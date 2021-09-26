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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - Рубин
Динамо - Рубин: обзор матча 26 сентября 2021
Динамо
26.09.2021, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 9 тур
2 : 0
Завершен
Рубин
32'
Д. Фомин
58'
В. Грулев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Рубин
Замена
А. Кутицкий
️️️️
С. Шиманьски
90'
+2
Замена
С. Паршивлюк
️️️️
Г. Варела
90'
+2
Желтая карточка
С. Игбун
89'
88'
Желтая карточка
С. Бакаев
86'
Желтая карточка
Ф. Уремович
Замена
С. Игбун
️️️️
Д. Макаров
82'
Желтая карточка
Г. Варела
73'
Замена
К. Тюкавин
️️️️
В. Грулев
70'
Желтая карточка
С. Шиманьски
68'
64'
Замена
С. Бакаев
️️️️
Х. Кварацхелия
64'
Замена
Г. Онугха
️️️️
Д. Деспотович
63'
Желтая карточка
Х. Кварацхелия
ГОЛ! 2:0!
В. Грулев
Пас отдал
С. Шиманьски
58'
52'
Желтая карточка
О. Абильдгор
40'
Желтая карточка
Д. Деспотович
ГОЛ! 1:0!
Д. Фомин
Пас отдал
Г. Варела
32'
21'
Желтая карточка
М. Костюков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
74
Даниил Фомин
ОП
6
Никола Моро
ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
23
Арсен Захарян
АП
77
Денис Макаров
ПВ
Главный тренер
Сандро Шварц
Рубин
99
Юрий Дюпин
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
29
Сеад Хакшабанович
ЛВ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
28
Оливер Абильдгор
ОП
16
Хван Ин Бом
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
10
Андерс Дрейер
ПВ
21
Джордже Деспотович
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Динамо
75
Иван Будачев
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
50
Александр Кутицкий
ОП
90
Владислав Галкин
АП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
70
Константин Тюкавин
ЦФ
Рубин
30
Никита Медведев
ВР
98
Артем Исмагилов
ВР
47
Иван Савицкий
ЛЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
88
Степан Суриков
ОП
38
Леон Мусаев
ЦП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
7
Герман Онугха
ЦФ
4-1-1-3-1
31
Лещук
7
Скопинцев
2
Бальбуэна
18
Ордец
2
Варела
74
Фомин
6
Моро
27
Грулев
23
Захарян
77
Макаров
17
Шиманьски
3-1-1-3-2
99
Дюпин
3
Тальби
22
Уремович
71
Самошников
28
Абильдгор
16
Ин Бом
10
Дрейер
29
Хакшабанович
7
Кварацхелия
21
Деспотович
77
Костюков
17
Шиманьски
50
Кутицкий
50
Кутицкий
17
Шиманьски
2
Варела
18
Паршивлюк
18
Паршивлюк
2
Варела
77
Макаров
44
Игбун
44
Игбун
77
Макаров
27
Грулев
70
Тюкавин
70
Тюкавин
27
Грулев
7
Кварацхелия
17
Бакаев
17
Бакаев
7
Кварацхелия
21
Деспотович
7
Онугха
7
Онугха
21
Деспотович
Остались в запасе
Динамо
Рубин
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
75
Иван Будачев
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
90
Владислав Галкин
АП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
47
Иван Савицкий
ЛЗ
30
Никита Медведев
ВР
98
Артем Исмагилов
ВР
88
Степан Суриков
ОП
38
Леон Мусаев
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
75
Иван Будачев
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
90
Владислав Галкин
АП
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
Остались в запасе
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
47
Иван Савицкий
ЛЗ
30
Никита Медведев
ВР
98
Артем Исмагилов
ВР
88
Степан Суриков
ОП
38
Леон Мусаев
ЦП
Главный тренер
Сандро Шварц
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Динамо - Рубин
3
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Рубин
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
- : -
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Стадион:
ВТБ Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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