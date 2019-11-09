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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Динамо
Рубин - Динамо: обзор матча 09 ноября 2019
Рубин
09.11.2019, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 16 тур
0 : 1
Завершен
Динамо
23'
С. Шиманьски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Динамо
90'
Желтая карточка
С. Паршивлюк
Замена
Б. Микелтадзе
️️️️
В. Подберезкин
84'
82'
Замена
С. Паршивлюк
️️️️
К. Рауш
73'
Замена
Р. Шейдаев
️️️️
М. Филипп
Желтая карточка
З. Давиташвили
72'
69'
Замена
Р. Евгеньев
️️️️
К. Н'Жи
66'
Вторая желтая
И. Ордец
Замена
Х. Кварацхелия
️️️️
А. Ташаев
58'
Желтая карточка
А. Ташаев
51'
Вторая желтая
А. Зуев
45'
34'
Желтая карточка
И. Ордец
30'
Желтая карточка
К. Н'Жи
Желтая карточка
А. Зуев
26'
23'
ГОЛ! 0:1!
С. Шиманьски
Пас отдал
К. Рауш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
99
Юрий Дюпин
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
22
Зурико Давиташвили
ЦП
88
Александр Ташаев
ПВ
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Докампо
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
33
Роман Нойштедтер
ОП
4
Артур Юсупов
ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Рубин
1
Давид Волк
ВР
32
Иван Коновалов
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
7
Николай Кипиани
ЛВ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
44
Евгений Башкиров
ОП
99
Роман Акбашев
ЦП
20
Евгений Марков
ЦФ
99
Бека Микелтадзе
ЦФ
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
23
Антон Соснин
ЦП
7
Оскар Хильемарк
ЦП
20
Мигел Кардозу
ПВ
9
Николай Обольский
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
4-3-2-1
99
Дюпин
16
Поярков
22
Уремович
15
Плиев
28
Сорокин
92
Подберезкин
28
Могилевец
22
Давиташвили
17
Зуев
88
Ташаев
9
Кьяртанссон
4-1-2-2-1
1
Шунин
18
Морозов
18
Ордец
44
Рыков
3
Плиев
33
Нойштедтер
4
Юсупов
34
Рауш
9
Н'Жи
17
Шиманьски
26
Филипп
88
Ташаев
7
Кварацхелия
7
Кварацхелия
88
Ташаев
92
Подберезкин
99
Микелтадзе
99
Микелтадзе
92
Подберезкин
9
Н'Жи
4
Евгеньев
4
Евгеньев
9
Н'Жи
34
Рауш
18
Паршивлюк
18
Паршивлюк
34
Рауш
26
Филипп
7
Шейдаев
7
Шейдаев
26
Филипп
Остались в запасе
Рубин
Динамо
99
Роман Акбашев
ЦП
7
Николай Кипиани
ЛВ
1
Давид Волк
ВР
32
Иван Коновалов
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
44
Евгений Башкиров
ОП
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Докампо
20
Мигел Кардозу
ПВ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
31
Игорь Лещук
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
23
Антон Соснин
ЦП
7
Оскар Хильемарк
ЦП
9
Николай Обольский
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Остались в запасе
99
Роман Акбашев
ЦП
7
Николай Кипиани
ЛВ
1
Давид Волк
ВР
32
Иван Коновалов
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
44
Евгений Башкиров
ОП
20
Евгений Марков
ЦФ
Остались в запасе
20
Мигел Кардозу
ПВ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
31
Игорь Лещук
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
23
Антон Соснин
ЦП
7
Оскар Хильемарк
ЦП
9
Николай Обольский
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Докампо
Главный тренер
Кирилл Новиков
Статистика матча Рубин - Динамо
3
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Рубин
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
- : -
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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