карадениз
32
Баляйкин
32
Баляйкин
61
Карадениз
11
Касаев
7
Рязанцев
7
Рязанцев
11
Касаев
9
Кокорин
7
Логуа
7
Логуа
9
Кокорин
17
Ребко
5
Ковальчик
5
Ковальчик
17
Ребко
Остались в запасе
Рубин
Динамо
22
Даврон Мирзаев
ЦФ
25
Илья Чебану
ВР
21
Жорди Фигерас
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
Главный тренер
Курбан Бердыев
17
Виталий Комисов
ЦП
5
Неманья Мьюшкович
ЦЗ
1
Антон Шунин
ВР
0
Андрей Воронин
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Остались в запасе
22
Даврон Мирзаев
ЦФ
25
Илья Чебану
ВР
21
Жорди Фигерас
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
Остались в запасе
17
Виталий Комисов
ЦП
5
Неманья Мьюшкович
ЦЗ
1
Антон Шунин
ВР
0
Андрей Воронин
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Главный тренер
Миодраг Божович
Статистика матча Рубин - Динамо
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Егоров
(Нижний Новгород)
Помощники судьи:
А.Малородов (Саратов)
С.Суховерхов (Воронеж)
Делегат:
Ю.Чеботарев (Краснодар)
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 20:45 (прямая)
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