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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - Рубин
Динамо - Рубин: обзор матча 01 декабря 2012
Динамо
01.12.2012, суббота, 13:30
Россия. Премьер-Лига, 18 тур
3 : 0
Завершен
Рубин
19'
А. Юсупов
27'
Б. Джуджак
69'
К. Кураньи
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Рубин
Желтая карточка
А. Сапета
90'
+2
Замена
О. Баккал
️️️️
К. Кураньи
85'
79'
Замена
А. Еременко
️️️️
А. Касаев
Замена
А. Сапета
️️️️
Б. Джуджак
75'
Желтая карточка
Б. Джуджак
74'
74'
Желтая карточка
Х. Саломон Рондон
ГОЛ! 3:0!
К. Кураньи
69'
Замена
Я. Яншер
️️️️
И. Семшов
66'
Желтая карточка
К. Кураньи
59'
50'
Желтая карточка
С. Рыжиков
46'
Замена
В. Дядюн
️️️️
П. Быстров
ГОЛ! 2:0!
Б. Джуджак
27'
ГОЛ! 1:0!
А. Юсупов
Пас отдал
И. Соловьев
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
21
Роман Березовский
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
20
Игорь Семшов
(К)
АП
10
Балаж Джуджак
ПП
22
Кевин Кураньи
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
5
Иван Маркано
ЛЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
76
Роман Шаронов
ЦЗ
14
Кристиан Ансальди
(К)
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
10
Бибрас Натхо
ОП
6
Пабло Орбаис
ОП
0
Петр Быстров
ЦП
61
Гекдениз Карадениз
ПП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
8
Денис Колодин
ЦЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
41
Александр Сапета
ЦП
89
Якоб Яншер
ЦП
17
Отман Баккал
ЦП
19
Адриан Ропотан
ЦП
Рубин
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
11
Иван Темников
ПЗ
5
Михаил Платика
ЦП
20
Алексей Еременко
ЦП
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
10
Сергей Давыдов
ЦФ
17
Владимир Дядюн
ЦФ
4-4-1-1
21
Березовский
32
Ломич
6
Фернандес
13
Гранат
4
Чичерин
9
Соловьев
16
Нобоа
4
Юсупов
10
Джуджак
20
Семшов
22
Кураньи
4-2-3-1
1
Рыжиков
14
Ансальди
16
Боккетти
76
Шаронов
5
Маркано
10
Натхо
6
Орбаис
61
Карадениз
0
Быстров
11
Касаев
23
Рондон
10
Джуджак
41
Сапета
41
Сапета
10
Джуджак
20
Семшов
89
Яншер
89
Яншер
20
Семшов
22
Кураньи
17
Баккал
17
Баккал
22
Кураньи
11
Касаев
20
Еременко
20
Еременко
11
Касаев
0
Быстров
17
Дядюн
17
Дядюн
0
Быстров
Остались в запасе
Динамо
Рубин
1
Антон Шунин
ВР
8
Денис Колодин
ЦЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
19
Адриан Ропотан
ЦП
Главный тренер
Дан Петреску
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
11
Иван Темников
ПЗ
5
Михаил Платика
ЦП
10
Сергей Давыдов
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
1
Антон Шунин
ВР
8
Денис Колодин
ЦЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
19
Адриан Ропотан
ЦП
Остались в запасе
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
11
Иван Темников
ПЗ
5
Михаил Платика
ЦП
10
Сергей Давыдов
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Динамо - Рубин
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 13:10 (прямая)
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