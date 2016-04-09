Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Динамо
Рубин - Динамо: обзор матча 09 апреля 2016
Рубин
09.04.2016, суббота, 19:30
Россия. Премьер-лига, 23 тур
4 : 1
Завершен
Динамо
4'
Г. Карадениз
16'
М. Канунников
30'
И. Портнягин
67'
М. Девич (П)
18'
А. Ионов (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Динамо
Замена
И. Ахметов
️️️️
М. Цакташ
72'
ГОЛ с пенальти! 4:1!
М. Девич
67'
Замена
М. Девич
️️️️
И. Портнягин
64'
Замена
Д. Ткачук
️️️️
Г. Карадениз
60'
46'
Замена
А. Ташаев
️️️️
В. Дьяков
ГОЛ! 3:1!
И. Портнягин
Пас отдал
М. Канунников
30'
18'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Ионов
ГОЛ! 2:0!
М. Канунников
Пас отдал
О. Кузьмин
16'
ГОЛ! 1:0!
Г. Карадениз
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
21
Гильермо Котуньо
ЛЗ
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
(К)
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
15
Сергей Кисляк
ОП
10
Мийо Цакташ
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
97
Игорь Портнягин
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Валерий Чалый
Динамо
1
Антон Шунин
(К)
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
21
Станислав Драгун
ЦП
23
Антон Соснин
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
9
Фатош Бечирай
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Рубин
1
Тимур Акмурзин
ВР
1
Юрий Нестеренко
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
79
Андрей Пилявский
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
31
Денис Ткачук
ЛВ
97
Ильзат Ахметов
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
32
Марко Девич
ЦФ
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
38
Андрей Ещенко
ПЗ
6
Максим Кузьмин
АП
77
Анатолий Катрич
ПВ
88
Александр Ташаев
ПВ
11
Антон Терехов
ПВ
88
Павел Погребняк
ЦФ
9
Николай Обольский
ЦФ
4-1-3-2
1
Рыжиков
21
Котуньо
31
Бергстрем
4
Кверквелия
23
Кузьмин
15
Кисляк
61
Карадениз
21
Оздоев
10
Цакташ
99
Канунников
97
Портнягин
3-2-3-1-1
1
Шунин
15
Губочан
0
Дьяков
8
Хольмен
27
Живоглядов
18
Морозов
21
Драгун
23
Соснин
47
Зобнин
11
Ионов
9
Бечирай
10
Цакташ
97
Ахметов
97
Ахметов
10
Цакташ
61
Карадениз
31
Ткачук
31
Ткачук
61
Карадениз
97
Портнягин
32
Девич
32
Девич
97
Портнягин
0
Дьяков
88
Ташаев
88
Ташаев
0
Дьяков
Остались в запасе
Рубин
Динамо
10
Алишер Джалилов
АП
1
Тимур Акмурзин
ВР
1
Юрий Нестеренко
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
79
Андрей Пилявский
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Главный тренер
Валерий Чалый
77
Анатолий Катрич
ПВ
6
Максим Кузьмин
АП
30
Владимир Габулов
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
38
Андрей Ещенко
ПЗ
11
Антон Терехов
ПВ
88
Павел Погребняк
ЦФ
9
Николай Обольский
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Остались в запасе
10
Алишер Джалилов
АП
1
Тимур Акмурзин
ВР
1
Юрий Нестеренко
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
79
Андрей Пилявский
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Остались в запасе
77
Анатолий Катрич
ПВ
6
Максим Кузьмин
АП
30
Владимир Габулов
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
38
Андрей Ещенко
ПЗ
11
Антон Терехов
ПВ
88
Павел Погребняк
ЦФ
9
Николай Обольский
ЦФ
Главный тренер
Валерий Чалый
Главный тренер
Андрей Кобелев
Статистика матча Рубин - Динамо
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Вячеслав Семенов (Гатчина)
Егор Болховитин (Ленинградская область)
Инспектор:
Геннадий Куличенков (Тула)
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
Где смотреть матч:
Наш Футбол, Матч ТВ
Новости команд
Все
Рубин
Динамо
Выявлены клубы РПЛ, к которым судьи относятся строже и мягче всех
18:53
4
Артига любил отдыхать в казанском баре вместо тренировок «Рубина»
15:15
5
Карпина обвинили в попытке отвлечь внимание от другого скандала ситуацией с Осипенко
13:39
5
В топ-10 главных талантов России вошли 3 зенитовца и ни одного спартаковца
11:30
41
Артига: «Когда закрылось трансферное окно, я сказал, что меня скоро уволят из «Рубина»
10:15
Артига любил отдыхать в казанском баре вместо тренировок «Рубина»
15:15
5
Артига: «Когда закрылось трансферное окно, я сказал, что меня скоро уволят из «Рубина»
10:15
«Спартак» и «Краснодар» поборются за вратаря «Рубина»
14 ноября
2
Хохлов может привести в «Локомотив» лидера «Урала», за него просят 200 миллионов
14 ноября
14
Генич назвал российского тренера, благодаря которому раскрылся Хвича
11 ноября
2
Выявлены клубы РПЛ, к которым судьи относятся строже и мягче всех
18:53
4
Карпина обвинили в попытке отвлечь внимание от другого скандала ситуацией с Осипенко
13:39
5
В топ-10 главных талантов России вошли 3 зенитовца и ни одного спартаковца
11:30
41
Шварц ввел странный запрет в «Динамо»
00:24
1
Предложено средство, которое отучит клубы РПЛ врать сборной России насчет травм
Вчера, 23:33
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+